Tập ba mùa hai 'Westworld' hé lộ nhân vật nữ quan trọng

Tập mới 'Westworld' gợi nhớ vụ xâm phạm thông tin trên Facebook

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Tập phim - nhan đề Virtù e Fortuna - phát sóng vào sáng 7/5 (giờ Việt Nam). Cảnh mở đầu giới thiệu khu Raj - một công viên lân cận công viên Westworld, cũng có các robot mua vui nhưng lấy chủ đề Ấn Độ. Khi các người máy nổi loạn và sát hại con người trong công viên, nữ du khách Grace (Katja Herbers đóng) chạy thoát và đến khu Westworld. Tuy nhiên, cô bị một số robot dân da đỏ bắt giữ.

Một số cảnh trong tập ba mùa hai "Westworld" Grace lần đầu xuất hiện trong series và được giới thiệu là một trong các vai chính của mùa hai. Ở một cảnh, cô cho biết mình thường xuyên lui tới công viên và bộc lộ nhiều hiểu biết về cách các robot hoạt động. Với cấu trúc phức tạp, thử thách suy luận người xem của series 18+, nhiều fan cho rằng nhân vật này có thân phận đặc biệt. Trên diễn đàn Reddit, một số khán giả đoán Grace là con gái của William (Ed Harris đóng) - người đàn ông mặc đồ đen lang thang trong công viên, cháu của Ford (Anthony Hopkins đóng) - giám đốc quá cố hoặc một nhân viên cấp cao từ công ty chủ quản. Thủ vai Grace là Katja Herbers - nữ diễn viên 37 tuổi người Hà Lan. Ở công viên Westworld, điểm nhấn của tập này là trận chiến của phe robot do Dolores (Evan Rachel Wood đóng) chỉ huy và biệt đội bảo vệ công viên (phe người). Trước sự truy đuổi, Dolores thuyết phục nhóm Confederados (một số robot được thiết kế giống các binh sĩ miền Nam không chịu đầu hàng sau Nội chiến Mỹ) giúp sức. Tuy nhiên, trong trận chiến, cô trở mặt, dùng nhóm Confederados làm vật hy sinh để đưa đội quân loài người vào bẫy và tiêu diệt họ.

Hành vi của Dolores minh họa cho nhan đề của tập này - "Virtù e Fortuna" - cụm từ được tác giả Niccolò Machiavelli trình bày trong tập sách Quân vương (ra mắt ở thế kỷ 16, bàn về cách trị nước). "Virtù" là tài năng, còn "Fortuna" là thời vận. Một quân vương phải chủ động rèn luyện năng lực để chờ thời cơ thích hợp.

Khái niệm tài năng (Virtù) của Niccolò Machiavelli không phải các phẩm chất thông thường như dũng cảm, nhân từ... mà chỉ sự quyền biến, khả năng thay đổi để ứng phó với tình hình, thậm chí sẵn sàng dùng các biện pháp phi đạo đức như dối trá. Ở tập này, Dolores lần đầu thể hiện rõ khả năng lừa lọc để đạt mục đích, qua đó dần trở thành một "quân vương" theo đường lối của Machiavelli. Hành vi của nhân vật đồng thời bộc lộ trạng thái nhận thức đang dần trở nên phức tạp hơn.

Dolores (phải) ngày càng nguy hiểm trong mùa hai.

Một tình tiết quan trọng khác trong tập này là việc robot Bernard (Jeffrey Wright đóng) phát hiện nhiều dữ liệu được giấu trong Peter Abernathy (Louis Herthum đóng) - một robot đóng vai cha Dolores ở nhiều vòng đời trước. Cùng lúc đó, nữ người máy Maeve (Thandie Newton đóng) cùng nhóm của mình tiếp tục hành trình tìm con gái cô. Họ nhập bọn cùng nhóm của Armistice (Ingrid Bolsø Berdal đóng) - một robot nữ tướng cướp. Sau đó, tất cả rời Westworld và tiến vào một công viên lân cận, lãnh địa của các robot samurai.

Tập bốn mùa hai - The Riddle of the Sphinx - phát sóng sáng 14/5 (giờ Việt Nam).

Westworld ra mắt năm 2016, do Jonathan Nolan và Lisa Joy thực hiện, được xem là bom tấn của đài HBO trong mảng phim truyền hình. Mùa đầu thu hút 12 triệu lượt xem, cao nhất trong mùa đầu của các series thuộc kênh này. Câu chuyện kể về Westworld - một công viên mô phỏng miền Viễn Tây nơi khách tham quan có thể làm tình và bắn giết thỏa thích các robot. Tuy nhiên, các người máy dần phát triển ý thức và nổi loạn. Mùa hai tiếp tục theo chân các robot, cũng như giới thiệu một số công viên lân cận có bối cảnh Ấn Độ, Nhật Bản.

Ân Nguyễn