'The Lego Batman Movie' - phiên bản trào phúng về Người Dơi

Người Dơi và con nuôi Robin xuất hiện trong hoạt hình Lego mới / Quà tặng từ phim 'The Lego Batman Movie'

Sau thành công của The Lego Movie năm 2014, xưởng Warner Animation tiếp tục ra mắt The Lego Batman Movie.

Trailer tiếng Việt phim 'The Lego Batman Movie'

Điểm đặc trưng của phần đồ họa là các nhân vật được thiết kế như hình khối đồ chơi Lego, còn câu chuyện xoay quanh các nhân vật của hãng truyện tranh DC Comics. Trong một nhiệm vụ ngăn chặn Joker (Zach Galifianakis), Batman (Will Arnett) khiến tên hề tổn thương khi tuyên bố hắn không phải kẻ thù lớn nhất đời anh.

Khi tân cảnh sát trưởng Barbara Gordon (Rosario Dawson) nhậm chức, cô đề ra kế hoạch tái thiết Gotham mà không cần đến Batman. Trong lúc đó, Joker và lũ tội phạm của thành phố bất ngờ tự nộp mình, khiến Batman không còn đối thủ để chiến đấu. Tuy nhiên, đây chỉ là âm mưu của tên hề để giải thoát các siêu ác nhân hùng mạnh nhất lịch sử. Khi chúng kéo đến Gotham, Batman một lần nữa phải đứng lên chiến đấu vì thành phố.

Poster phim "The Lego Batman Movie".

Điểm nhấn trong tác phẩm dài 104 phút là chất trào phúng gần giống Deadpool năm ngoái. Nếu các phim về hiệp sĩ bóng đêm thường u ám, The Lego Batman Movie phá bỏ không khí đó ngay từ trận chiến đầu tiên. Người hùng vẫn sở hữu những kỹ năng chiến đấu thượng thừa, nhưng không còn hành động kín đáo, mà khoa trương và thích được tung hô. Với chất giọng gằn the thé, Batman luôn thể hiện vẻ ngầu đời và ca ngợi mình thái quá, tạo ra tiếng cười cho người xem.

Đan cài suốt phim là các tình tiết gợi nhớ hàng thập kỷ lịch sử của nhân vật. Trong cuộc đụng độ đầu phim, Joker nhắc đến "hai chiếc thuyền" - âm mưu của hắn trong The Dark Knight (2008). Ở cảnh khác, cuộc đối đầu gần đây giữa Batman và Superman trong bom tấn năm ngoái được khéo léo đề cập. Kịch bản cũng không ngại giễu cợt sự rập khuôn trong truyện tranh, như việc Batman coi thường cảnh sát Gotham chỉ biết bật đèn dơi để cầu cứu anh. Ở chiều ngược lại, nhân vật Barbara chỉ ra Batman chẳng loại bỏ được kẻ xấu nào. Trên thực tế, trong truyện tranh Batman rất hiếm khi giết người mà chỉ bắt nhốt những kẻ xấu, và thường sau đó chúng lại thoát khỏi tù.

Mang chất cười cợt, châm biếm, The Lego Batman Movie vẫn không kém phần sâu sắc khi khai thác tâm lý Batman. Đạo diễn Chris McKay và các biên kịch là những người am tường nhân vật, đủ hiểu chuyện để "phá chuyện", kể lại theo hướng mới mẻ. Phần phim mới nhấn mạnh vào sự cô độc của người hùng thành phố Gotham. Sau khi hạ gục nhóm kẻ xấu, Hiệp sĩ bóng đêm quay về ngôi biệt thự lạnh lẽo và chỉ biết tìm vui qua những bộ phim lãng mạn.

Phiên bản Batman mới mang tính trào phúng.

Hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ bé khiến Batman tự tạo một lớp vỏ xù xì, cách xa thế giới. Anh kiêu ngạo và luôn cho rằng mình không cần sự giúp đỡ của ai khác. Cảnh quay thể hiện rõ tâm lý Batman nhất là khi anh đứng trước lò vi ba chờ thức ăn hâm nóng, chiếc mũ dơi nhiều lần hắt bóng lên tường phản chiếu nỗi cô đơn.

Giữa hoàn cảnh đó, nhân vật Dick Grayson, tức Robin (Michael Cera) - cậu con trai Batman nhận nuôi do nhầm lẫn - giúp anh tìm lại sự cân bằng. Sự hồn nhiên, nhanh nhạy của cậu bé giống với Batman thời trẻ, khiến anh thương cảm và dần tự đặt mình vào tâm thế của một người cha. The Lego Batman Movie không hẳn là trận chiến của Batman với các ác nhân, mà là cuộc tranh đấu nội bộ giữa người hùng và cái tôi của chính mình. Mãi đến cuối hành trình, anh mới thấu hiểu được giá trị của sự đoàn kết cũng như tình thân.

Nhân vật Joker tồn tại như thực thể đối kháng. Ý tưởng này đã từng xuất hiện trong The Dark Knight hay phim hoạt hình The Dark Knight Returns, nhưng trong phim mới được nhìn dưới lăng kính hài hước và trực diện hơn. Joker u sầu khi Batman không xem hắn là kẻ thù lớn nhất, và cố gắng hủy diệt Gotham chỉ để hiệp sĩ bóng đêm thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, mâu thuẫn là nếu thành phố không còn, cả hai cũng đánh mất chiến trường để giao đấu với nhau.

Phiên bản Joker mới cũng gây ấn tượng.

Nét hoạt họa khéo léo của xưởng Warner Animation tạo nên một thế giới rực rỡ dưới hình dạng của các khối đồ chơi Lego. Trong cảnh cao trào, nhà làm phim khéo léo sử dụng tính chất gắn kết của các mảnh Lego để biểu thị cho sự đồng tâm hiệp lực.

Dù là phim hoạt hình, The Lego Batman Movie vẫn mang đến nhiều cảnh hành động lôi cuốn giữa Batman và nhóm ác nhân. Không chỉ đối đầu với các đối thủ quen thuộc, lần này người hùng còn phải chiến đấu với những thế lực mạnh mẽ đến từ phim khác như Sauron (loạt The Lord of the Rings), Voldemort (loạt Harry Potter) hay King Kong, ma cà rồng... Sự pha trộn những thương hiệu điện ảnh khác nhau vào cùng một phim tạo ra nhiều tình tiết trớ trêu, gây cười.

The Lego Batman Movie ra rạp Việt Nam từ ngày 10/2.

Ân Nguyễn