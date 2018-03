'Star Wars ngoại truyện' mở màn thu trên 290 triệu USD toàn cầu

Chân Tử Đan đóng bom tấn 'Star Wars' vì các con / 'La La Land' – khúc nhạc tình của những kẻ khờ mộng mơ

Rogue One: A Star Wars Story thu về 209,5 triệu USD sau ba ngày ra mắt kể từ hôm 16/12. Tác phẩm đạt 155 triệu USD ở Bắc Mỹ. Doanh thu mở màn giúp Rogue One trở thành phim ra mắt tháng 12 ăn khách thứ hai mọi thời đại tại Bắc Mỹ (sau Star Wars: The Force Awakens năm ngoái với 247,98 triệu USD). Phim dự kiến tiếp tục gây sốt khi ra rạp Trung Quốc vào 6/1/2017.

"Rogue One" ăn khách lớn ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo giới quan sát, Rogue One ăn khách nhờ phần ngoại truyện đầu tiên về series Star Wars đồng thời được giới phê bình phương Tây đánh giá tích cực. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 84/100 điểm, còn trên Cinema Score phim được chấm điểm cao nhất là A. Cốt truyện lấy mốc thời gian trước thềm tập Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977), kể về một nhóm quân nổi dậy đi đánh cắp bản thiết kế thứ vũ khí hủy diệt - Death Star - trong hang ổ của đế chế Thiên hà.

Bom tấn 200 triệu USD do đạo diễn Gareth Edwards (Godzilla) thực hiện, quy tụ Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Chân Tử Đan, Khương Văn, Mads Mikkelsen, Riz Ahmed và Forest Whitaker.

Trong khi Rogue One càn quét rạp chiếu khắp nơi, một phim khác cũng mở màn tuần qua là Collateral Beauty lại thất thu. Tác phẩm 36 triệu USD của hãng New Line Cinema và Village Roadshow chỉ đạt 7 triệu USD sau ba ngày chiếu đầu tiên. Đây là phim có doanh thu mở màn thấp nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tài tử Will Smith. Dàn sao hạng A khác gồm Kate Winslet, Helen Mirren, Keira Knightley và Edward Norton không thể cứu tác phẩm khỏi sự chỉ trích của giới phê bình dành cho kịch bản sơ sài. Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ đạt 14/100 điểm.

"La La Land" tiếp tục gây sốt với người hâm mộ điện ảnh Bắc Mỹ.

Ở rạp chiếu hạn chế dành cho phim nghệ thuật, La La Land thắng lớn với 4 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu. Đây là phim hiếm hoi ăn khách đột biến vào tuần thứ hai. Thành công bất ngờ này nhờ phim vừa nhận bảy đề cử Quả Cầu Vàng hồi đầu tuần trước. Phim nhạc kịch hiện đạt 16,6 triệu USD so với ngân sách 30 triệu USD. Ngoài ra, tác phẩm của Ryan Gosling và Emma Stone gom 11,3 triệu USD từ các thị trường nước ngoài (trong đó có 9,5 triệu USD đến từ riêng Hàn Quốc).

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. Rogue One: A Star Wars Story - Buena Vista - 155 triệu USD

2. Moana - Buena Vista - 11,6 triệu USD

3. Office Christmas Party - Paramount - 8,4 triệu USD

4. Collateral Beauty - Warner Bros. - 7 triệu USD

5. Fantastic Beasts and Where To Find Them - Warner Bros. - 5 triệu USD

6. Manchester by the Sea - Roadside Attractions - 4,1 triệu USD

7. La La Land - LionsGate - 4 triệu USD

8. Arrival - Paramount - 2,7 triệu USD

9. Doctor Strange - Buena Vista - 2 triệu USD

10. Nocturnal Animals - Focus - 1,3 triệu USD

Thành Long