Trailer người đẹp bị giam sau đêm ân ái hot nhất tuần

Tom Cruise được Bộ trưởng Pháp tới trường quay thăm / Tom Cruise hôn bạn diễn trên phim trường 'Nhiệm vụ bất khả thi'

Nữ nhà báo bị giam trong Berlin Syndrome

Berlin Syndrome Trong kỳ nghỉ ở Berlin (Đức), nhà báo nữ người Australia - Clare (Teresa Palmer) - gặp Andi (Max Riemelt) - một người đàn ông quyến rũ. Cả hai có một đêm ân ái cuồng nhiệt, nhưng khi Clare tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô bị nhốt trong căn hộ của người tình và không thể thoát ra. Tác phẩm do Cate Shortland đạo điễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Melanie Joosten. Phim có nhiều cảnh "nóng", nữ diễn viên chính khỏa thân.

Bầy khỉ vây lấy cô bé trong War for the Planet of the Apes

Bầy khỉ vây lấy cô bé trong War for the Planet of the Apes Những sai lầm y học khiến loài khỉ phát triển vượt bậc, xây dựng nên đế chế như con người. Sau hai phần trước, loài người và loài khỉ sẽ giáp mặt trong trận chiến cuối cùng. Caesar (Andy Serkis) cùng các thủ hạ phát hiện ra cô bé Nova (Amiah Miller) khi đang thâm nhập vào một ngôi nhà. Vua khỉ động lòng trắc ẩn với cô bé đã mất hết người thân trong cuộc chiến.

Tom Cruise bị mỹ nhân xác ướp đánh tơi tả trong The Mummy

Tom Cruise bị mỹ nhân xác ướp đánh tơi tả trong The Mummy Ngôi mộ ở Ai Cập bị mở ra khiến xác ướp của công chúa Ahmanet (Sofia Boutella) trỗi dậy, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Chàng sĩ quan Nick Morton (Tom Cruise) phải chiến đấu với thực thể tà ác này để bảo vệ nhân loại.

Mysterious Family có cảnh cưỡng hiếp dữ dội

Mysterious Family có cảnh cưỡng hiếp dữ dội Phim hình sự pha tâm lý của đạo diễn Park Yu Hwan có sự tham gia của Lâm Y Thần, Trần Hiểu, Huệ Ánh Hồng, Khương Vũ và Lam Chính Long. Cuộc sống của một gia đình bỗng bị khuấy động sau khi con gái của họ bị cưỡng hiếp. Ẩn sau vẻ ngoài bình thường, các thành viên trong gia tộc đều sở hữu những bí mật ghê gớm.

Quái vật lợn lai hà mã xuất hiện trong Okja

Quái vật lợn lai hà mã xuất hiện trong Okja Câu chuyện kể về một cô bé tên Mija chống lại một tập đoàn đa quốc gia để bảo vệ cho người bạn thân - một chú lợn lai hà mã khổng lồ. Phim ra mắt tại Cannes ngày 19/5 và được giới chuyên môn khen ngợi.

Bumblebee bị phá nát trong Transformers: The Last Knight

Bumblebee bị phá nát trong Transformers: The Last Knight

Chuyện phim bắt đầu khi Optimus Prime rời Trái đất, còn Bumblebee ở lại, dẫn dắt con người chống lại các hiểm họa hủy diệt. Tuy nhiên, Optimus Prime bất ngờ quay trở lại, thay đổi hoàn toàn và mang dã tâm tiêu diệt nhân loại.

The Emoji Movie khai phá thế giới bí mật trong điện thoại thông minh

The Emoji Movie Ẩn sâu trong ứng dụng nhắn tin của điện thoại là Textopolis - thành phố của những biểu tượng cảm xúc. Mỗi biểu tượng đều mang một cảm xúc cố định, trừ Gene (T. J. Miller) - một kẻ dị biệt. Câu chuyện xoay quanh hành trình của Gene để trở nên “bình thường” như những biểu tượng khác.

Hành trình của chú bạch tuộc đáy biển trong Deep

Hành trình của chú bạch tuộc đáy biển trong Deep

Vào năm 2100, con người bỏ rơi Trái Đất nhưng vẫn còn một quần thể sinh vật phát triển mạnh trong vực thẳm đại dương. Trong số các sinh vật có Deep - một con bạch tuộc thích mạo hiểm. Khi tai nạn phá hủy ngôi nhà của họ, người giám hộ vực thẳm - Kraken - đưa Deep và bạn bè đi tìm ngôi nhà mới.

Johnny Trí Nguyễn làm vú em bất đắc dĩ trong Vú em tập sự

Johnny Trí Nguyễn làm vú em bất đắc dĩ trong Vú em tập sự

Hai chàng trai (Tiến Luật và Johnny Trí Nguyễn) cướp viên kim cương trị giá 10 tỷ từ bọn giang hồ. Trên đường lẩn trốn xã hội đen, họ vô tình gặp một em bé và phải đưa bé trốn cùng. Một cô nàng quái chiêu (Lê Khánh) xuất hiện và nhập bọn.

"Lý Tiểu Long Indonesia" trở lại trong Headshot

"Lý Tiểu Long Indonesia" trở lại trong Headshot Headshot đánh dấu sự trở lại của "Lý Tiểu Long Indonesia” - Iko Uwais - sau loạt phim hành động The Raid. Anh vào vai sát thủ mất trí chiến đấu chống lại một băng xã hội đen bí ẩn.

Ân Nguyễn