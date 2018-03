‘The Nice Guys’ – khi trai đẹp Ryan Gosling trở nên hậu đậu

Eva Mendes mang bầu con đầu lòng với Ryan Gosling / Ryan Gosling bức xúc với hệ thống kiểm duyệt phim

Từ sau thành công của The Notebook vào năm 2004, Ryan Gosling trở thành thần tượng của nhiều cô gái trẻ. Ngoại hình điển trai cùng diễn xuất đa dạng giúp tài tử người Canada được coi là một trong những diễn viên có thực lực nhất Hollywood. Anh ghi dấu ấn trong nhiều phim có chất lượng nghệ thuật cao, như Blue Valentine, Drive, Half Nelson hay The Big Short. Mới đây, Ryan tiếp tục khiến người xem bất ngờ với vai diễn trong phim The Nice Guys, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Shane Black – người từng thực hiện Iron Man 3.

Poster phim "The Nice Guys".

Lấy bối cảnh ở Los Angeles vào thập niên 1970, phim bắt đầu bằng vụ án nữ diễn viên phim khiêu dâm - Misty Mountains - qua đời trong một tai nạn bí ẩn sau khi quay bộ phim mới. Cái chết này mở ra những sự kiện xung quanh vụ mất tích của một thiếu nữ là con gái viên chức cấp cao ở Sở Tư pháp. Chàng thám tử hậu đậu Holland March (Ryan Gosling đóng) phải kết hợp với gã “đao phủ” cộc cằn Jackson Healy (Russell Crowe đóng) để điều tra vụ án và phanh phui những bê bối của các tập đoàn kinh doanh ở Los Angeles.

Trước đây, Ryan Gosling quen thuộc những hình ảnh: si tình, lịch lãm (The Notebook, Crazy Stupid Love), lạnh lùng, mạnh mẽ (Drive, Only God Forgives) hay nhạy cảm, dễ tổn thương (Lars and the Real Girl, Blue Valentine). Tới The Nice Guys, anh khiến người hâm mộ bất ngờ khi thể hiện khả năng diễn hài rất duyên. Từ những giây đầu xuất hiện, tài tử người Canada buộc nhiều khán giả bật cười qua lối diễn xuất tưng tửng. Nhân vật Holland March là một thám tử nhưng rất hậu đậu mỗi khi tác nghiệp và thường hay chuốc vạ vào thân vì thiếu kỹ năng bảo vệ. Với vai diễn này, Ryan Gosling “lột xác” khỏi hình ảnh của những phim tình cảm hay hình sự trước đây để chinh phục thể loại phim hài.

Ryan Gosling (trái) thể hiện khả năng diễn hài trong phim mới.

Russell Crowe cũng hoàn thành tốt vai trò của một tên “đao phủ” nóng nảy, thích dùng nắm đấm thay cho lời nói khi thực hiện các phi vụ. Ngôi sao Võ sĩ giác đấu một thời tung hứng khá nhịp nhàng với Ryan Gosling, tạo nên những khoảnh khắc hài hước trải dài từ đầu đến cuối phim. Yếu tố gây cười của The Nice Guys còn được kết hợp với một số màn bạo lực giật gân, gây sốc về mặt thị giác.

Ngoài hai diễn viên nam chính, cô bé Angourie Rice với vai Holly – con gái của Ryan Gosling trong phim – cũng chinh phục người xem bằng sự lanh lợi, láu cá nhưng đôi lúc cũng rất ngây thơ, dễ bị lợi dụng. Phim cũng đánh dấu cuộc hội ngộ trên màn ảnh lần đầu tiên của Russell Crowe và minh tinh Kim Basinger, từ sau thành công của tác phẩm L.A. Confidential năm 1997.

The Nice Guys mang không khí thập niên 1970 từ bối cảnh Los Angeles, màu sắc phim cho tới âm nhạc hay phong cách thời trang. Vào vai một thám tử vụng về và thích chải chuốt, Ryan Gosling được diện nhiều bộ vest có hơi hướng thập niên cũ. Các bài hát được sử dụng trong phim cũng đều là những nhạc phẩm nổi tiếng thời kỳ này như September, Boogie Wonderland của nhóm Earth, Wind & Fire, Jive Talking của The Bee Gees, Papa was a Rolling Stone của The Temptations hay Love and Happiness của Al Green.

Một cảnh gây cười trong phim "Những chàng trai ngoan".

Phim cũng có nhiều cảnh hé lộ về ngành công nghiệp làm phim khiêu dâm ở Mỹ vào thập niên 1970 thông qua các bữa tiệc của các “ông trùm” phim cấp ba hay trang phục của các người đẹp. Sự hoài cổ còn thể hiện ở những cuốn phim nhựa và máy chiếu cũ kỹ mà nay đã được thay thế bằng công nghệ số hiện đại.

The Nice Guys được các nhà phê bình quốc tế đánh giá rất cao. Trên chuyên trang điện ảnh Rottentomatoes, phim có số điểm 91/100 còn ở IMDb, độc giả chấm tác phẩm này 8/10. Phim được chiếu tại Việt Nam từ ngày 27/5 với tên tiếng Việt là Những chàng trai ngoan.

Trailer phim "Những chàng trai ngoan"

