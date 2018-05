Tập mới 'Westworld' hé lộ thí nghiệm bí mật

Tập ba mùa hai 'Westworld' hé lộ nhân vật nữ quan trọng / Tập mới 'Westworld' gợi nhớ vụ xâm phạm thông tin trên Facebook

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập phim với nhan đề The Riddle of the Sphinx phát sóng sáng 14/5. Gây chú ý trong tập này là trích đoạn về cuộc thử nghiệm nhiều năm trước ở công viên. Sau khi nhà tài phiệt James Delos (Peter Mullan đóng) - chủ công viên Westworld qua đời, con rể và người thừa kế của ông là William (Jimmi Simpson đóng) tìm cách hồi sinh bố vợ. William chuyển ý thức của James vào cơ thể robot để ông có thể sống mãi.

Tuy nhiên, quá trình vận hành liên tục gặp trục trặc bởi ý thức của nhà tài phiệt không chấp nhận cơ thể mới cũng như thực trạng mình là sinh vật nửa người nửa máy. Sau nhiều năm, William bỏ cuộc và chấm dứt nghiên cứu để mặc James Delos ở lại phòng thí nghiệm trong tình trạng chưa hoàn chỉnh. Tập phim có nhiều cảnh ám ảnh bởi diễn xuất của Peter Mullan mỗi lần nhân vật James "sống dậy" trong cơ thể bằng máy.

* Một số cảnh trong phim

Một số cảnh trong The Riddle of the Sphinx (Westworld) Tên tập này - The Riddle of the Sphinx (Câu đố của Nhân sư) - nhắc đến một điển tích trong thần thoại Hy Lạp. Trên đường đi, dũng sĩ Oedipus bị Nhân sư chặn đường và hỏi "Sinh vật nào đi bằng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào buổi trưa và ba chân vào buổi chiều?". Nếu trả lời sai, chàng sẽ bị sinh vật này sát hại. Oedipus đáp chính xác đó là con người (bò bằng bốn chân khi còn trẻ con, đi bằng hai chân khi trưởng thành và chống gậy khi đã già). Các nhân vật trong Westworld cố gắng phá vỡ vòng đời sinh lão bệnh tử của con người bằng công nghệ nhưng chỉ chuốc lấy thất bại.

Hai nhân vật quan trọng của series là Dolores (Evan Rachel Wood đóng) và Maeve (Thandie Newton đóng) đều vắng bóng trong tập này, nhường đất diễn cho các vai nam. Sau trận chiến trong tập trước, Bernard Lowe (Jeffrey Wright đóng) - người máy từng giữ chức quản lý lập trình của công viên - bị đưa đến một hang động. Tại đây, Bernard tìm thấy Elsie (Shannon Woodward đóng) - một nhân viên của công viên bị ông đánh ngất xỉu ở mùa một.

Nhân vật Bernard liên tục khiến khán giả phải hoài nghi về bản chất các sự việc trong "Westworld".

Họ tìm thấy khu thử nghiệm cấy ghép ý thức người vào cơ thể robot, sau đó chạm trán với James Delos - giờ đã gần như điên loạn. Không gian ngập màu đỏ và câu nói của James trước khi chết gây liên tưởng mạnh đến hỏa ngục. Khi rời đi, Bernard dần nhớ lại một số ký ức bị vùi sâu, hé lộ rằng chỗ nghiên cứu này dường như còn có một bí mật khác ngoài James Delos.

Ở diễn biến khác, Grace (Katja Herbers đóng) thoát khỏi đám robot dân da đỏ bắt giữ cô ở tập trước. Cô đi sâu vào công viên và gặp lại cha mình là William (Ed Harris đóng nhân vật lúc già) - người đang tiếp tục tìm lời giải cho một câu đố bí mật. Thân thế của Grace phù hợp với suy đoán của các fan trong tập trước, khi nhân vật lần đầu xuất hiện.

Tập năm mùa hai - Akane No Mai - sẽ phát sóng sáng 21/5 (giờ Việt Nam).

Westworld ra mắt năm 2016, do Jonathan Nolan và Lisa Joy thực hiện, được xem là bom tấn của đài HBO trong mảng phim truyền hình. Mùa đầu thu hút 12 triệu lượt xem, cao nhất trong mùa đầu của các series thuộc kênh này. Câu chuyện kể về Westworld - một công viên mô phỏng miền Viễn Tây nơi khách tham quan có thể làm tình và bắn giết thỏa thích với các robot. Tuy nhiên, những người máy dần phát triển ý thức và nổi loạn. Mùa hai tiếp tục theo chân các robot, cũng như giới thiệu một số công viên lân cận có bối cảnh Ấn Độ, Nhật Bản.

Ân Nguyễn