'Skyscraper' kịch tính với cảnh The Rock leo hàng trăm mét

Will Sawyer (Dwayne Johnson, tức The Rock đóng) là đặc vụ tài ba của Mỹ. Tuy nhiên, trong một nhiệm vụ, anh phạm sai lầm khiến mình mất một phần chân trái. Will mang chân giả, giải ngũ và mở một công ty an ninh. Nhiều năm sau, anh được mời đến Hong Kong để khảo sát siêu tháp The Pearl của tỷ phú Zhao Long Ji (Chin Han đóng). Tòa nhà được xây dựng với tham vọng trở thành "kỳ quan thứ tám" của thế giới, cao đến 1.100 mét, gần gấp rưỡi Burj Khalifa (công trình cao nhất thế giới hiện nay, nằm ở thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

* Trailer phim

Skyscraper - bom tấn hè nhiều cảnh cháy nổ của The Rock

Đi cùng Will là gia đình gồm người vợ tên Sarah (Neve Campbell đóng) và hai con (McKenna Roberts và Noah Cottrell đóng). Họ được tỷ phú Zhao mời vào ở tại tầng 96 của tòa nhà. Công việc tưởng như đơn giản của Will bất ngờ trở nên nguy hiểm với sự xuất hiện của một nhóm khủng bố. Chúng tấn công anh để nắm quyền kiểm soát The Pearl trước khi phóng hỏa tháp. Will lâm vào tình huống ngặt nghèo khi bị nghi là kẻ thực hiện vụ khủng bố. Anh vừa phải chạy trốn cảnh sát Hong Kong, vừa phải tìm cách vào tòa tháp đang cháy để cứu gia đình.

Với nội dung xoay quanh một tòa tháp bốc cháy và nhóm khủng bố bên trong, Skyscraper như sự kết hợp giữa hai bộ phim nổi tiếng The Towering Inferno (1974) và Die Hard (1988). Hầu hết giới phê bình chỉ ra nhiều nét tương đồng về nội dung giữa Skyscraper với Die Hard. Bom tấn trị giá 125 triệu USD là một bộ phim điển hình của Dwayne Johnson: tiết tấu nhanh, nội dung đơn giản và tập trung vào các yếu tố giải trí.

Các cảnh quay khi nhân vật ở trên cao (thực hiện bằng kỹ xảo) là yếu tố nổi bật trong phim.

Kết cấu Skyscraper giống một trò chơi điện tử nhập vai, trong đó nhân vật chính Will Sawyer lần lượt phải vượt qua những chướng ngại vật trong The Pearl để giải cứu gia đình. Sức hấp dẫn tới từ cách anh "giải mã" các thử thách này - thường là bằng sức mạnh cơ bắp và công cụ thô sơ - khi xung quanh là lửa cháy ngùn ngụt và nhóm khủng bố đầy vũ trang.

Các cảnh nổi bật nhất của phim được thực hiện ở trên cao, trong giai đoạn nhân vật cố tiến vào tầng 96 của tòa nhà từ bên ngoài. Đám cháy được khắc họa chân thực và nhiều góc quay thay đổi liên tục. Những cú máy toàn cho thấy sự rộng lớn của bối cảnh, trong khi các cú trung và cận lột tả yếu tố hành động. Nhà làm phim nhiều lần chĩa thẳng máy quay từ trên cao xuống đất, gợi ra nỗi sợ từ độ sâu của không gian.

The Rock trên phim trường để ghi hình cú nhảy ngoạn mục của nhân vật chính. Sau đó, bối cảnh xung quanh sẽ được ghép vào bằng công nghệ máy tính.

Ở độ cao hàng trăm mét, các pha hành động của Will Sawyer thêm phần hồi hộp do chỉ một sai sót, anh chắc chắn tử nạn. Thiết kế hành động ở trích đoạn này tương đối tốt, có sự đa dạng về các tình thế hiểm nghèo mà nhân vật gặp phải. Hoàn cảnh đặc thù của Will Sawyer - phải mang chân giả - cũng giúp biên kịch sáng tạo được nhiều chi tiết mới so với các phim khác.

Vai chính được đo ni đóng giày cho Dwayne Johnson (đồng thời là một nhà sản xuất của phim). Như nhiều bộ phim trước, tài tử thể hiện sức mạnh cơ bắp ở nhiều cảnh, đồng thời chọc cười với những câu thoại dí dỏm. Đóng cặp cùng anh là Neve Campbell - diễn viên nổi tiếng với phim Scream. Vai người mẹ của cô cũng ghi dấu ấn nhờ sự bình tĩnh, mạnh mẽ lúc hiểm nguy.

Neve Campbell thành công khi hóa thân người mẹ cứng cỏi.

Với câu chuyện diễn ra ở Hong Kong, một loạt diễn viên gốc Á góp mặt trong tác phẩm. Hai tài tử có tên tuổi Byron Mann và Chin Han diễn tròn vai viên thanh tra và tỷ phú Zhao, trong khi sao nữ sinh năm 1993 - Hannah Quinlivan - là điểm trừ của phim. Những động tác điệu đà quá mức của vợ Châu Kiệt Luân không phù hợp với vai sát thủ nguy hiểm, có vai trò quan trọng trong câu chuyện.

Tác phẩm của Rawson Marshall Thurber mắc một số sạn về logic câu chuyện và quy tắc vật lý. Cuộc tấn công được thực hiện khá dễ dàng chỉ qua vài bước, dù tòa nhà được giới thiệu là có hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Các chi tiết về công nghệ, lập kế hoạch phá hoại trong phim cũng đơn giản so với những tác phẩm cùng chủ đề. Nếu các yếu tố này được làm dày hơn, tuyến phản diện của Skyscraper sẽ sắc sảo và "cân sức" với nhân vật của The Rock hơn.

Thịnh Joey