Tình cha con và triết lý phương Đông trong 'The Lego Ninjago Movie'

'The Lego Batman Movie' - phiên bản trào phúng về Người Dơi

Bộ phim kể về hành trình bảo vệ thành phố Ninjago của Lloyd (Ninja Xanh Lá) và đồng đội khỏi kẻ hủy diệt Garmadon. Dưới sự dẫn dắt của sư phụ Wu, đội quân ninja thiện chiến nhiều lần ngăn chặn Garmadon nhưng hắn không bị đánh bại hoàn toàn và cứ mỗi ngày lại quay lại.

Trớ trêu thay, Garmadon lại là cha của Lloyd khiến mối quan hệ giữa các nhân vật rắc rối hơn. Trong một trận chiến, Lloyd sử dụng một vũ khí đặc biệt để đánh trả Garmadon, nhưng vô tình tạo ra một con quái vật khổng lồ uy hiếp cả thành phố. Hai cha con phải tạm gác lại ân oán để cùng đương đầu mối đe dọa mới này.

* Cuộc chiến đấu của các ninja trong phim hoạt hình

The Lego Ninjago Movie (Phim Lego Ninjago)

Cốt truyện phim đơn giản và thông điệp được thể hiện rõ ràng. Tác phẩm đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những tiếng cười vui vẻ, sự hồi hộp trong các cảnh chiến đấu đến những phút giây xúc động. Trong đó, cách xây dựng tâm lý của hai nhân vật Lloyd và người cha Garmadon là điểm nhấn của phim.

Nhân vật Lloyd luôn phải chịu sự giằng xé giữa tình cảm gia đình và trách nhiệm. Dù mẹ muốn cậu có cuộc sống bình thường như bao cậu bé khác, truyền thống ninja của gia đình đã ăn sâu vào trong máu Lloyd. Ban đêm, cậu là siêu anh hùng Ninja Xanh Lá, chiến đấu để bảo vệ thành phố nhưng ban ngày chỉ là một học sinh bình thường, bị mọi người kỳ thị vì có người cha tàn bạo.

Không chỉ vậy, Lloyd còn bị chính đồng đội nghi ngờ về lòng trung thành khi không nỡ chiến đấu dứt khoát với cha mình. Cậu nhiều lần phải nỗ lực giành lại niềm tin của đồng đội, chứng tỏ mình là người công tư phân minh. Tuy nhiên, trong sâu thẳm Lloyd vẫn đau đáu về người cha đã xa cách 16 năm, chưa một lần dạy cậu những thứ mà một người cha thường dạy con.

Các ninja trong phim.

Trong khi đó, Garmadon được khắc họa là người nóng nảy, tàn bạo, có xu hướng ái kỷ (tự yêu mình thái quá) và chống lại xã hội. Tính cách nhân vật này đối lập với Lloyd và sư phụ Wu hòa nhã. Tuy nhiên, ông không hoàn toàn xấu xa, đáng ghét mà vẫn có thiện tâm.

Khi gặp lại con trai, Garmadon đã cười vui vẻ và hạnh phúc đến nỗi chính ông cũng hoang mang không biết có phải mình bị “tai biến” hỏng cơ mặt không. Trong phim, ác nhân cũng có ba lần rơi nước mắt. Lần thứ nhất là khi người vợ bế con trai bỏ đi, rời khỏi cuộc đời ông. Lần thứ hai là khi lắng nghe tâm sự cậu con trai. Lần thứ ba là khi cả gia đình đoàn tụ. Hành trình nối lại tình cảm của hai cha con trải qua nhiều trắc trở và gây xúc động cho người xem. Trong đoạn kết, phim đưa ra thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình và sự chiến thắng của cái thiện.

Ác nhân Garmadon.

Vốn hướng đến đối tượng khán giả chính là trẻ em nên bộ phim có màu sắc tươi sáng và vui nhộn. Tuy nhiên tác phẩm cũng mang một tầng nghĩa cao hơn, phảng phất tư tưởng triết học phương Đông. Nhân vật sư phụ Wu nhắc lại nhiều lần lời dạy: “Hãy đi con đường đúng đắn để tìm thấy sự yên bình trong nội tâm” - gợi nhớ đến giáo lý Bát chính đạo của Phật giáo. Đám đệ tử lúc đầu không hiểu lời thầy dạy, phải trải nghiệm thực tế mới giác ngộ. Từ chỗ phụ thuộc quá nhiều vào những con robot hay vũ khí lợi hại, các ninja cuối cùng hiểu ra sức mạnh từ tâm trí mới là vũ khí đắc lực nhất.

Lloyd luôn cảm thấy buồn bã, tự ti vì cậu chỉ là một Ninja Xanh Lá, không có sức mạnh đặc biệt như các bạn. Đến gần cuối phim, cậu ngộ ra xanh lá chính là màu của cỏ cây, vạn vật, khởi thủy và tượng trưng cho sự sống bất diệt. Ninja Xanh Lá không có năng lực như các bạn nhưng lại có trí tuệ và sự hài hòa, có khả năng kết nối các nguyên tố với nhau để tạo thành sức mạnh vô địch.

Ở góc độ khác, có thể thấy Lloyd có tính Mộc, còn cha cậu có tính Hỏa. Trong vòng ngũ hành, Mộc sinh Hỏa - phù hợp với chuyện phim khi thực chất Lloyd luôn giúp cha mình tìm lại nhân cách tốt đẹp chứ không đối đầu ông như một kẻ thù.

Tác phẩm lấy bối cảnh và mang triết lý phương Đông.

Sau The Lego Movie (2014) và The LEGO Batman Movie (2017), The Lego Ninjago Movie là phim điện ảnh thứ ba trong dòng hoạt hình Lego. Điểm đặc biệt của các tác phẩm này là tạo hình nhân vật được xây dựng từ bộ đồ chơi Lego. Dù chỉ là những hình khối được ghép vào nhau, nhân vật vẫn có biểu cảm đa dạng, chuyển động linh hoạt và những màn chiến đấu gọn gàng. Tuy nhiên, quái vật lại do một con mèo thật thể hiện chứ không phải tạo hình từ vi tính. Sự xuất hiện của chú mèo gây bất ngờ và hài hước khi một sinh vật đáng yêu lại trở thành nỗi kinh hoàng cho thành phố.

Đoạn mở đầu và kết thúc phim là cuộc nói chuyện giữa ông Liu (Thành Long) - chủ cửa hàng đồ chơi cũ - với một cậu bé về huyền thoại Ninjago. Các trích đoạn này có phần thừa thãi, có thể cắt bỏ mà không làm ảnh hưởng đến nội dung phim. Với ba đạo diễn và sáu biên kịch, tác phẩm đôi khi lủng củng trong cách kể. Một số chiêu trò gây cười cũng tương tự hai phim trước trong dòng Lego chứ không đột phá gì thêm.

Hằng Nga