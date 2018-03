Trailer phim cắt cảnh 'nóng' của mỹ nhân gốc Việt hot nhất tuần

Người đẹp gốc Việt tiếc cảnh nóng bị cắt trong phim 'Bầu trời đỏ' / Kiều Minh Tuấn tư vấn tình yêu cho Ngô Kiến Huy trong phim

Phim Pháp Ciel Rouge cắt cảnh 'nóng' của mỹ nhân gốc Việt Phim Ciel Rouge (Bầu trời đỏ) lấy bối cảnh Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp, xoay quanh mối tình trái ngang giữa chàng lính Pháp Philippe và cô dân quân Thi. Mỹ nhân người Pháp gốc Việt Audrey Giacomini - người thủ vai chính - tiếc nuối vì cảnh nóng bị cắt trong bản chiếu ở Việt Nam.

Minh Nhí, Việt Hương, Huy Khánh đóng phim đồng tính Xóm trọ 3D

Xóm trọ 3D Phim kể về khu trọ gồm những người lao động chân tay, thuộc cộng đồng LGBT. Chủ xóm trọ là "má Lâm" (Minh Nhí) và em gái tên Na (Maya). Phong (Huy Khánh) tình cờ đến xóm, chứng kiến hoàn cảnh của nhiều thân phận đồng tính và có cái nhìn khác hơn về họ.

Em trai của Gru lộ diện trong Despicable Me 3

Trong phần ba loạt phim hoạt hình ăn khách, Gru và người em trai sinh đôi hợp sức để chống lại một ác nhân từng là ngôi sao điện ảnh thập niên 1980. Do Gru không còn là ác nhân, lũ minion bỏ anh ra đi.

Kiều Minh Tuấn khẳng định không có tình bạn khác giới trong Yêu đi, đừng sợ!

Phim xoay quanh mối tình giữa chàng ảo thuật gia Tùng (Ngô Kiến Huy) và cô gái bí ẩn Phương (Nhã Phương). Vì không rõ cảm xúc với cô, Tùng hỏi người bạn (Kiều Minh Tuấn) xem liệu có tình bạn giữa hai người khác giới. Bạn trai Cát Phượng khẳng định không có kiểu quan hệ này.

Âm nhạc kết hợp đua xe giật gân trong Baby Driver

Tác phẩm xoay quanh một tay quái xế bị chấn thương màng nhĩ, lúc nào cũng phải nghe nhạc để ổn định thính lực. Trong cuộc chiến với bọn giang hồ, anh phải bảo vệ cả chính mình và người bạn gái làm bồi bàn.

Bruce Willis bị trộm chó trong Once Upon A Time In Venice

Thiên đường mua sắm Thái Lan biến thành cơn ác mộng trong Siam Square

Hugh Jackman trình diễn nhạc kịch trong The Greatest Showman

Greatest Showman Phim xoay quanh P.T. Barnum (Hugh Jackman) - người sáng lập gánh xiếc nổi tiếng Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Trong vai chính, nam diễn viên người Australia có nhiều màn biểu diễn nhạc kịch sở trường.

The Rock mắc kẹt ở thế giới ảo trong Jumanji: Welcome to the Jungle

Phim kể về nhóm bốn học sinh phổ thông bị cuốn vào thế giới trò chơi mang tên Jumanji. Họ buộc phải tham gia chuyến phiêu lưu để tìm về cuộc sống cũ. Dwayne Johnson nhận vai chính, bên cạnh danh hài Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan...

Trận đấu quần vợt giữa nam và nữ trong Battle of the Sexes

Ân Nguyễn