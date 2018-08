Tam Triều Dâng, Xuân Nghị khuấy động 'Ngày ấy mình đã yêu'

Nhã Phương sinh động trong phim mới / Nhã Phương diễn cảnh tình tứ với Nhan Phúc Vinh

Ngày ấy mình đã yêu do Khải Anh đạo diễn, được Việt hóa từ series Tình yêu tìm thấy (Discovery of Love) của Hàn Quốc. Kịch bản xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Hạ (Nhã Phương đóng), người yêu mới - bác sĩ Nam (Lương Thế Thành đóng) và người yêu cũ - doanh nhân Tùng (Nhan Phúc Vinh đóng). Loạt phim dự kiến có 24 tập và hiện phát sóng đến tập 18. Sau hơn hai phần ba chặng đường, ngoài tuyến chính, nhiều khán giả chú ý đến hai nhân vật phụ do Tam Triều Dâng và Xuân Nghị thể hiện.

* Cảnh Tam Triều Dâng và Nhã Phương trong phim

Cảnh Tam Triều Dâng và Nhã Phương trong phim Ngày ấy mình đã yêu

Tam Triều Dâng đóng vai Dung - em gái kết nghĩa của Nam ở trại mồ côi. Sau nhiều năm mất liên lạc, họ gặp lại và quấn quýt với nhau. Sự thân thiết quá đà giữa Nam và Dung khiến Hạ bắt đầu ghen. Ở tập 13, bắt gặp họ đi cùng nhau, Hạ đánh ghen nhưng bị Dung đáp trả. Cô em gái kết nghĩa cho rằng nếu cứ nghi ngờ Nam thì Hạ không xứng đáng với anh. Trong các tập sau, mâu thuẫn tiếp tục khi Dung nhiều lần buông lời khiêu khích Hạ sau lưng Nam.

Dung gần như vai phản diện và sự góp mặt của cô khiến câu chuyện gay cấn hơn, mở ra tuyến mới ngoài chuyện tình tay ba giữa Hạ và hai người đàn ông. Tam Triều Dâng được khen vì lột tả trọn vẹn hình ảnh cô gái xinh đẹp nhưng thâm hiểm. Các đoạn sao trẻ đối đáp với Nhã Phương (được gọi là "đánh ghen ngược") thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Khán giả Hà Thu Thảo cho biết diễn xuất nhập tâm của diễn viên ở cảnh này khiến cô tức giận.

Diễn viên Tam Triều Dâng.

Tam Triều Dâng sinh năm 1998, đóng phim từ năm 13 tuổi, từng góp mặt trong series Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Biệt đội 12A1. Năm nay, cô tham gia phim điện ảnh 100 ngày bên em với vai em dâu của nhân vật nam chính (Jun Phạm đóng).

Nếu Tam Triều Dâng thủ vai nhân vật khiến khán giả ghét, Xuân Nghị lại là cây hài của phim. Vai của diễn viên sinh năm 1990 là chàng cảnh sát giao thông tên Đức. Đầu phim, anh quyết liệt từ chối khi bị Sol (Bảo Thanh đóng) - bạn của Hạ - theo đuổi. Chất giọng Phú Yên và nét duyên của Xuân Nghị khiến nhiều người yêu thích, gọi anh là Mr. Cần Trô (dựa trên một câu thoại trong phim). Trên fanpage của phim, khán giả Huyền Trang Mít nói dù xem bao nhiêu lần cảnh của Mr. Cần Trô cũng không nhịn cười được, còn bạn Huong Dieu Thi Phi nói đây là vai phụ xuất sắc của series.

* Cảnh "Mr Cần Trô" cự tuyệt Sol

Cảnh "Mr Cần Trô" cự tuyệt Sol trong Ngày ấy mình đã yêu

Ở tập mới nhất, phát sóng ngày 7/8, nhân vật của Xuân Nghị tái xuất sau nhiều tập vắng bóng. Lúc này, Đức bị bạn gái bỏ và theo đuổi ngược lại Sol nhưng cô đã có người khác. Nhiều khán giả trên fanpage nói hy vọng nam diễn viên tiếp tục xuất hiện ở chặng cuối của phim.

Mr. Cần Trô là vai diễn bước ngoặt của Xuân Nghị. Anh xuất thân là nghệ sĩ kịch ở sân khấu Phú Nhuận, được Hồng Vân dìu dắt trong nhiều năm. Xuân Nghị cho biết anh là người Khánh Hòa và học giọng Phú Yên từ một ngôi làng lân cận có nhiều người đến từ tỉnh này. Sau Ngày ấy mình đã yêu, nhiều khán giả tìm lại và chia sẻ màn trình diễn của Xuân Nghị trước đây ở các game show. Anh cho biết bất ngờ và hạnh phúc khi được người xem yêu thích dù chỉ đóng vai nhỏ.

Ân Nguyễn