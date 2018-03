Trailer mới của ‘Avengers: Infinity War’ gây tò mò tuần qua

Trailer phim Mike Tyson giải cứu mỹ nhân ở Việt Nam thu hút tuần qua

Avengers: Infinity War hé lộ sức mạnh của ác nhân mạnh nhất vũ trụ Marvel

Chưa đầy 24 giờ, trailer thứ hai dài hơn hai phút của bom tấn Avengers: Infinity War đã thu hút 19 triệu lượt xem trên trang Youtube của Marvel. Tại Việt Nam, một Fanpage cũng đạt được gần 200.000 lượt xem cùng hơn 15.000 người ấn “Like”. Qua trailer, khán giả có thể thấy đây là phim Marvel đồ sộ nhất từ trước tới nay khi quy tụ hơn 20 siêu anh hùng từ nhiều loạt phim trước. Avengers: Infinity War có 64 nhân vật chính, là tác phẩm dài nhất với thời lượng phát sóng 156 phút.

Fan Việt xôn xao khi siêu anh hùng Marvel gặp nạn trong trailer mới

Nội dung của Avengers: Infinity War sẽ mở ra Giai đoạn 3 (Phase 3) của Vũ trụ điện ảnh Marvel và dẫn dắt tới Avengers 4, dự kiến ra rạp vào năm sau. Bộ phim cũng đánh dấu tròn 10 năm xây dựng Vũ trụ điện ảnh Marvel, kể từ phần đầu Iron Man năm 2008.

Avengers: Infinity War do anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo thực hiện, với dàn diễn viên hùng hậu như Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Chris Evans, Robert Downey Jr., Chadwick Boseman, Zoe Saldana, Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper…

Tháng năm rực rỡ vẫn chiếm lĩnh rạp chiếu Việt

Ở tuần thứ hai ra rạp, Tháng năm rực rỡ vẫn đang là cái tên hot nhất tại các rạp chiếu. Sau ba ngày cuối tuần công chiếu, phim thu về 35 tỷ đồng. Một video review phim đã đạt được hơn 660.000 lượt xem trên Fanpage của nhà phát hành. Trailer của Tháng năm rực rỡ trên Youtube cũng đạt thành tích hơn 630.000 lượt xem.

Trailer Tháng năm rực rỡ

Được Việt hóa từ phim Sunny của Hàn Quốc, Tháng năm rực rỡ quy tụ dàn nữ diễn viên nhiều thế hệ của Việt Nam, từ Mỹ Duyên, Mỹ Uyên, Hồng Ánh, Thanh Hằng, Tuyền Mập tới Khổng Tú Quỳnh, Hoàng Oanh, Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ…

Hiểu Phương (Hồng Ánh) tình cờ gặp Mỹ Dung (Thanh Hằng) - người bạn năm xưa giờ đang bị bệnh hiểm nghèo. Để thực hiện tâm nguyện của bạn, Hiểu Phương quyết tâm tìm lại các thành viên của nhóm bạn nữ Ngựa Hoang năm xưa.

Tomb Raider hé lộ nhiều pha mạo hiểm của Alicia Vikander

Phim điện ảnh Tomb Raider ra rạp ngày 16/3, do Roar Uthaug đạo diễn. Phim được dựa trên trò chơi điện tử cùng tên, phát hành từ năm 1996. Alicia Vikander thủ vai chính Lara Croft - một nhà khảo cổ học với nhiều kỹ năng hành động. Ở tuổi 21, cô bắt đầu có ảo giác về người cha đã mất tích cách đó bảy năm (Dominic West đóng). Từ các hình ảnh này, Lara phát hiện một cuộn băng video, hướng dẫn cô cách tiêu diệt tổ chức tà ác Trinity. Người đẹp tìm đến một hòn đảo bí ẩn để điều tra.

Trailer mới của "Tomb Raider"

Trailer mới giới thiệu nhiều pha hành động của Lara Croft. Ở một cảnh, nhân vật đu mình trên khúc cây, ngay trên thác nước. Theo các nhà sản xuất, phim mới sẽ truyền tải tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của trò chơi.

Trước đây có hai phim điện ảnh dựa trên trò chơi Tomb Raider là Lara Croft: Tomb Raider (2001) và Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003) - đều do Angelina Jolie đóng chính. Tuy nhiên, nội dung tác phẩm mới không liên quan đến hai phim này.

Ready Player One xây dựng thế giới viễn tưởng kỳ bí

Trailer 'Ready Player One'

Ready Player One ra rạp đầu tháng 3. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ernest Cline, lấy bối cảnh năm 2044 khi người sáng lập ra trò chơi online Oasis mất mạng. Khi đó, ông thách thức tất cả người chơi Oasis đi tìm Trứng phục sinh. Phần thưởng cho người chiến thắng là tài sản ông để lại. Chàng trai trẻ Wade Watts (Tye Sheridan đóng) tìm được những gợi ý đầu tiên và bắt đầu hành trình tìm kiếm.

Phim quy tụ những diễn viên trẻ của làng giải trí như Hannah John-Kamen, Olivia Cooke, Kae Alexander... Trailer phim mở ra thế giới viễn tưởng hiện đại, kỳ bí nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Phim nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn.

The Theory of Everything được gợi nhớ sau cái chết của Stephen Hawking

Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76 ngày 7/3. Bộ phim The Theory of Everything một lần nữa được nhớ đến, như một dấu ấn để thế giới tưởng nhớ nhà khoa học lỗi lạc. Bộ phim của James Marsh không đề cập tới những thành tựu kinh điển của Stephen Hawking mà chủ yếu khắc hoạ những thăng trầm trong cuộc đời ông. Tác phẩm dựa trên hồi ký Travelling to Infinity: My Life with Stephen của bà Jane Hawking - vợ đầu của Stephen Hawking.

Trailer phim "The Theory of Everything"

Trong trailer phim, Stephen Hawking (do Eddie Redmayne thủ vai) giới thiệu về nghề nghiệp của bản thân trong cuộc hẹn hò với Jane: "Anh nghiên cứu về cuộc hôn nhân giữa không gian và thời gian". Thời gian đầu họ hẹn hò với nhau được đạo diễn khắc hoạ sinh động. Sau đó, Stephen được chẩn đoán mắc chứng yếu thần kinh vận động và chỉ còn sống được hai năm, tuy nhiên, Jane vẫn quyết tâm ở bên bạn trai. Họ kết hôn, có con và cùng chiến đấu với bệnh tật.

Tác phẩm The Theory of Everything giành chiến thắng vang dội ở nhiều giải thưởng điện ảnh trong năm 2015, trong đó có năm tượng vàng Oscar, hai giải Quả Cầu Vàng, ba giải BAFTA...

Nguyên Minh