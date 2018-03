‘Sing’ - chuyện thi hát trăm nghìn USD cho loài vật

'Zootopia' - thành phố động vật mới như mơ của màn bạc Disney / Phim 'Zootopia' của Walt Disney là hiện tượng phòng vé

Năm 2016, những tín đồ phim hoạt hình chứng kiến sự “lên ngôi” của thế giới động vật, trong đó có ba bộ phim nổi bật với ý tưởng mới hoàn toàn là Zootopia, The Secret Life of Pets và Sing. Zootopia thuyết phục giới phê bình và khán giả toàn cầu với điểm số cao trên các chuyên trang điện ảnh. The Secret Life Of Pets gây bất ngờ với doanh thu gần một triệu USD. Dịp Giáng sinh này, Sing là màn kết vui nhộn cho một năm đại thắng của muông thú trên màn ảnh rộng.

Sing gây tò mò ngay từ trailer, khi hé lộ nội dung xoay quanh một cuộc thi âm nhạc - tương tự các chương trình truyền hình thực tế ăn khách gần đây. Tuy nhiên, sự đa dạng của nhân vật tham gia và những mảng miếng hài hước chỉ là một phần trong một câu chuyện kịch tính, với tham vọng truyền tải nhiều thông điệp về cuộc sống.

Nhân vật chính của Sing là chú gấu koala Buster Moon (Matthew McConaughey lồng tiếng), chủ một nhà hát cổ kính của thành phố. Trong lúc sắp phá sản vì không còn ai chịu đầu tư cho những chương trình kém ăn khách, Moon kiên quyết theo đuổi ý tưởng mới - mở một cuộc thi âm nhạc dành cho tất cả cư dân trong thành phố. Do lỗi đánh máy tai hại của bà thư ký tắc kè lẩm cẩm Crawl (đạo diễn Garth Jennings lồng tiếng), thông tin về giải thưởng 100.000 USD nhanh chóng lan ra khắp nơi - khác xa con số 1.000 USD mà Moon vét được từ tài khoản đang nợ nần chồng chất của mình.

Động lực từ giải thưởng lớn khiến cho nhà hát hẩm hiu của gấu Moon trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cuộc thi thu hút Mike (Seth MacFarlane lồng tiếng) – một chú chuột nghệ sĩ tinh tướng; Rosita – chị heo nội trợ với 25 đứa con phải chăm sóc hàng ngày; Johnny (Taron Egerton lồng tiếng) – cậu tinh tinh không muốn nối nghiệp cướp ngân hàng của cha; Ash (Scarlett Johansson lồng tiếng) – cô nhím rocker đi thi vì muốn gắn bó với bạn trai nhạc sĩ; Meena (Tori Kelly) – bé Voi luôn xấu hổ trước đám đông.

Bộ phim hoạt hình dễ thương về những loài vật đi thi hát.

Tính hài hước của cuộc thi âm nhạc nhanh chóng nhường chỗ cho sự căng thẳng và áp lực của công việc bầu sô. Moon phải tìm cách kiếm ra giải thưởng 100.000 USD như hứa hẹn, phải tổ chức một đêm chung kết hoành tráng chưa từng thấy, phải giám sát việc tập luyện của những thí sinh mình chọn. Cùng lúc, mỗi con thú lại có một câu chuyện riêng. Johnny thương gia đình nhưng không thể từ bỏ đam mê. Rosita giằng xé giữa những mối lo quẩn quanh của một bà nội trợ với khao khát sống cho chính mình. Ash biến sự đau khổ của cuộc tình tan vỡ thành sáng tác âm nhạc đầu tay. Meena vượt qua nhút nhát để tỏa sáng như một ngôi sao. Khán giả có thể đồng cảm với câu chuyện của một nhân vật nào đó trong phim hay đường dây cốt truyện chung với nhịp điệu nhanh, tình tiết dồn dập.

Hai trong số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất phim là khi gấu Moon phải ra đường hành nghề rửa xe. Cậu bạn cừu công tử thường ngày chẳng giúp ích gì Moon nhưng lúc này lại sẵn sàng lau xe giúp bạn. “Cậu biết điều tuyệt vời nhất khi rơi xuống đáy là gì không? Là không còn con đường nào khác ngoài đi lên”. Ngay sau đó, cách rửa xe bằng… lông của Moon lại khiến khán giả phải bật cười thích thú.

Khoảnh khắc thứ hai là màn biểu diễn khép lại bộ phim. Không khí lan tỏa như một sân khấu biểu diễn thật với các tiết mục đầy cảm xúc, được hát bằng những tâm hồn đã vượt lên chính mình. Màn kết này góp phần không nhỏ trong việc lưu lại ấn tượng tốt về bộ phim, khiến cho mọi lỗ hổng vô lý của kịch bản và sự phát triển tính cách nhân vật hời hợt của cả phim có thể được bỏ qua.

"Sing" là cuộc thi âm nhạc dành cho muôn loài.

Không thể phủ nhận công sức đáng kể của dàn diễn viên lồng tiếng trong Sing. Những tên tuổi lớn và kinh nghiệm diễn xuất giúp nhiều nhân vật trở nên thú vị hơn hẳn, điển hình là chú chuột “dân chơi” Mike của Seth MacFarlane hay bé voi Meena của Tori Kelly. Các diễn viên đều góp giọng thật của mình để thể hiện 65 ca khúc nổi tiếng mọi thời đại trong phim. Chàng Eggsy của Kingsman: The Secret Service gây bất ngờ với giọng ca ấm áp, truyền cảm khi hát Stay With Me trong khi Scarlett Johansson phát huy “tiềm năng” ca sĩ với ca khúc duy nhất được viết riêng cho phim là Set It All Free.

“Chung nhà” với Despicable Me, Minions và The Secret Life of Pets, Sing gây ấn tượng ngay lập tức bởi tông màu rực rỡ và những khuôn hình tươi sáng. Các nhà làm phim của Illumination tiếp tục khẳng định thế mạnh trong sáng tạo nhân vật, thiết kế cảnh nền và điều phối ánh sáng. Thành phố của các loài động vật trong Sing không xuất hiện nhiều nhưng đủ để làm nên không khí chung vui nhộn. Những phân cảnh trong nhà hát và trên sân khấu tạo được cảm giác choáng ngợp. Chỉ tiếc nếu các nhà làm phim đầu tư hơn cho phần tạo hình nhân vật thì bữa tiệc thị giác còn hấp dẫn và thú vị hơn.

Poster phim "Sing".

Nắm trong tay nhiều thế mạnh chinh phục khán giả như hình ảnh đẹp, nhạc phim cuốn hút, nội dung cao trào nhưng Sing vẫn còn lý do để các nhà phê bình khó tính…trừ điểm.

So với một bộ phim cùng ý tưởng “thành phố động vật” là Zootopia, cách thể hiện của Zootopia hiệu quả hơn hẳn khi để những loài vật vào đúng vị trí của nó. Tính cách nhân vật phù hợp với tập tính sinh sống, từ đó đem tới tiếng cười có chiều sâu.

Xét tổng thể, Sing là một bộ phim đáng xem dành cho tất cả mọi người trong dịp Giáng sinh và Tết dương lịch sắp tới. Một bữa tiệc mãn nhãn, đã tai cùng những cảm xúc lạc quan dâng tràn. Phiên bản lồng tiếng của phim có sự góp giọng của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, nhưng toàn bộ ca khúc giữ nguyên phiên bản gốc.

Sing (Đấu trường âm nhạc) khởi chiếu ở Việt Nam từ 23/12.

