Tiền truyện Harry Potter - sinh vật lôi cuốn, con người mờ nhạt

Fantastic Beast & Where To Find Them (gọi tắt là Fantastic Beasts) là phần thứ nhất trong loạt phim năm tập về tiền truyện Harry Potter. Tác phẩm đánh dấu lần đầu tiểu thuyết gia J.K Rowling viết kịch bản và lần thứ năm đạo diễn David Yates trở lại với câu chuyện liên quan đến cậu bé phù thủy.

Cốt truyện lấy bối cảnh những năm 1920, xoay quanh hành trình giáo sư trẻ Newt Scamander (Eddie Redmayne đóng) đi bắt những sinh vật huyền bí anh để sổng khỏi vali thần kỳ ở New York. Cùng lúc, giám đốc an ninh Hiệp hội phép thuật Mỹ là Percival Graves (Colin Farrell) phải tìm cách chống trả mưu đồ gây hại thế giới của phù thủy hắc ám Geller Grindelwald.

Hai tuyến truyện này liên tiếp luân chuyển, mang màu sắc đối lập. Nếu như tuyến của Newt và những người bạn mới tại New York có phần hài hước, tươi sáng, tuyến của Percival lại u tối, chứa đựng nhiều nút thắt.

Poster phim "Fantastic Beast & Where To Find Them".

Điểm thành công nhất của phim là tạo ra hàng loạt sinh vật huyền bí ngộ nghĩnh. Mỗi giống loài đều để lại ấn tượng riêng với người xem. Hai sinh vật chiếm được nhiều cảm tình nhất là Niffler và Bowtruckle. Niffler là con vật lai giữa chuột chũi và thú mỏ vịt, có sở thích sưu tập những thứ lấp lánh. Bowtruckle là chàng cây tí hon dễ khiến người xem liên tưởng đến nhân vật The Groot trong Guardians of The Galaxy của Marvel.

Dù đông đảo, các loài sinh vật huyền bí cư ngụ vừa vặn trong chiếc vali thần kỳ của chàng pháp sư Newt. Với sức chứa khổng lồ, mỗi ngăn trong vali mở ra một thế giới riêng mang các đặc điểm sinh thái khác nhau tương ứng các vùng địa lý - sa mạc, rừng rậm, núi tuyết… Đây là nơi Newt nuôi dưỡng, nghiên cứu và tìm cách bảo tồn những sinh vật anh thu thập được trên chuyến đi.

Sinh vật hình cây ngộ nghĩnh trong phim.

Lần đầu trực tiếp làm biên kịch, nhà văn J.K Rowling và các cộng sự mang lại một mạch phim trôi chảy cùng giọng điệu hài hước. Những ai chưa từng biết đến thế giới phù thuỷ của bà đều có thể dễ dàng thưởng thức tác phẩm. Các định nghĩa, khái niệm cũ và mới đều được bà khéo léo giải thích thông qua các câu thoại, hình ảnh trực quan. Bên cạnh đó, nữ tác giả còn không quên gợi mở những nhân vật, chi tiết quen thuộc cho người hâm mộ như mối liên hệ giữa Albus Dumbledore và Newt, sự xuất hiện của ký hiệu bảo bối tử thần… Hai nhân vật đáng yêu là chàng làm bánh ngọt (Jacob) và cô gái đọc được suy nghĩ của người khác (Queenie) giúp phim thêm vui nhộn.

Trong khi đó, phim chưa có kịch tính cũng như thiếu đặc sắc ở tuyến truyện liên quan tới con người.

Trong khi phô diễn dàn sinh vật huyền bí đặc sắc, nội dung chính của tác phẩm lại khá đơn giản và chứa đựng nhiều chi tiết lặp lại. Hình ảnh cô bé mồ côi ở cùng nhà với Credence luôn miệng ca bài ca nguyền rủa phù thuỷ hay những cuộc gặp gỡ không đi đến kết quả của Percival và Credence dường như trở nên không cần thiết, thậm chí hé mở một cách lộ liễu về nút thắt của phim.

Các nhà làm phim chưa khiến khán giả thỏa mãn về một thế giới phù thuỷ nằm ngoài khuôn khổ nước Anh. Nếu như người xem từng trầm trồ khi xem Harry Porter and The Sorceror Stone với những con phố, cửa hiệu lạ mắt, công trình kiến trúc khác thường, họ sẽ có phần hụt hẫng khi xem phim tiền truyện mới. Thế giới phù thủy tại New York được thể hiện khá chắp vá và chỉ gói gọn bên trong những địa điểm nhất định như cơ quan của Hiệp hội phép thuật Mỹ, nhà của hai chị em Tina và Queenie, quán rượu của gã kinh doanh sinh vật huyền bí Gnarlack.

Eddie Redmayne (phải) rập khuôn lối diễn ở các vai cũ.

Một điểm chưa thuyết phục khác nằm ở khâu xây dựng nhân vật con người, điều đáng ra phải là thế mạnh đối với J.K Rowling. Thay vì một bộ ba ấn tượng, đa sắc thái như Harry, Ron và Hermione, tương tác giữa bộ tứ nhân vật chính phim mới - Newt (Eddie Redmayne đóng), Jacob (Dan Fogler), Tina (Katherine Waterston ) và Queenie (Fine Frenzy) - chỉ dừng ở mức ăn ý, chưa có đột phá.

Nhân vật Newt Scamander của Eddie Redmayne có nhiều đất diễn nhưng lại thiếu điểm nhấn. Điều này có thể lý giải là J.K Rowling muốn giữ lại những chi tiết đắt giá về thân thế của anh cho các phần phim sau. Về diễn xuất, Eddie Redmayne còn rập khuôn và gợi cho người xem về các màn hoá thân trước đây.

Ngoài ra, diễn viên Ezra Miller vẫn bị đóng khung trong những vai diễn không bình thường về mặt tâm lý. Colin Farrell chỉ thực sự gây bất ngờ ở cuối phim.

Fantastic Beast & Where To Find Them (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng) ra rạp Việt Nam từ ngày 18/11.

Tùng Phước