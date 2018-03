Trailer 'cướp biển' Johnny Depp bị truy sát cùng người đẹp hot nhất tuần

Trailer phim về dàn mỹ nữ mặc đồ bơi hot nhất tuần

Johnny Depp bị săn đuổi trong Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Trailer Johnny Depp bị truy sát cùng người đẹp hot nhất tuần Trong tập mới, thuyền trưởng Salazar (Javier Bardem) thoát khỏi tam giác quỷ Bermuda và truy sát Jack Sparrow (Johnny Depp) - kẻ từng hạ bệ hắn trước đây. Để sống sót, Jack phải lên đường đi tìm cây đinh ba huyền thoại của thần biển Poseidon - báu vật có khả năng điều khiển biển cả. Hỗ trợ anh là chàng trai trẻ Henry Turner (Brenton Thwaites) cùng Carina Smith (Kaya Scodelario) - nữ chiêm tinh gia xinh đẹp.

Spider-Man bị đánh tơi tả trong Spider-Man: Homecoming

trailer phim Khi ác nhân biết bay Vulture (Michael Keaton) quấy nhiễu thành phố New York, Spider-Man (Tom Holland) nhanh chóng xuất hiện để ngăn chặn hắn. Những trận chiến của cậu khiến nhiều thường dân gặp nguy hiểm. Iron Man (Robert Downey Jr.) - người huấn luyện Spider-Man - xem cậu là kẻ phiền hà, thích gây chú ý. Chàng trai trẻ phải trải qua một hành trình dài để chứng tỏ bản thân và đánh bại kẻ thù.

Nicole Kidman, Kirsten Dunst yêu chàng trai bí ẩn trong The Beguiled

trailer phim Câu chuyện của The Beguiled bắt đầu khi một người lính bị thương (Colin Farrell), lạc bước vào ngôi trường nữ sinh. Gã lính đào hoa khơi gợi nên bầu không khí ghen tuông căng thẳng giữa các giáo viên và nữ sinh trong trường. Phim quy tụ dàn sao nữ nóng bỏng Nicole Kidman, Kirsten Dunst và Elle Fanning.

Gia đình bị bắt cóc giữa chuyến đi chơi trong Extortion

trailer phim Trong chuyến nghỉ mát, một gia đình mắc kẹt trên hòn đảo ở vùng biển Caribbean. Họ tưởng sắp được hai ngư dân giải cứu, nhưng cuối cùng lại bị bắt làm con tin với số tiền chuộc một triệu USD. Phim có sự tham gia của Barkhad Abdi - diễn viên gây sốt với vai hải tặc trongCaptain Phillips (2013).

Nhà biên kịch bị tên lang thang uy hiếp trong Black Butterfly

trailer phim Nhà biên kịch Paul (Antonio Banderas) không còn viết được sau cái chết của vợ bốn năm trước. Trong dịp tình cờ, ông cho tên cơ nhỡ Jake (Jonathan Rhys Meyers) ở nhờ, nhưng hắn bất ngờ khống chế và đe dọa ông.

Claire’s Camera - phim mới của minh tinh Kim Min Hee - được khen ngợi ở LHP Cannes

trailer phim Có độ dài 69 phút, Claire’s Camera kể về cuộc gặp gỡ giữa cô nhân viên một hãng phim (Kim Min Hee) và giáo viên dạy nhạc kiêm nhạc sĩ trong trường trung học (Isabelle Huppert). Vẫn giữ phong cách đặc trưng của đạo diễn Hong Sang Soo, tác phẩm có những cuộc gặp gỡ, những đoạn đối thoại rất dài và cài cắm tình tiết bất ngờ trong mỗi cuộc nói chuyện. Phim ra mắt trong sự khen ngợi của giới chuyên môn ở LHP Cannes 2017.

Blade of the Immortal gây sốt với các cảnh đấu kiếm đẫm máu

trailer phim Tác phẩm thứ 100 của đạo diễn Takashi Miike được dựa trên bộ truyện tranh cùng tên. Rin (Hana Sugisaka) - con gái một bậc thầy kiếm đạo - tìm cách trả thù kẻ đã giết cha mình. Cô thuê Manji (Takuya Kimura) - môt kiếm sĩ huyền thoại có năng lực phi thường. Manji nhận lời vì Rin có những nét giống với người em gái quá cố của anh. Phim gây chú ý ở LHP Cannes với nhiều cảnh bạo lực mang phong cách riêng của đạo diễn.

Phim Hàn Quốc The Merciless nhận tràng pháo tay bảy phút ở LHP Cannes

trailer phim Thuộc thể loại hình sự pha hành động, The Merciless xoay quanh mối quan hệ giữa một tên tội phạm ôm khát vọng trở thành ông trùm (Sul Kyung Gu) và gã bạn tù trẻ tuổi liều lĩnh (Yim Si Wan). Giữa họ là đầy rẫy những toan tính và bí mật có thể xoay chuyển lòng tin và vị thế con người.

Valerian and the City of a Thousand Planets phô diễn kỹ xảo hoành tráng

trailer phim Dựa trên bộ truyện nổi tiếng châu Âu Valérian and Laureline, Valerian and the City of a Thousand Planets theo chân bộ đôi đặc vụ Valerian (Dane DaHaan) và Laureline (Cara Delevingne) trong nhiệm vụ giải cứu Thành phố ngàn hành tinh Alpha khỏi một mối đe dọa diệt vong. Phim có kinh phí lên đến 197 triệu USD – cao nhất lịch sử điện ảnh Pháp.

Nhóm bạn Nobita thám hiểm Nam Cực trong Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi

Để tránh cái nóng oi bức của mùa hè, Nobita và những người bạn tìm đến một tảng băng trôi lớn và tự xây công viên băng. Họ vô tình tìm được chiếc nhẫn lạ bị chôn vùi trong băng đá, có xuất xứ từ vùng Nam Cực 100.000 năm về trước. Nhóm bạn quyết định thực hiện chuyến hành trình đến Nam Cực và phát hiện dấu tích của một thành phố khổng lồ.

