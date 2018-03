Trailer phim sử thi Ấn Độ hot nhất tuần

Phim Ấn Độ bất ngờ gây sốt phòng vé toàn cầu / Những màn kỹ xảo không thể nhịn cười trong phim Ấn Độ

Baahubali: The Conclusion gây sốt phòng vé thế giới

Baahubali: The Conclusion gây sốt phòng vé thế giới Baahubali: The Conclusion do S. S. Rajamouli đạo diễn, có độ dài 171 phút, là phần hai của Baahubali: The Beginning (2015). Phim xoay quanh chuyện Baahubali - vua xứ Mahishmati (Ấn Độ) - chiến đấu với các thế lực thù địch để giành ngai vàng. Tuần qua, doanh thu phim chỉ xếp sau Guardians of the Galaxy 2 và Fast & Furious 8.

Bi kịch từ vụ án thời bao cấp trong Có căn nhà nằm nghe nắng mưa

Bi kịch vụ án thời bao cấp trong Có căn nhà nằm nghe nắng mưa Phim lấy bối cảnh năm 1986. Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuân vào vai bà Tư, một người mẹ có đứa con trai học giỏi, hiếu thảo. Tuy nhiên, con bà bị nghi giết người và bỏ nhà ra đi. Bà Tư đối mặt sự hắt hủi của hàng xóm và nỗi nhớ con đau đáu suốt 30 năm. Nhà văn mang nhầm trí nhớ tên sát nhân trong Chiếm đoạt ký ức Nhà văn mang nhầm trí nhớ tên sát nhân trong Chiếm đoạt ký ức Giang Phong (Hoàng Bột) - một tiểu thuyết gia nổi tiếng - quyết định dùng phương pháp phẫu thuật mới để xóa đi ký ức về khoảng thời gian 10 năm chung sống với vợ cũ. Sau đó, ông quyết tâm lấy lại phần ký ức đã xóa bỏ nhưng vô tình lấy nhầm ký ức của một tên sát nhân hàng loạt.

Christopher Nolan trở lại với phim chiến tranh Dunkirk

Trailer Dunkirk Tác phẩm kể về cuộc giải cứu thần kỳ của 400.000 quân Đồng minh ở Dunkirk (Pháp) khi họ bị phát xít Đức dồn đến đường cùng vào đầu Thế chiến thứ 2.

Emma Watson tham gia công ty bí ẩn trong The Circle

Emma Watson tham gia công ty bí ẩn trong The Circle Cô gái trẻ, đầy tham vọng Mae (Emma Watson) được nhận vào làm việc tại The Circle - tập đoàn công nghệ nổi tiếng thế giới. Mọi thứ ngỡ như hoàn hảo, cho đến khi Mae dần phát hiện ra nhiều bí mật khủng khiếp được giấu kín đằng sau danh tiếng của The Circle.

Đặc vụ lần theo vụ án ma túy trong Nhiệm vụ phi phàm

Đặc vụ lần theo vụ án ma túy trong Nhiệm vụ phi phàm Lâm Khải (Hoàng Hiên) là đặc vụ bí mật của tổ trọng án, nhận mệnh lệnh thâm nhập vào tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Sau thời gian theo dõi và âm thầm điều tra, anh vô tình phát hiện mối liên hệ giữa người đứng đầu tổ chức này và vụ án ma túy lớn xảy ra tám năm trước do chính cấp trên phụ trách.

Matthew McConaughey hóa phù thủy trong The Dark Tower

Matthew McConaughey hóa phù thủy trong The Dark Tower Chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Stephen King, The Dark Tower lấy bối cảnh Trung Giới (Mid-World), nơi tồn tại song song với thế giới thực. Matthew McConaughey thủ vai gã phù thủy áo đen có âm mưu hủy diệt Tòa tháp Bóng đêm để đưa chúa quỷ cai trị thực tại, còn Idris Elba hóa thân tay súng cô độc lang thang tìm kiếm và bảo vệ tòa tháp.

Chuyện tình thơ mộng giữa chàng đẹp trai và cô gái bệnh tật trong Everything, Everything

Chuyện tình thơ mộng giữa anh chàng đẹp trai và cô gái bệnh tật trong Everything, Everything Maddy (Amandla Stenberg) mắc chứng bệnh khiến cô không thể rời khỏi môi trường kín trong nhà mình. Tuy nhiên, cô lại khao khát khám phá thế giới và có tình cảm với chàng trai hàng xóm Olly (Nick Robinson).

Tình một đêm giữa chàng trai Pakistan và cô gái Mỹ trong The Big Sick

Tình một đêm giữa chàng trai Pakistan và cô gái Mỹ trong The Big Sick Tác phẩm dựa trên mối tình có thật giữa Kumail Nanjiani - chàng trai Pakistan và Emily Gordon - cô gái Mỹ. Sau chuyện tình một đêm, giữa họ phát triển tình yêu chân thật. Khi Emily mắc chứng bệnh lạ, Kumail phải chăm sóc cô đồng thời đối mặt với định kiến từ hai gia đình.

Người cha bảo vệ gia đình khỏi thế lực tà ác trong It Comes At Night

Người cha bảo vệ gia đình khỏi thế lực tà ác trong It Comes At Night

Tác phẩm độc lập của nhà làm phim trẻ Trey Edward Shults xoay quanh một người cha bảo vệ vợ con khỏi thế lực độc ác trong rừng. Kịch bản được Shults chắp bút ngay sau cái chết của cha mình.

Ân Nguyễn