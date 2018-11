'The Walking Dead', 'Phép thuật' và các series nổi bật tháng 10

Hai phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 10 / Dàn sao 'Phép thuật': Kẻ xuống dốc, người tiều tụy vì ung thư

Fresh Off the Boat (mùa 5)

Ngày phát sóng: 5/10

Đài: ABC (Mỹ)

Trailer Fresh off the Boat

Ra mắt từ năm 2015, series hài gây tiếng vang về cuộc sống người gốc Á ở Mỹ. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời chuyên gia ẩm thực Eddie Huang cùng cuốn sách Fresh Off the Boat của anh. Trong phim, gia đình gốc Đài Loan của Eddie (Hudson Yang đóng) chuyển từ khu phố Tàu ở Washington (Mỹ) sang Orlando (Florida, Mỹ) và mở nhà hàng. Họ đối mặt với những khó khăn khi sống trong cộng đồng ít người gốc Á. Cha của Eddie (Randall Park đóng) luôn tin vào khả năng đổi đời - "giấc mơ Mỹ", còn mẹ anh (Constance Wu đóng) muốn con cái thành công nhưng phải giữ truyền thống gia đình. Fresh Off the Boat là series gây tiếng vang cho Constance Wu trước khi cô tham gia Crazy Rich Asians.

The Man in the High Castle (mùa 3)

Ngày phát sóng: 5/10

Đài: Amazon (Mỹ)

Trailer The Man in the High Castle (mùa 3)

Series được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Philip K. Dick, mô tả một thế giới giả tưởng khi phát xít Đức chiến thắng và chiếm phía đông nước Mỹ, còn quân Nhật đóng ở phía tây. Một phụ nữ ở San Francisco nhận được cuốn phim mô tả cảnh quân Đồng minh chiến thắng và bắt đầu nghĩ rằng đây dường như là kết cục thật của thế giới. Một nhóm người Mỹ bắt đầu tham gia phong trào kháng chiến, trong khi giữa Đức và Nhật dần mâu thuẫn. Hai mùa đầu của series được khen ngợi nhờ góc nhìn độc đáo về lịch sử.

The Walking Dead (mùa 9)

Ngày phát sóng: 7/10

Đài: AMC (Mỹ)

The Walking Dead mùa 9

Ra mắt từ năm 2010, The Walking Dead là series thu hút lượng lớn fan. Phim lấy bối cảnh một thế giới tràn ngập loài zombie (xác sống). Số ít người còn lại - trong đó có cảnh sát Rick Grimes (Andrew Lincoln đóng) - tìm cách sống sót và tập hợp lại. Mùa chín diễn ra 18 tháng sau khi kẻ phản diện Negan (Jeffrey Dean Morgan đóng) bị liên minh của Rick đánh bại. Nội bộ liên minh bắt đầu mâu thuẫn trong khi những sinh vật được gọi là Whisperer trở thành mối đe dọa mới. Đây cũng là mùa cuối cùng diễn viên Andrew Lincoln và Lauren Cohan (vai Maggie Rhee) góp mặt trong series.

Doctor Who (mùa 11)

Ngày phát sóng: 7/10

Đài: BBC One (Anh)

Jodie Whittaker hóa thân Doctor nữ đầu tiên trong lịch sử series Doctor Who

Mùa mới là phần 11 của series tính từ khi nó được tái khởi động vào năm 2005. Loạt phim có lịch sử lâu đời hơn, ra mắt từ năm 1963, xoay quanh nhân vật Doctor có khả năng điều khiển thời gian, chiến đấu với kẻ xấu để bảo vệ văn minh nhân loại. Mỗi khi bị thương quá nặng, Doctor sẽ hồi phục bằng cách chuyển hóa vào một cơ thể mới. Đó là lúc một diễn viên mới thế vai người cũ. Ở lần hóa thân mới nhất, nhân vật lần đầu do một nữ diễn viên thể hiện. Jodie Whittaker - ngôi sao người Anh sinh năm 1982 - sẽ là người thứ 13 đóng vai này. Doctor Who là tượng đài trong làng truyền hình, ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng Âu Mỹ.

The Romanoffs

Ngày phát sóng: 12/10

Đài: Amazon (Mỹ)

The Romanoffs kể chuyện kẻ mạo danh hoàng tộc Nga

Ê-kíp series đình đám Mad Men thực hiện loạt phim truyền hình The Romanoffs, có cấu trúc theo kiểu hợp tuyển (anthology). Mỗi tập sẽ có một dàn diễn viên khác, kể về những nhóm người tin rằng mình là hậu duệ của gia tộc Romanoff từng cai trị nước Nga. Theo ghi chép trong sử chính thống, Sa hoàng Nicholas II và toàn bộ gia đình đã bị xử tử vào năm 1918. Tuy nhiên, trong suốt một thế kỷ sau đó, không ít người tự xưng hậu duệ hoàng tộc Nga để trục lợi.

Charmed

Ngày phát sóng: 14/10

Đài: CW (Mỹ)

Trailer Charmed Phép thuật bản mới

Series là bản làm lại của loạt phim cùng tên nổi tiếng phát sóng từ năm 1998 đến 2006. Câu chuyện xoay quanh ba chị em Macy (Madeleine Mantock), Mel (Melonie Diaz) và Maggie (Sarah Jeffery) phát hiện là mình là phù thủy hùng mạnh sau khi mẹ mất. Họ bắt đầu bước vào cuộc chiến với các thế lực siêu nhiên. Series nhận một số phản ứng trái chiều do tuyển diễn viên và xây dựng hình tượng nhân vật quá khác với bản gốc.

Supergirl (mùa 4)

Ngày phát sóng: 14/10

Đài: CW (Mỹ)

Trailer Supergirl (mùa 4)

Nội dung phim xoay quanh nhân vật cùng tên trong truyện tranh DC. Supergirl - tên thật Kara Zor-El (Melissa Benoist đóng) - là em họ của Superman, có năng lực tương tự anh. Khi đến Trái đất, cô phải học cách sử dụng siêu sức mạnh để chiến đấu với kẻ xấu. Lúc không hành hiệp, Supergirl sống dưới thân phận một phóng viên. Nam diễn viên Tyler Hoechlin thủ vai khách mời Superman trong series.

Arrow (mùa 7)

Ngày phát sóng: 15/10

Đài: CW (Mỹ)

Trailer Arrow (mùa 7)

Loạt phim được dựa trên truyện tranh của hãng DC. Nhân vật chính là Oliver Queen (Stephen Amell đóng) - một tỷ phú tay chơi lạc đến đảo hoang sau vụ đắm tàu. Anh học được nhiều kỹ năng và khi về Mỹ trở thành người hùng Arrow với biệt tài bắn cung và nhiều công nghệ hiện đại. Cùng đồng đội và bạn bè - trong đó có người hùng siêu tốc Flash, Arrow ngăn chặn nhiều âm mưu của kẻ xấu.

Daredevil (mùa 3)

Ngày phát sóng: 19/10

Đài: Netflix (Mỹ)

Trailer Daredevil 3

Đây là loạt phim truyền hình thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhân vật chính là Matt Murdock (Charlie Cox đóng) - luật sư mù có các giác quan còn lại siêu tinh nhạy. Ban đêm, anh trở thành người hùng Daredevil, chiến đấu với bọn tội phạm ở New York (Mỹ). Ở mùa ba, Matt vừa trở về sau một trận chiến lớn khiến anh suýt mất mạng. Anh bước vào cuộc chiến mới với ông trùm Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio đóng).

* Các series châu Á

Ân Nguyễn