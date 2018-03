'The Magnificent Seven' - phiên bản Avengers cao bồi viễn Tây

Đạo diễn Antoine Fuqua: ‘Tôi sắp đến Việt Nam làm phim về Sài Gòn’ / Chris Pratt bắn súng hai tay trong 'The Magnificent Seven'

The Magnificent Seven là phim mới của đạo diễn Antoine Fuqua, làm lại tác phẩm miền Tây kinh điển cùng tên ra mắt hồi 1960. Đây là câu chuyện màn ảnh rộng hiếm hoi của thể loại thịnh hành Hollywood suốt nửa sau thế kỷ 20 nhưng thoái trào từ đầu thế kỷ 21 tới nay.

Poster phim "Bảy tay súng huyền thoại".

Phim mới mở màn gợi ra không gian miền Tây nước Mỹ cuối thế kỷ 19. Ở ven hoang mạc thưa cây, ngập nắng và cát bụi nọ có một ngôi làng nhỏ của những người nông dân thô kệch. Cuộc sống bình yên bị xâm phạm khi một lão chủ tư bản đến ép người dân bán rẻ đất đai để hắn mở rộng quy mô khai thác khoáng sản. Một anh nông dân dẫn đầu cả làng đứng lên chống đối liền bị giết hại dã man. Nhằm đòi lại công lý, vợ anh là Emma Cullen (Haley Bennett) đi tìm những người có khả năng bảo vệ dân làng khỏi sự khủng bố của gã tư bản.

Từ lúc nhân vật Cullen gặp và thuyết phục được một cao bồi chuyên nhận giết thuê để săn tiền thưởng là Sam Chisolm (Denzel Washington đóng), không khí tác phẩm bớt chất phim miền Tây mà theo kiểu lập đội hình, đánh nhau nổi bật trong trào lưu phim siêu anh hùng hiện đại (kiểu Avengers hay Guardians of The Galaxy). Nguyên nửa đầu phim dành thời gian cho chàng cao bồi da màu Sam đi mời và thuyết phục sáu cao bồi khác về bảo vệ dân làng. Nửa sau tác phẩm dành thời gian tả cảnh nhóm cao bồi chuẩn bị rồi bước vào trận chiến đẫm máu với phe của lão trùm tư bản.

Denzel Washington trong vai cao bồi dẫn đầu dàn sao.

The Magnificent Seven toát lên tinh thần phim hành động hiện đại. Các pha kịch tính rải đều từ đầu tới cuối phim, gây nghẹt thở cho người xem. Với ngân sách 95 triệu USD, đạo diễn dường như không tiếc thuốc nổ để dàn dựng những cảnh cháy nổ đẹp mắt. Giữa lúc xông pha, nhóm nhân vật cao bồi đánh thuê luôn ở thế chủ động đồng thời hiếm khi gặp nguy hiểm sát sườn khiến người xem thực sự lo lắng thay. So với tác phẩm gốc năm 1960, tác phẩm của đạo diễn Antoine Fuqua tròn trịa nhưng không phá cách vượt trội.

Chất miền Tây hiếm hoi trong phim nằm ở gam màu nóng đỏ của bối cảnh vùng hoang mạc rộng lớn. Hình ảnh những chàng cao bồi đội mũ rộng vành ngồi lưng ngựa lững thững đi vào đường đất đỏ, bản nhạc nền dùng nhiều tiếng kèn và sáo... tạo nên hình ảnh và âm hưởng thường thấy trong các phim viễn Tây.

Một hình ảnh đẹp mắt trong tác phẩm.

Điểm cộng trong The Magnificent Seven là diễn xuất linh hoạt của dàn sao đa sắc tộc. Đội hình bảy cao bồi được xây dựng có dấu ấn riêng cho từng thành viên. Denzel Washington hóa thân thành một cao bồi điềm đạm, chín chắn, hào hoa vừa đủ để dẫn đầu một nhóm đánh thuê bặm trợn và rắc rối. So với những biểu tượng cao bồi do các tài tử lừng danh như John Wayne hay Clint Eastwood đóng, cao bồi da màu Sam Chisolm của Washington không sát gái bằng nhưng quyến rũ ở sự chỉn chu, nghiêm nghị và luôn tôn trọng nữ giới.

Cùng hóa thân thành cao bồi láu cá và tếu táo, nhưng nhân vật của Ethan Hawke giàu nội tâm, có sự yếu đuối bên trong còn nhân vật của Chris Pratt lại là một cao bồi trong sáng và dũng cảm tới mức dám hy sinh bản thân để cứu đồng bọn. Lee Byung-Hun ghi điểm trong vai một cao bồi châu Á có thể dùng dao và đánh võ công. Ba diễn viên nam còn lại - Vincent D’Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo và Martin Sensmeier - giúp đội hình thêm đa dạng.

Nữ diễn viên Haley Bennet khiến người xem đồng cảm khi hóa thân thành một góa phụ nông dân khắc khổ quyết đòi nợ máu cho chồng. Tài tử Peter Sarsgaard thể hiện tròn vai khi làm kẻ phản diện cực đoan. Nhân vật này có câu thoại khiến người xem lạnh sống lưng rằng "Nếu Chúa không muốn cừu bị cạo lông, ngài đã không nặn chúng là cừu".

The Magnificent Seven (Bảy tay súng huyền thoại) ra mắt ở Việt Nam từ ngày 23/9.

Thiên Di