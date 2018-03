Phim 18+ ‘Logan’ - khúc ca giã biệt bi tráng cho Người Sói / 'Dị nhân nữ 11 tuổi' người Tây Ban Nha khuynh đảo màn bạc

Trailer bom tấn 18+ về cha con Người Sói hot nhất tuần

Logan: Hugh Jackman khép lại hành trình 17 năm gắn bó nhân vật Wolverine trên màn ảnh qua tác phẩm mới đậm chất bạo liệt và hào hùng.

Trailer 'Cướp biển 5' Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales: Phần năm của loạt phim cướp biển ăn khách hé lộ quá khứ của thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp).

Trailer 'Guardians of the Galaxy 2'

Guardians of The Galaxy Vol. 2: Bố Star-Lord do tài tử Kurt Russell đóng xuất hiện trong trailer mới của phim siêu anh hùng về nhóm vệ binh dải ngân hà.

Trailer 'Moonlight' Moonlight: Tác phẩm kể về quá trình trưởng thành của một cậu bé đồng tính da màu đoạt giải Oscar 2017. Phim có cấu trúc phá cách là ba đoạn đời đứt quãng, hình ảnh giàu chất thơ và âm nhạc quyến rũ.

Teaser 30 giây của 'War Machines' War Machine: Brad Pitt đóng chính trong tác phẩm trào phúng về nhóm lãnh đạo chiến dịch quân sự Mỹ ở Afghanistan. Trailer 'The Promise' The Promise: Christian Bale, Oscar Isaac và Angela Sarafyan yêu tay ba trong phim lãng mạn thời Thế chiến I ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trailer phim 'Sand Castle' Sand Castle: Nicholas Hoult và Henry Cavill hoá thành các binh sĩ có những trải nghiệm không thể nào quên ở một ngôi làng Iraq. Trailer 'Spark: A Space Tail' Spark: A Space Tail: Hoạt hình phiêu lưu kể về chú khỉ Spark chiến đấu để cứu vương quốc xinh đẹp. Trailer 'Cars 3' Cars 3: Next Generation: Chàng xe đua Lightning McQueen tái xuất trong phần ba phim hoạt hình ngộ nghĩnh về vương quốc xe hơi.

Trailer 'Có căn nhà nằm nghe nắng mưa' Có căn nhà nằm nghe nắng mưa: NSƯT Kim Xuân hóa bà mẹ có con bị nghi giết người trong phim của đạo diễn Mai Thế Hiệp.

Vũ Văn Việt