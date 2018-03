'Thử thách thần chết' - chuyến du hành địa ngục nhiều kỹ xảo

12 phim truyền hình Hàn Quốc hút khán giả năm qua / ‘I Can Speak’ - phim hài cười ra nước mắt của màn bạc Hàn

Along With the Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới) là phim điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh của Joo Ho Min. Tác phẩm có kinh phí lên đến 36 triệu USD, thuộc hàng cao nhất màn ảnh Hàn. Ra mắt ở Hàn Quốc từ ngày 20/12/2017, Along With the Gods thắng lớn ở phòng vé, trở thành phim ăn khách thứ hai năm qua ở nước này với 71,5 triệu USD. Phần tiếp theo của phim đã được lên kế hoạch, dự kiến ra mắt hè năm nay.

Tác phẩm mang yếu tố kỳ ảo, tâm linh, có bối cảnh trải dài từ địa ngục tới trần gian. Sau khi qua đời, người lính cứu hỏa Ja Hong (Cha Tae Huyn đóng) được đưa tới gặp các vị thần địa ngục. Anh được xem là một linh hồn thuần khiết hiếm hoi trong thế giới loài người. Ja Hong được ba vệ thần (Ha Jung Woo, Ju Ji Hoon và Kim Hyang Gi đóng) đưa qua các tầng địa ngục để xét xử. Nếu vượt qua hết các thử thách, người đàn ông sẽ được đầu thai mà không bị hành hạ như những người khác.

* "Thử thách thần chết" kể chuyện tâm linh, địa ngục

Along With The Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới)

Trong hành trình, những góc khuất trong cuộc đời Ja Hong dần hé lộ, đặc biệt là mối quan hệ của anh và người mẹ bị câm (Ye Soo Jung đóng). Bên cạnh đường dây chính, kịch bản phát triển tuyến truyện phụ liên quan đến Soo Hong (Kim Dong Wook đóng) - người em của Ja Hong đang nhập ngũ. Tình tiết liên quan đến Soo Hong trở thành động lực thúc đẩy câu chuyện, mở ra các bất ngờ nối tiếp nhau. Tổng thể câu chuyện khiến khán giả Việt Nam dễ đồng cảm vì có nhiều chi tiết trong tín ngưỡng Á Đông như luân hồi, địa ngục...

Kỹ xảo là điểm nhấn chính của tác phẩm, thể hiện rõ mỗi khi nhân vật bước qua tầng địa ngục mới. Các tầng sát sinh, lười nhác, lừa dối, bất chính, bất tín, bạo lực và bất hiếu đều có bối cảnh thiết kế đẹp mắt. Ở mỗi tầng, trang phục của phán quan và không gian nơi xử án có nét đặc trưng riêng, mang phong cách kết hợp giữa truyền thuyết phương Đông và tạo hình trong truyện tranh. Phim có một đại cảnh khá hoành tráng với hình ảnh guồng quay khổng lồ đè nghiến những người mắc tội. Cảnh một vệ thần truy đuổi vong quỷ nơi trần thế cũng được dàn dựng đẹp mắt.

Ja Hong (áo vàng) cùng các vệ thần.

Ở nửa cuối, phim đi theo mô-típ tình cảm gia đình, lấy nước mắt quen thuộc của màn ảnh Hàn. Mối dây về tình mẹ con, anh em trở thành điểm nhấn với nhiều hồi tưởng, lật lại câu chuyện quá khứ. Trích đoạn cao trào dễ khiến khán giả xúc động với biểu cảm tốt của ba diễn viên Cha Tae Huyn, Ye Soo Jung và Kim Dong Wook, đồng thời liên kết tốt với các tình tiết trước đó.

Ngoài thử thách cuối cùng giàu ý nghĩa, kịch bản khá dài dòng và nông ở phần giữa. Các tầng địa ngục được giới thiệu hoành tráng nhưng nội dung thử thách không hấp dẫn. Với cấu trúc giống tòa án, ở mỗi tầng là cuộc tranh luận giữa các vệ thần và thần tố cáo về hành vi của Ja Hong khi còn sống. Tuy nhiên, các cuộc đấu khẩu này không chứa đựng những chi tiết đắt giá mà kéo dài tạo cảm giác lê thê. Bên cạnh đó, những khán giả không quen thuộc với truyện tranh gốc có thể "bội thực" với nhiều tình tiết và khái niệm được đưa vào để giới thiệu thế giới kỳ ảo.

Một đại cảnh trong phim.

Theo diễn biến câu chuyện, nhóm của Ja Hong không di chuyển suôn sẻ mà gặp phải nhiều yêu ma bám theo. Lúc này, phim có nhiều cảnh chiến đấu giống bom tấn Hollywood, còn các vệ thần sử dụng vũ khí dễ gây liên tưởng đến kiếm ánh sáng trong loạt phim Star Wars. Ê-kíp tạo hình các sinh vật kỳ dị, yêu ma khá đa dạng, nhưng còn vài đoạn hơi giả, lộ dấu vết kỹ xảo, hoặc khán giả dễ nhận ra nhân vật đang diễn trên phông xanh.

Ân Nguyễn