Tình yêu, bệnh tật và hy vọng trong 'Breathe'

2 phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 10 / Tài tử 'Người Nhện' bị chỉ trích vì nhận là người đồng tính

Tác phẩm điện ảnh được phát triển bởi Jonathan Cavendish - con trai của Robin Canvendish, nhân vật chính trong phim. Tham gia làng phim ba thập niên qua, Jonathan là nhà sản xuất của nhiều tác phẩm gây chú ý như Elizabeth: Golden Age và loạt phim Bridget Jones. Nung nấu ý định làm phim về cha mình, anh mời nhà biên kịch William Nicholson và đạo diễn Andy Serkis tham gia dự án. Hai ngôi sao Andrew Garfield và Claire Foy thủ vai chính, còn sao nhí Game of Thrones Dean-Charles Chapman hóa thân Jonathan lúc nhỏ.

* Câu chuyện xúc động trong "Breathe"

Breathe (Trong từng nhịp thở)

Robin Cavendish (Andrew Garfield đóng) sinh năm 1930, là một chàng trai người Anh giàu có, sôi nổi và thích phiêu lưu. Anh kết hôn với Diana Backer (Claire Foy đóng) - một phụ nữ đoan trang và xinh đẹp. Cuộc sống của họ tưởng chừng viên mãn thì đến năm 28 tuổi, Robin mắc chứng bại liệt, không thể cử động cơ thể từ cổ trở xuống. Anh phải sử dụng máy thở và được thông báo chỉ có thể sống ba tháng. Tương lai đóng sập trước mắt, chàng trai tuyệt vọng và muốn kết thúc đời mình.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên, giúp đỡ của Diana cùng những người xung quanh, Robin dần lấy lại niềm tin và nghị lực. Sử dụng một chiếc xe lăn do một người bạn chế tạo, anh cùng gia đình đi khắp nơi truyền hy vọng cho người khác. Robin tiếp tục sống hạnh phúc nhiều năm sau thời điểm được dự đoán chết. Khi qua đời, Robin là bệnh nhân bại liệt sống thọ nhất nước Anh và được xem là người tiên phong trong việc phát triển xe lăn.

Trong Breathe, tình yêu là đường dây trung tâm và thúc đẩy câu chuyện. Robin và Diana được khắc họa như một "thanh mai trúc mã". Khi người chồng vướng căn bệnh quái ác, tình cảm của người vợ không hề giảm sút. Cô không chịu ly dị để ở lại chăm sóc Robin đến những ngày cuối cùng với sự tận tụy và quyết tâm đáng kinh ngạc. Xuyên suốt phim, đạo diễn cài cắm nhiều trích đoạn và lời thoại lãng mạn của hai người như khoảnh khắc họ âu yếm dưới ánh chiều tà hay phút giây Diana sà vào lòng người chồng bất hạnh đang nằm trên giường.

Bên cạnh đó, tác phẩm khắc họa nỗi đau của những người mắc chứng bại liệt. Họ vẫn cảm nhận được thế giới xung quanh nhưng không thể vận động phần lớn cơ thể, tạo ra cảm giác bức bách, bất lực. Dù không đưa vào nhiều cảnh bi lụy, đạo diễn Andy Serkis vẫn khéo thể hiện nỗi đau qua một cảnh quay ám ảnh. Khi Robin cùng vợ đến thăm một cơ sở nuôi những người bại liệt ở châu Âu, lối dựng hình tạo cảm giác đây là một nhà xác với những bức tường, sự tĩnh lặng, ánh sáng trắng, còn bệnh nhân nằm trong các khoảng hẹp như các xác ướp còn sống.

"Breathe" là tác phẩm lãng mạn, phản ánh thông điệp tình yêu có thể dẫn lối cho hy vọng.

Cấu trúc phim có thể chia làm hai nửa: phần đầu là những đấu tranh nội tại của Robin, phần sau là khi anh bắt đầu quá trình truyền cảm hứng cho người khác. Nhịp phim về sau nhanh hơn, tiến tới cao trào là bài phát biểu xúc động của Robin trước hội nghị. Tổng thể phim nhẹ nhàng, lạc quan chứ không nặng nề, phản ánh chủ đề chung là niềm tin, hy vọng giúp con người vượt qua nỗi bất hạnh về tật nguyền. Chất hài kiểu Anh được cài cắm ở nhiều nhân vật phụ như nhà sáng chế Teddy Hall (Hugh Bonneville đóng) và hai người anh sinh đôi của Diana (đều do Tom Hollander đóng). Những mẩu đối thoại giữa Robin và vợ đôi khi cũng mang chất giễu cợt, tiêu biểu như lúc hai người bàn về chuyện tình dục.

Breathe đánh dấu một trong những màn diễn xuất tốt nhất sự nghiệp của Andrew Garfield. Trong thế bất động từ cổ trở xuống, tài tử Anh sử dụng hàng loạt biểu cảm cơ mặt và ánh mắt linh hoạt để thể hiện tâm trạng của nhân vật. Sự tuyệt vọng, vẻ háo hức, lạc quan cho đến sự mệt mỏi của tuổi già đều được Garfield truyền tải trọn vẹn. Trong khi đó, nữ diễn viên sinh năm 1984 Claire Foy tròn vai người vợ tận tụy. Gần đây, người đẹp được xem là ngôi sao đang lên của điện ảnh Anh với các vai diễn được khen ngợi trong series Wolf Hall và The Crown (giành Quả Cầu Vàng "Nữ diễn viên chính trong series chính kịch xuất sắc" 2017).

Robin truyền niềm tin cho nhiều người.

Mang thông điệp tích cực, Breathe đôi chỗ còn một màu, chưa có chiều sâu như The Theory of Everything - tác phẩm gây tiếng vang năm 2014 cũng nói về một người bị tật nguyền (nhà khoa học Stephen Hawking). Tác phẩm có phần hời hợt trong việc bóc tách các khía cạnh sâu về tâm lý gia đình, trục trặc hôn nhân.

Những trăn trở, băn khoăn của Diana cho riêng mình - vốn là phản ứng bình thường của một phụ nữ phải sống quá lâu với người chồng tật nguyền - đều bị giảm nhẹ hoặc gạt bỏ. Thiếu đi đời sống riêng và các cảm xúc đời thường, nhân vật giống như hình mẫu về đức hạnh hơn là một con người thực tế. Gần về cuối, thời gian trong phim chuyển biến khá gấp với nhiều thập niên trôi qua nhanh chóng, khiến người xem có phần bỡ ngỡ khi tác phẩm chuyển nhanh đến cảnh nhân vật đã già.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 20/10 với nhan đề Trong từng nhịp thở.

Ân Nguyễn