'Smallfoot' - hoạt hình với góc nhìn mới về người tuyết

Tác phẩm của đạo diễn Karey Kirkpatrick dựa trên cuốn sách Yeti Tracks của Sergio Pablos, lấy bối cảnh thế giới cùa người tuyết Yeti. Họ tụ tập ở ngôi làng trên dãy Himalaya, quanh năm mây mù bao phủ. Người Yeti có nền văn minh tương đối phát triển nhưng sống biệt lập. Trong khi loài người vừa sợ hãi, vừa không tin người tuyết có thật, họ cũng nghĩ như vậy về con người (được gọi là Smallfoot - Chân Nhỏ). Migo (Channing Tatum lồng tiếng) - chàng người tuyết tò mò - quyết đi tìm một Chân Nhỏ để chứng minh sự tồn tại của con người. Anh tìm thấy Percy (James Corden lồng tiếng) - một người dẫn chương trình đi lạc khi đến Himalaya ghi hình cho show của mình.

Trailer Smallfoot Trailer phim.

Smallfoot có cốt truyện đơn giản với mô típ quen thuộc về sự đụng độ của con người với những sinh vật khác thường. Lúc đầu, hai nhân vật chính đề phòng, thậm chí xung đột với nhau nhưng dần thấu hiểu và thân thiết. Sau phần giới thiệu hoàn cảnh nhân vật hơi nhạt nhòa, câu chuyện hấp dẫn hơn từ khi Migo gặp Percy.

Điều thú vị của phim là cách đặt tương quan cân bằng giữa loài người và người tuyết. Trước đây, những bộ phim với cùng chủ để thường được kể từ góc nhìn của con người. Tuy nhiên, trong Smallfoot, câu chuyện được thể hiện bằng nhiều điểm nhìn khác nhau từ cả hai phía. Người tuyết Yeti tò mò về sự xuất hiện của những người Chân Nhỏ, khao khát muốn biết tường tận từ chiếc áo khoác, đôi giày đến cuộn giấy vệ sinh của con người - các món đồ "kỳ lạ" mà họ thu thập bao năm qua.

Trong khi đó, ở xứ người tuyết, con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé, nhược tiểu trước sự bao la vô cùng của thiên nhiên. Tại đây, Percy chỉ là một sinh vật gây tò mò với những gã lông lá khổng lồ. Thông qua hành trình của anh, tác phẩm mô tả chuyện con người được mở mang tầm mắt khi gặp một nền văn minh khác.

Công đồng người tuyết có nhiều nhân vật đa dạng, được cấu trúc như xã hội loài người.

Điểm thu hút nhất của phim là quan hệ của hai nhân vật khác biệt. Ngoài sự chênh lệch về kích thước cơ thể, Migo và Percy còn bất đồng ngôn ngữ. Khi Migo lên tiếng, Percy chỉ nghe thấy tiếng rống ồm ồm, còn khi Percy nói, Migo chỉ nghe thấy những tiếng léo nhéo kỳ cục. Hai anh chàng gây ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười từ sự lệch pha của mình, ví dụ như khi Migo đang tìm cách cứu Percy thì anh lại tưởng gã lông lá kia chuẩn bị làm thịt mình.

Bên cạnh câu chuyện về tình bạn, Smallfoot còn nêu ẩn dụ về việc kiểm soát và định hướng thông tin. Những lãnh đạo người tuyết buộc phải tạo ra những truyền thuyết giả dối về con người, lừa bịp dân chúng để bảo vệ dân tộc khỏi tham vọng của con người. Tình tiết về xung đột của con người và người tuyết được hé lộ về sau, tăng kịch tính cho câu chuyện.

Nghệ sĩ rap Common lồng tiếng nhân vật Stonekeeper - tộc trưởng của người tuyết.

Đan xen với câu chuyện là những bài hát có giai điệu cuốn hút, như Wonderful Life (Zendaya), Moment of Truth (CYN) hay Finally Free (Niall Horan). Ê-kíp còn sử dụng chất nhạc rap và hip-hop lạ tai với dòng phim hoạt hình gia đình. Trong cảnh tộc trưởng giải thích, Common - nghệ sĩ người Mỹ - thể hiện ca khúc Let It Lie, phản ánh tâm lý nhân vật. Phim hoạt hình có kinh phí 80 triệu USD mang đến bối cảnh vùng núi Himalaya hùng vĩ và lung linh với băng tuyết quanh năm bao phủ. Khi mặt trời chiếu rọi, xứ sở của người Yeti càng trở nên rực rỡ. Người tuyết được khắc họa theo hướng thân thiện với những đường nét tròn ở khuôn mặt. Tạo hình của họ gợi nhiều liên tưởng đến nhân vật Sullivan trong Monster Inc. (Công ty Quái vật) - tác phẩm của hãng Pixar và nhân vật công chúa Fiona trong loạt phim Shrek.

Điểm trừ của Smallfoot là cách giải quyết vấn đề còn đơn giản, tháo gỡ nút thắt khá dễ dàng ở hồi kết. Về tổng thể, tác phẩm chỉ dừng ở mức độ một phim hoạt hình vui nhộn, có thông điệp tích cực nhưng chưa đạt đến chiều sâu như các phim của hãng Pixar. Phim công chiếu ở Việt Nam từ ngày 28/9 với tựa Chân Nhỏ, bạn ở đâu và nhãn P (cho mọi đối tượng khán giả).

Hằng Nga