Thành Long chiến đấu dữ dội trong vai cựu binh chiến tranh

Thành Long đối đầu cựu điệp viên 007 trong phim hành động / 2 phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 10

Tác phẩm là phim điện ảnh do Martin Campbell đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết The Chinaman của Stephen Leather. Trong truyện gốc, nhân vật chính là một người Việt Nam lưu vong sang Anh. Tuy nhiên, ở phiên bản điện ảnh, người đàn ông này (tên Quan Ngoc Minh, do Thành Long đóng) được sửa đổi xuất thân thành một người sinh ở Trung Quốc, được Mỹ huấn luyện thành đặc vụ rồi tham gia chiến tranh Việt Nam. Sau cuộc chiến, ông cùng gia đình đến Anh nhưng vợ và con gái đầu lòng tử nạn trong chuyến đi biển.

Ở London, Quan là chủ một nhà hàng và dành hết tình thương cho con gái út. Sau cái chết của cô gái trong vụ nổ bom, ông cố liên lạc với viên chức cấp cao chính phủ Liam Hennessy (Pierce Brosnan) nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cho rằng Hennessy đang che giấu thông tin, Quan bắt đầu khủng bố ông ta để tìm danh tính những kẻ thủ ác.

* Cảnh Thành Long chống nhóm đột kích

Cảnh Thành Long chống nhóm đột kích rồi đu người xuống cột Trong vai chính, Thành Long gây ngạc nhiên khi không diễn hài mà hóa thân một người đàn ông nhiều đau khổ. Sự uất hận được ông thể hiện qua bộ dạng tập tễnh và biểu cảm đau đớn bên xác con gái. Sau đó, Quan dồn hết năng lượng cho việc báo thù, thậm chí thực hiện nhiều hành động liều lĩnh. Nhân vật lúc này gợi nhớ đến vai diễn của Liam Neeson trong Taken với phong thái lạnh lùng, quyết tâm cao độ và những pha hành động gọn gàng.

Ở tuổi 63, Thành Long vẫn giữ được sự dẻo dai và khả năng thực hiện các pha mạo hiểm mà không cần người đóng thế. Trong một trích đoạn khó, ông rơi khỏi mái nhà rồi bám lấy một cây cột để trượt xuống. Diễn viên cũng phát huy sở trường là các cảnh cận chiến theo lối thực dụng, sẵn sàng chộp lấy bất cứ gì xung quanh làm vũ khí.

Trong vài cảnh, tốc độ của Thành Long hơi chậm so với thời đỉnh cao, nhưng điều này phù hợp với hình tượng nhân vật là cựu đặc vụ cao tuổi, nhiều năm không giao chiến. Phần biên đạo hành động trong phim được dàn dựng kỹ lưỡng, có tiết tấu và độ dài vừa phải. Không chỉ có đấu võ, phim còn gây bất ngờ trong trích đoạn nhân vật Quan lợi dụng địa hình để đặt bẫy, chống lại kẻ thù đông đảo.

* Thành Long đối đầu Pierce Brosnan

Thành Long đối đầu cựu điệp viên 007 trong phim hành động

Dù tên tuổi Thành Long xuất hiện dày đặc trong quá trình quảng bá, phần lớn thời lượng phim xoay quanh nhân vật Hennessy. Cũng như sao Hoa ngữ, Pierce Brosnan tỏa sáng trong vai diễn ngược với hình tượng quen thuộc của mình. Trước đây, diễn viên sinh năm 1953 nổi tiếng với các nhân vật lãng tử, hào hoa như trong series 007 hay After the Sunset. Ở phim mới, anh vào vai một chính khách có nhiều mưu đồ bên dưới lớp vỏ đạo mạo, nghiêm nghị.

Brosnan không có màn chiến đấu nào nhưng ghi dấu ấn với các cảnh tâm lý, trong đó có nhiều đoạn đối thoại dài và phức tạp. Thông qua tuyến truyện của nhân vật Hennessy, tác phẩm khắc họa cuộc đấu tranh của một số phần tử muốn tách Bắc Ireland khỏi Anh - chủ đề gây tranh cãi ngoài đời nhiều thập niên qua. Câu chuyện phản ánh một thế giới chính trị phức tạp với những mưu đồ hậu trường, nơi các chính khách sẵn sàng dùng thủ đoạn đê hèn để đạt mục đích. Điều này nâng tầm The Foreigner thành một tác phẩm có chiều sâu, vượt khỏi tầm vóc của một phim hành động hạng B thông thường.

Cả Thành Long và Pierce Brosnan đều gây ấn tượng trong vai diễn ngược với hình tượng của mình.

Tuy nhiên, với khán giả không quan tâm đến chính trị ở Anh, một số đoạn tranh cãi có thể hơi dài dòng với nhiều thuật ngữ và tên gọi xa lạ. Tác phẩm cũng hơi mất cân bằng về bố cục khi nhân vật của Thành Long xuất hiện dày ở đầu phim và cuối phim, nhưng mờ nhạt vào giữa phim để nhường chỗ cho tuyến của Pierce Brosnan.

Theo Hollyood Reporter, việc tập trung vào nền chính trị ở Anh cũng khiến tác phẩm không đạt doanh thu cao ở Trung Quốc, bởi khán giả vốn trông chờ những pha hành động pha hài quen thuộc của sao Hoa ngữ. Ra mắt vào dịp Quốc khánh nước này (ngày 1/10), tác phẩm chỉ đạt doanh thu bằng nửa phim hài Never Say Die.

The Foreigner khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 6/10 với tên Việt Kẻ ngoại tộc.

Ân Nguyễn