Sinh viên bị ép làm gái làng chơi trong 'Quỳnh Búp Bê'

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập 25 phát sóng tối 12/11. Lúc này, Lan (Thanh Hương) phát bệnh điên nặng, buộc Quỳnh (Phương Oanh) lấy hết tiền dành dụm để giúp đàn chị chữa trị. Quỳnh dẫn Đào - em gái Lan - đến thăm chị, khiến cô em nhận ra đối xử sai lầm với chị trước đây.

Đào bị cưỡng hiếp trong trailer tập 25 Quỳnh búp bê Một số cảnh tập 25.

Nghe lời Quỳnh, Đào chia tay Kiên (Mạnh Quân đóng) - người tình của tú bà My (Thu Quỳnh đóng). Tuy nhiên, My quyết không buông tha, thuê giang hồ bắt tình địch quay video nhạy cảm, sau đó buộc Đào thành gái điếm. Đoạn kết tập này là tình tiết bỏ lửng khi Quỳnh hay tin, đến nhà My giải quyết sự tình.

Ở tuyến khác, việc ông trùm Vũ (Minh Tiệp đóng) nuôi con của Quỳnh bị Thịnh (Hải Anh đóng) - em vợ anh - phát hiện. Thịnh gọi Quỳnh nhưng chưa kịp thông báo thì cô đã đi lo chuyện của Đào. Tình tiết này xác nhận dự đoán của các fan cách đây vài tập rằng con Quỳnh vẫn còn sống.

Tập phim được nhận xét có nhiều xung đột nhất từ khi series bắt đầu nửa sau. Kịch bản liên tiếp đặt các nhân vật vào thế đối kháng, tiêu biểu như giữa bộ ba My - Đào - Kiên, My - Quỳnh hay cả Vũ - Thịnh. Giữa hai người đàn ông, bất hòa dần nảy sinh khi Vũ yêu cầu Thịnh giữ kín về đứa bé và khinh thường Quỳnh do quá khứ của cô.

Thu Quỳnh duy trì phong độ diễn xuất trong cả hai phần đời của nhân vật, từ khi còn là gái làng chơi đến khi thành tú bà.

Đây cũng là một trong những tập có nhiều cảnh nhạy cảm nhất loạt phim, như đoạn Đào bị kéo vào phòng, đoạn bố dượng Quỳnh (Đồng Thanh Bình đóng) mua dâm hay lúc Kiên phê thuốc. Những cảnh này được dàn dựng khá bạo liệt so với mặt bằng chung của phim truyền hình Việt.

Diễn xuất của Thu Quỳnh và Mạnh Quân nổi bật trong tập này. Càng về cuối, nữ diễn viên càng sắc sảo trong vai kẻ không từ thủ đoạn để báo thù. Ánh mắt sắc lạnh, điệu cười mỉa mai là những biểu cảm giúp Thu Quỳnh lột tả được nhân vật. Còn Mạnh Quân thể hiện hình ảnh gã thanh niên nghiện hút, tỏ vẻ hùng hổ nhưng nhát gan qua vóc dáng nhỏ con, lối nói chuyện khúm núm.

Nhân vật Kiên gây nhiều sóng gió ở nửa sau series với tính trăng hoa, bắt cá hai tay trong tình yêu.

Phương Oanh xử lý tốt cảnh nhân vật chính thách thức Kiên và lạnh lùng trò chuyện với Thịnh. Tuy nhiên, Quỳnh Kool và Hải Anh chưa gây ấn tượng. Hot girl 9x biểu cảm đơn điệu vàcó cảnh khóc quá điệu đà, không phù hợp tâm lý hoảng loạn của nhân vật. Còn nam diễn viên thủ vai Thịnh cứng nhắc trong các trích đoạn nhân vật chuyển biến cảm xúc - như khi hay tin về con Quỳnh.

Yếu tố ngẫu nhiên lặp lại nhiều lần cũng là điểm yếu ở tập này. Thịnh cùng nhân viên đi ăn tối, tình cờ đến đúng nhà hàng Quỳnh làm. Khi Thịnh và Vũ trò chuyện về con Quỳnh, My vô tình nghe lỏm được. Các tình tiết này thúc đẩy diễn biến nhanh hơn nhưng khiến kịch bản nặng tính sắp đặt.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng. Ở nửa sau series, phim gây phản ứng trái chiều với các tình tiết bi kịch, nhân vật rơi vào đường cùng.

Ân Nguyễn