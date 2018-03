Tom Cruise tìm lại phong độ trong phim 18+ về buôn ma túy

* Cảnh báo tiết lộ một phần nội dung phim Barry Seal sinh năm 1939 ở Louisiana (Mỹ), có bằng phi công từ năm 16 tuổi. Sau thời gian phục vụ cho quân đội, ông trở thành phi công dân dụng từ năm 1967, lái chiếc Boeing 707. Trong phim, nhân vật bắt đầu vận chuyển ma túy từ năm 1978, nhưng trên Independent, vợ ông cho biết Seal tham gia đường dây từ năm 1975. Trong thập niên 1980, ông làm ăn với Medellín Cartel - tổ chức tội phạm ở Colombia có liên quan mật thiết đến trùm Pablo Escobar. Năm 1983, Seal bị bắt và kết án 10 năm tù. Để đổi lấy tự do, ông chấp nhận tham gia vào một phi vụ gài bẫy của chính phủ Mỹ. Barry Seal lén chụp hình quân đội Nicaragua buôn ma túy với băng Colombia để Mỹ có cớ chính thức can thiệp vào nước này. Một bài báo trên The Washington Times tiết lộ công việc của Seal, khiến ông bị bọn tội phạm truy đuổi. Ngày 19/2/1986, viên cựu phi công bị các sát thủ Colombia bắn chết ở Louisiana (Mỹ). Khi được công bố, các hoạt động của ông gây rúng động dư luận. Ngoài ra, việc Seal không được bảo vệ cẩn thận - dù là nhân chứng quan trọng - cũng gây tranh cãi.