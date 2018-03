10 phim điện ảnh Hàn Quốc hay nhất 2016 / 12 loạt phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất 2016

The Wailing là phim điện ảnh thứ ba của đạo diễn Na Hong Jin – bậc thầy thể loại ly kỳ của xứ kim chi. Cả hai phim trước đó của ông là The Chaser (2008) và The Yellow Sea (2010) đều tham gia liên hoan phim Cannes và nhận phản hồi tích cực. Trong tác phẩm mới, Na Hong Jin cách tân sở trường của mình bằng việc phối trộn giữa kinh dị và trinh thám, tạo nên một câu chuyện ly kỳ.

* Trailer phim "The Wailing"

‘The Wailing’ - tác phẩm kinh dị đột phá Hàn Quốc 2016 Tác phẩm mở đầu như một câu chuyện hình sự. Tại ngôi làng hẻo lánh Gokseong, cảnh sát Jong Goo (Kwak Do Won đóng) tham gia phá một vụ án bí ẩn. Ở ngôi nhà xảy ra án mạng, một gã đàn ông gầy gò có thân thể lở loét, máu loang khắp người với ánh mắt chỉ còn tròng trắng đang ngồi trước cửa. Hắn ta đã giết cả gia đình mình. Theo phán đoán sơ bộ, phía cảnh sát cho rằng hung thủ vì ăn phải một loại nấm độc mà trở nên cuồng sát. Tuy nhiên, kết quả từ pháp y không trùng khớp. Những cái chết tập thể lại tiếp diễn với gia đình khác trong ngôi làng.

Người dân địa phương đồn thổi gã pháp sư người Nhật (Jun Kunimura đóng) sống gần đó làm phép gây nên. Có người từng chứng chiến lão ta ăn thịt sống của thú rừng đồng thời đôi mắt lão đỏ rực như quỷ dữ. Kể từ đây, mạch phim bất ngờ rẽ sang hướng kinh dị. Khi Jong Goo đi sâu vào cuộc điều tra, gia đình anh lại trở thành nạn nhân của ma thuật.

Poster phim "The Wailing".

Sau đoạn mở màn đậm chất trinh thám, The Wailing trở về với cốt truyện kinh điển trong phim kinh dị – trừ tà. Phim miêu tả chi tiết quá trình cô con gái của Jong Goo bị linh hồn tà ác xâm nhập và khống chế. Từ một cô bé chăm ngoan và lễ phép, Hyo Jin (Kim Hwan Hee đóng) trở nên háu ăn, hỗn xược, cơ thể xuất hiện những tia máu dưới da và có xu hướng bạo lực. Tác phẩm gợi nhớ đến tượng đài của thể loại kinh dị ở Hollwyood – The Exorcist (1973).

Tuy vậy, trong The Wailing, câu chuyện trừ tà mang đậm màu sắc Hàn Quốc. Sự đan xen giữa cuộc điều tra dần đi vào ngõ cụt và bi kịch tâm linh của cô gái tạo ra những mối liên hệ mơ hồ. Sức khỏe của Hyo Jin ngày càng yếu đi trong khi câu chuyện ngày càng rối rắm. Một trong những cảnh phim ấn tượng nhất là phân đoạn pháp sư Il‑Gwang (Hwang Jung Min đóng) tiến hành trừ tà. Trong trang phục truyền thống và tiếng nhạc rền vang, Il‑Gwang thực hiện nghi lễ cắt cổ gà, múa đao quanh đống lửa và liên tục chém mạnh vào hình nhân. Áo màu trắng của vị pháp sư này bị nhuộm đỏ bởi máu động vật. Đỉnh điểm của đêm lễ là lúc ông đóng cộc nhọn vào tim hình nhân. Trong lúc này, cô bé Hyo Jin cảm thấy lồng ngực sắp vỡ tung.

Không khí rùng rợn, căng thẳng bao trùm xuyên suốt phim.

The Wailing có diễn biến lắt léo, đánh đố khán giả. Xuyên suốt phim, đạo diễn Na Hong Jin sử dụng thủ pháp red herring (tạo tình tiết gây nhiễu) nhằm khai thác lòng tin của nhân vật chính lẫn khán giả. Không có điều gì được xác định rõ ràng trong tác phẩm, thậm chí cho đến phút cuối cùng. Người xem liên tục đặt câu hỏi ai mới là kẻ phản diện thực sự? Cô gái bí ẩn Moo Myeong (Chun Woo Hee đóng) luôn xuất hiện ở hiện trường mọi vụ án, thầy pháp đáng ngờ Il-Gwang hay gã người Nhật với vẻ ngoài ghê rợn mới là kẻ chủ mưu? Kịch bản được phát triển theo cách chồng chéo các tuyến nhân vật lên nhau. Bước vào cao trào, mối quan hệ của ba nhân vật này càng mơ hồ hơn nữa.

Rất nhiều tình tiết trong phim mang tính ẩn dụ. Nhân vật chính của phim – viên cảnh sát Jong Goo – đã phạm ba trong số bảy tội Kinh Thánh. Jong Goo là một cảnh sát thiếu trách nhiệm, ham ăn và lười biếng. Anh cũng không thể buông bỏ được thù hận. Vì trả thù cho con gái, Jong Goo tấn công gã người Nhật. Khi xe của anh tông phải hắn ta, thay vì cứu chữa, Jong Goo phi tang xác chết. Chính những tội lỗi của Jong Goo khiến con gái anh phải trả giá.

Diễn biến phim đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Với lối kể chuyện biến hóa và những hình ảnh rùng rợn, The Wailing không chỉ để lại nỗi ám ảnh trong lòng người xem mà còn đọng lại những giá trị triết lý sâu xa. Đây là bước đột phá mới của đạo diễn Na Hong Jin khi cách tân được môtíp quen thuộc của dòng phim kinh dị.

Cùng The Handmaiden và Train to Busan, The Wailing nằm thuộc bộ ba tác phẩm của điện ảnh Hàn Quốc tham dự Liên hoan Cannes lần thứ 69 hồi giữa năm ngoái. Sau khi kết thúc buổi chiếu, phim kinh dị này nhận được tràng vỗ tay kéo dài sáu phút từ những nhà phê bình. Phim sau đó tạo nên cơn sốt ở rạp chiếu Hàn hồi cuối năm.

Dương Kinh