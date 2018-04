Trailer bom tấn hè của The Rock thu hút trong tuần

Trailer phim mới về điệp viên 'Không không thấy' hot trong tuần

The Rock cùng các siêu thú đại náo mùa phim hè

Có kinh phí sản xuất là 120 triệu USD, Rampage là bom tấn mới nhất của đạo diễn Brad Peyton – người từng gây ấn tượng với bộ phim về thảm họa sóng thần có tên San Andreas vào năm 2015. Trên trang phát hành của bộ phim tại Việt Nam, Siêu thú cuồng nộ thu hút tới 1,4 triệu lượt xem tuần qua.

Trailer phim 'Rampage'

The Rock vào vai một nhà sinh vật học có mối quan hệ khăng khít với chú khỉ đột tên George. Một thí nghiệm ngoài ý muốn đã biến George trở thành con quái thú hung hăng và cùng hai con siêu thú khác đi san bằng thành phố Chicago. Phim có nội dung đơn giản, nhưng ngập kỹ xảo, ra rạp Việt tuần này.

Jason Statham cùng Lý Băng Băng đối đầu cá mập khổng lồ

Lý Băng Băng cùng Jason Statham chiến đấu với cá mập trong phim mới

The Meg, dự kiến ra mắt cuối mùa hè, là bộ phim xoay quanh màn tấn công của Megalodon – kẻ săn mồi khủng khiếp nhất dưới đại dương tưởng như đã tuyệt chủng từ lâu. Trailer phim về cá mập siêu bạo chúa này thu hút tới 1,4 triệu lượt xem trên Youtube. The Meg cũng là phim duy nhất của tài tử “mặt lạnh” Jason Statham trong năm nay. Anh vào vai người đứng đầu một nhóm chuyên gia thợ lặn, phải kết hợp với một nhà đại dương học người Trung Quốc cùng cháu gái ông để đối đầu cá mập.

Dàn sao nữ hạng A của Hollywood tụ hội đi ăn trộm trong “Ocean’s 8”

Trailer phim 'Ocean's 8'

Trailer thứ hai của Ocean’s 8 ra mắt tuần qua đã thu hút hơn 170.000 lượt xem trên Youtube chỉ sau một ngày. Phim quy tụ dàn sao nữ đình đám gồm Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Katie Holmes, Dakota Fanning, Olivia Munn, Sarah Paulson và cả ca sĩ Rihanna. Đây là phiên bản nữ của tác phẩm Ocean’s 11 rất nổi tiếng của các tài tử Brad Pitt, George Clooney và Matt Damon cách đây hơn một thập kỷ. Ocean’s 8 ra mắt vào tháng 6 năm nay.

“Solo: A Star Wars Story” chờ đợi phá kỷ lục doanh thu

Đây là bộ phim ngoại truyện nói về nhân vật Han Solo của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao. Thay vì ra mắt vào dịp cuối năm như các tập của Star Wars, Solo: A Star Wars Story sẽ “đổ bộ” các rạp chiếu vào tháng 5.

Trailer Solo: A Star Wars Story

Phim do đạo diễn lừng danh Ron Howard, người từng giành Oscar với phim A Beautiful Mind, thực hiện. “Mẹ Rồng” của loạt phim Game of Thrones – Emilia Clarke – thủ vai nữ chính. Vai Han Solo do nam diễn viên Alden Ehrenreich đảm nhận. Trailer đầu tiên của phim thu hút gần 500.000 lượt xem trên Youtube tuần qua.

Gia đình siêu nhân trở lại trong “Incredible 2”

Sau 14 năm từ thành công của tập đầu tiên, gia đình siêu nhân Incredibles mới trở lại trong phần hai. The Incredibles là câu chuyện về gia đình 5 người sở hữu những năng lực đặc biệt: Mr. Incredible với sức mạnh phi thường, mẹ Elasticgirl có khả năng co dãn cơ thể, chị cả Violet có thể tàng hình và sức mạnh từ trường, con trai thứ Dash siêu tốc và cậu út Jack-Jack hay biến hình.

Nhóc tì phô diễn siêu năng lực trong Incredibles 2

Ra mắt phần đầu năm 2004, The Incredibles đã làm mưa làm gió tại các phòng vé toàn cầu, mang về cho Pixar gần 700 triệu USD và giành hai tượng vàng Oscar cho “Phim hoạt hình hay nhất” cùng “Âm thanh xuất sắc”. Trailer đầu tiên của Incredibles 2 ra mắt tuần qua thu hút gần 370.000 lượt xem trên Youtube.

Nguyên Minh