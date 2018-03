Trailer phim Chân Tử Đan đóng vai giang hồ thu hút trong tuần

Thời hỗn loạn ở Hong Kong được tái hiện trong Chasing the Dragon (Trùm Hương Cảng)

Sao võ thuật Chân Tử Đan thủ vai gã du côn chân thọt Ngũ Thế Hào. Bằng sự nham hiểm và liều lĩnh, hắn vươn đến địa vị ông trùm ma túy ở Hong Kong với biệt danh Bả Hào. Tiếp sức cho hắn là Lôi Lạc (Lưu Đức Hoa) - một tay cảnh sát biến chất góp phần lũng đoạn thị trường ma túy, cờ bạc Hong Kong. Năm 1991, Lưu Đức Hoa từng đóng vai này trong Thám trưởng Lôi Lạc và được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc" ở giải Kim Tượng.

Khi ra mắt ở Trung Quốc, Trùm Hương Cảng được đánh giá cao vì câu chuyện kịch tính, nhiều cảnh chiến đấu dữ dội. Trailer phim thu hút 650.000 lượt xem trên fanpage các nhà phát hành Việt Nam. Nhiều khán giả trông chờ một tác phẩm mang đúng tinh thần phim xã hội đen Hong Kong ngày trước, cũng như thích thú với sự kết hợp của hai ngôi sao hàng đầu màn bạc Hoa ngữ.

Tình yêu dẫn lối cho con người vượt qua tật nguyền trong Breathe

Phim xoay quanh cuộc đời của Robin Cavendish - bệnh nhân bại liệt sống lâu nhất nước Anh và là người tiên phong trong việc phát triển xe lăn. Ở tuổi 28, Robin (Andrew Garfield) phát hiện mình mắc bệnh bại liệt và chỉ còn sống được ba tháng. Được tiếp sức bởi tình yêu của người vợ Diana (Claire Foy), anh dần lấy lại niềm tin và khát vọng sồng. Robin cùng gia đình chu du thế giới với hy vọng thay đổi cuộc sống của những người như mình.

Breathe là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Andy Serkis - nghệ sĩ nổi danh với vai trò đóng thế cho các loài vật và quái thú trên màn ảnh. Trong khi đó, nhà sản xuất Jonathan Cavendish là con trai của nhân vật chính ngoài đời. Trailer phim có 200.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành.

Mối tình của nữ dân quân và chàng lính Pháp trong Bầu trời đỏ

Ciel Rouge (Bầu trời đỏ) do Olivier Lorelle đạo diễn, quay hoàn toàn tại Việt Nam năm 2015, lấy bối cảnh Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp. Vừa đến vùng đất mới để chiến đấu, chàng lính trẻ Philippe (Cyril Descours) bị giao nhiệm vụ tra tấn Thi (Audrey Giacomini) - một chiến sĩ Việt Minh trẻ tuổi. Bị sốc, anh quyết định bỏ trốn cùng cô gái rồi cả hai bắt đầu có tình cảm.

Trailer phim có hơn 100.000 lượt xem trên fanpage, Youtube của các nhà phát hành. Tác phẩm gây chú ý bởi tái hiện thời chiến tranh, đồng thời có cảnh "nóng" của người đẹp gốc Việt Audrey Giacomini.

Ryan Gosling, Harrison Ford tham gia bom tấn tội phạm nhân bản Blade Runner 2049

Trailer phim thu hút khoảng 100.000 lượt xem trên các fanpage, kênh Youtube Việt trong dịp ra mắt. Tác phẩm là phần tiếp theo của phim kinh điển Blade Runner (1982), lấy bối cảnh một thế giới tương lai nơi các robot giống người được sản xuất hàng loạt với mức độ tinh xảo, khó phân biệt với người thật.

Nhân vật trung tâm trong phim là K (Ryan Gosling) - một cảnh sát trẻ phát hiện bí mật có thể khiến thay đổi cả thế giới. Hành trình điều tra đưa anh chạm trán cựu cảnh sát Rick Deckard (Harrison Ford) - nhân vật chính trong phần trước. Blade Runner 2049 được nhiều nhà phê bình khen ngợi và đứng đầu Bắc Mỹ trong tuần công chiếu.

Siêu anh hùng báo đen trở lại trong bom tấn Black Panther

Trên màn ảnh, nhân vật do Chadwick Boseman thể hiện, xuất hiện lần đầu với vai phụ trong Captain America: Civil War, trước khi trở thành nhân vật chính trong Black Panther, dự kiến ra mắt đầu năm 2018. Câu chuyện sẽ xoay quanh trận chiến của người hùng với các thế lực muốn xâm chiếm vương quốc của anh.

Series 18+ The Punisher của Marvel có nhiều cảnh bắn giết, máu me

Trái với các phim chiếu rạp, các phim truyền hình của Marvel mang màu sắc đen tối và có nhiều trích đoạn nhạy cảm hơn. Series The Punisher xoay quanh nhân vật Frank Castle (Jon Bernthal) - một cựu binh có nhiều kỹ năng chiến đấu. Đau khổ bởi cái chết của vợ con, anh trở thành người hùng The Punisher với quyết tâm thanh trừng toàn bộ tội phạm. Trái với các anh hùng như Captain America hay Iron Man, The Punisher ra tay tàn bạo, giết chóc không ghê tay. Trailer loạt phim thu hút 1,5 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng.