'Suicide Squad' ăn khách hơn hoạt hình dành cho người lớn

Phim hoạt hình dành cho người lớn gây xôn xao Bắc Mỹ / 'Suicide Squad' mở màn ăn khách toàn cầu dù bị chê tơi tả

Suicide Squad tiếp tục dẫn đầu doanh thu tuần thứ hai chiếu rạp với 43,8 triệu USD. Phim giảm 67,3% lượng người mua vé so với tuần đầu tiên. Sau hai tuần, doanh thu nội địa của tác phẩm là 222,9 triệu USD còn toàn cầu là 465,4 triệu USD. Bom tấn bị "ném đá" nhất mùa hè sắp cán mốc nửa tỷ USD.

Margot Robbie nổi bật trong "Suicide Squad".

Trong khi đó, bộ phim hoạt hình Sausage Party gây sốt không kém Suicide Squad khi thu về 33,6 triệu USD. Doanh thu mở màn của tác phẩm 17+ gần gấp đôi ngân sách thực hiện (19 triệu USD). Mức doanh thu cũng giúp Sausage Party trở thành bộ phim hài 17+ có màn ra mắt tốt nhất trong vòng một năm qua.

Sausage Party đánh dấu sự trở lại của diễn viên hài Seth Rogen khi anh vừa lồng tiếng cho vai chính kiêm nhà sản xuất. Bộ phim chứa nhiều hình ảnh, lời thoại liên quan đến tình dục. Ban đầu, phim bị dán nhãn 18+ nhưng sau đó được hạ xuống 17+ vì hãng sản xuất chấp nhận cắt bỏ vài cảnh dung tục.

Sausage Party được lòng giới phê bình. Nhiều ý kiến đánh giá bộ phim này đột phá về đề tài và có nhiều tình huống hài hước thông minh. Trên các trang phê bình điện ảnh uy tín, điểm số dành cho tác phẩm khá cao - 7.4/10 tại IMDb và 84% trên Rotten Tomatoes.

Phim hài tục tĩu của Seth Rogen gây sốt phòng vé Mỹ tuần qua.

Hai bộ phim mới khác có mặt trong bảng xếp hạng doanh thu tuần qua là Pete's Dragon và Florence Forster Jenkins. Pete's Dragon - câu chuyện giả tưởng về rồng dành cho trẻ em - đạt doanh thu 21,5 triệu USD. Florence Forster Jenkins, có sự tham gia của minh tinh Meryl Streep, gom 6,6 triệu USD tiền vé - bằng kinh phí làm phim.

Nhiều khả năng top 10 tuần này có xáo trộn với ba bộ phim mới là Ben-Hur, Kubo and the Two Strings và War Dogs.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Suicide Squad - Warner Bros. - 43,8 triệu USD

2. Sausage Party - Sony - 33,6 triệu USD

3. Pete's Dragon - Disney - 21,5 triệu USD

4. Jason Bourne - Universal - 13,6 triệu

5. Bad Moms - STX - 11,4 triệu USD

6. The Secret Life of Pets - Universal - 8,8 triệu USD

7. Star Trek Beyond - Paramount - 6,8 triệu USD

8. Florence Forster Jenkins - Paramount - 6,6 triệu USD

9. Nine Lives - EuropaCorp - 3,5 triệu USD

10. Lights Out - Warner Bros. - 3,2 triệu USD

Thanh Hải