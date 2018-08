'Thử thách thần chết 2' - hồi gay cấn của chuyến du hành âm ty

'Thử thách thần chết' - chuyến du hành địa ngục nhiều kỹ xảo / Năm phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 8

Thử thách thần chết: 49 ngày cuối (Along With The Gods: The Last 49 Days) là phần tiếp theo của Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới (Along With The Gods: The Two Worlds) - tác phẩm ăn khách năm 2017. Ngay khi bắt đầu dự án, nhà sản xuất đã tuyên bố sẽ quay hai phim cùng lúc và chúng có cốt truyện gắn chặt với nhau. Phần hai ra đời chỉ sau phần một tám tháng.

* Trailer phim

Trailer Along with the Gods 2

Sau khi hộ tống thành công chàng lính cứu hỏa Kim Ja Hong đến kiếp sau, ba vệ thần Gang Lim (Ha Jung Woo đóng), Haewonmak (Joo Ji Hoon đóng) và Deok Choon (Kim Hyang Gi đóng) thực hiện nhiệm vụ kế tiếp. Lần này, họ phụ trách em của Kim Ja Hong - nam quân nhân Kim Soo Hong (Kim Dong Wook đóng). Bộ ba phải chứng tỏ anh là người có linh hồn thuần khiết trong 49 ngày.

Đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ba vệ thần để họ hoàn thành lời thề giúp 49 linh hồn tốt đầu thai trong hạn định 1000 năm. Trên hành trình đưa Kim Soo Hong qua các phiên tòa tại Địa giới (địa ngục), họ đồng thời phải đối mặt với phiên tòa của chính mình, từ đó hé mở ký ức kiếp trước và kết nối với nhau mạnh mẽ hơn.

Trong phần mới, chính các vệ thần cũng trải qua hành trình tâm lý chứ không chỉ người được họ đưa đi.

So với phần đầu, kịch bản của Thử thách thần chết: 49 ngày cuối có đường dây tốt hơn, trong đó cài cắm nhiều tuyến phụ có bối cảnh trần gian và địa ngục, giữa hiện tại và quá khứ nghìn năm trước. Tập trước để lại một số chi tiết mơ hồ gây tò mò như ám ảnh của Gang Lim với quá khứ chinh chiến hay chi tiết Haewonmak và Deok Choon đánh mất hoàn toàn ký ức khi còn sống. Các đầu mối dang dở này được lý giải thỏa đáng qua câu chuyện của phần hai. Đạo diễn sử dụng lối cắt dựng đan xen, chuyển cảnh ở những chi tiết mở khiến người xem phải nhiều lần suy đoán. Sau nửa đầu khá chậm, nửa sau đẩy cao tốc độ các tình huống, dần xâu chuỗi chúng lại và dẫn đến cao trào là hồi kết giàu kịch tính.

Dàn nhân vật của Thử thách thần chết 2 có số lượng lớn nhưng được xây dựng tỉ mỉ. Các tuyến vai đều có tính cách đặc thù, lớp lang cảm xúc từ ám ảnh quá khứ, mâu thuẫn hiện tại và kỳ vọng ở tương lai. Dù bộ ba vệ thần không đồng hành với nhau xuyên suốt như phần trước, họ bộc lộ sự gắn kết nhiều hơn. Còn nhân vật Kim Soo Hong có nhiều tương tác với vệ thần Gang Lim qua nhiều tranh cãi và chia sẻ. Tâm lý anh cũng có chiều sâu với những quan điểm về cái chết và sự đầu thai của chính mình. Nhìn chung, đây là nhân vật chính nhiều góc cạnh hơn Kim Ja Hong ở phần trước, vốn là người ngơ ngác suốt hành trình.

Kim Dong Wook thể hiện tròn trịa vai chính Kim Soo Hong với nhiều biểu cảm tâm lý.

Cũng như nhiều tác phẩm Hàn Quốc, phim đề cao tình cảm gia đình. Cách các nhân vật thể hiện nhẹ nhàng, vừa đủ xúc động, không rơi vào tình trạng bị "làm quá" tới mức khóc lóc, gào thét như phần đầu. Chất hài được đẩy cao qua hàng loạt tình huống, chủ yếu xoay quanh hai cây hài là nhân vật vệ thần phụ tá Haewonmak (Joo Ji Hoon đóng) và gia thần Seong Joo (Ma Dong Seok đóng). Ngoài ra, Seong Joo còn có vai trò nắm giữ bí mật thân thế của các vệ thần. Đây là nhân vật phù hợp với lối diễn vừa nam tính, vừa ấm áp của Ma Dong Seok - ngôi sao nổi danh từ Train to Busan.

Năm ngoái, Thử thách thần chết gây chú ý với nhiều cảnh mang không khí huyền ảo, được dựng bằng công nghệ máy tính. So với phần đầu, phim mới giảm bớt số cảnh ở địa ngục nhưng gây ấn tượng với nhiều bối cảnh cổ trang. Không gian chiến trận, rừng sâu, làng mạc bao phủ tuyết trắng được tái hiện từ nhiều góc máy làm nổi bật sự hùng vĩ nhưng khắc nghiệt. Chất liệu dã sử được tận dụng qua bối cảnh, trang phục, võ thuật tạo ra điểm mới cho phim. Dù vậy, với kinh phí chỉ 36,6 triệu USD (cho cả hai phần) - chưa bằng một nửa những bom tấn kỳ ảo của Hollywood, phim vẫn để lộ một số lỗi kỹ xảo, vài khung hình chưa mượt mà.

Gia thần Seong Joo (phải) có nhiều cảnh dí dỏm.

Thử thách thần chết 2 được nhiều người Hàn Quốc trông đợi trước khi ra mắt vào ngày 1/8. Tác phẩm không chỉ thu hút vì nội dung mà còn giống như thước đo cho khả năng làm bom tấn kỹ xảo của điện ảnh nước này. Theo trang Medium, với hơn 1,24 triệu vé, Thử thách thần chết 2 có lượng vé ngày công chiếu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn. Vào ngày 4/8, phim thu hút 1,4 triệu lượt xem, trở thành tác phẩm có số người xem trong một ngày cao nhất mọi thời ở Hàn Quốc, vượt kỷ lục của Avengers: Infinity War (1,33 triệu lượt xem). Hiện tại, doanh thu của phim sau hai tuần là 70,9 triệu USD. Tác phẩm khép lại với kết thúc mở, để ngỏ khả năng thực hiện phần ba.

Dương Dương