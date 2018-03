Tài tử 'Train to Busan' hóa yêu tinh trong phim mới

'Train to Busan' - phim xác sống Hàn lấy nước mắt người xem / 10 phim châu Á được mong chờ cuối năm 2016

Ngày 9/10, đài tvN công bố hình ảnh đầu tiên ở trường quay The Lonely, Shining Goblin - tác phẩm lãng mạn giả tưởng kỷ niệm 10 năm thành lập của đài này.

Nhân vật của tài tử Gong Yoo diện trang phục màu trắng, bước trên cánh đồng hoa kiều mạch. Khi đến bên một chiếc ghế, anh dừng lại để hưởng khí trời trong lành.

Gong Yoo tận tưởng khoảnh khắc tươi đẹp của thiên nhiên trong phim mới.

Trong phim, Gong Yoo vào vai Kim Shin - một yêu tinh bất tử. Tuy nhiên, cuộc sống trường tồn mấy trăm năm khiến anh không còn cảm thấy hứng thú. Vì thế, chàng yêu tinh quyết định kết thúc sự bất tử bằng cách kết hôn với người thường. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của mỹ nam sinh năm 1979 sau phim kinh dị xác sống đình đám mùa hè 2016 - Train to Busan.

Kịch bản do nhà "biên kịch vàng" Kim Eun Sook thực hiện. Bà là tác giả những tác phẩm lãng mạn ăn khách như: Secret Garden (Khu vườn bí mật), A Gentleman's Dignity (Phẩm chất quý ông), The Heirs (Người thừa kế), Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời). Kim Si Hyung - nhà làm phim tạo nên thành công cho Hậu duệ mặt trời - sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn.

Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In Na và Yook Sung Jae từ trái qua.

Diễn viên 9X Kim Go Eun giữ vai nữ chính. Cô hóa thân thành một học sinh trung học có số phận bất hạnh. Ngoài ra, The Lonely, Shining Goblin còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Lee Dong Wook, Yoo In Na và nam ca sĩ thần tượng của nhóm BTOB - Yook Sung Jae.

Phim được quay tại Canada và Hàn Quốc, dự kiến lên sóng vào đầu tháng 12.

