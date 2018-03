Series phim về cô gái 17 tuổi tự tử gây sốt toàn cầu

'Spotlight' - phim về bê bối ấu dâm thế kỷ ở Mỹ / 10 series truyền hình Bắc Mỹ ấn tượng nhất năm 2016

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 2007 của nhà văn Jay Asher, 13 Reasons Why là series mới nhất do Netflix sản xuất, phát hành vào cuối tháng ba. Ca sĩ Selena Gomez đồng sản xuất phim cùng Tom McCarthy - đạo diễn của Spotlight từng giành giải Oscar năm 2016. Trước khi ra mắt, 13 Reasons Why đã gây xôn xao bởi đề tài u ám - vấn nạn tự tử ở tuổi vị thành niên.

Hannah Baker (Katherine Langford) là nữ sinh trung học 17 tuổi. Có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, cô được nhiều chàng trai để mắt, trong đó có Clay (Dylan Minnette) - anh bạn nhút nhát, sống nội tâm, học cùng lớp và làm thêm cùng chỗ với cô. Một ngày, Hannah quyết định tự kết liễu đời mình. Trước khi tự sát, cô đã ghi âm 13 đoạn băng cassette nói về 13 lý do khiến mình chấm dứt cuộc sống. Dưới góc nhìn của Hannah, mỗi lý do đều liên quan tới một người bạn và chính hành động của họ đã đẩy cô tới suy sụp và tự sát. 13 tập phim là hành trình của Clay đi tìm sự thật về cái chết của Hannah.

Đời sống học đường phức tạp trong "13 Reasons Why" 13 Reasons Why lôi cuốn khi mỗi tập phim là một đoạn băng cassette. Trong đó, nhân vật chính của đoạn băng có thể là cô gái hot nhất trường, chàng cầu thủ có nụ cười quyến rũ hay thậm chí là Clay. Tất cả đều liên quan tới Hannah và đang nắm giữ những bí mật sâu kín. Tuyến truyện giữa quá khứ và thực tại đan xen nhau, kết nối bởi một chi tiết, một đạo cụ hay thậm chí là một câu thoại trùng lặp ở hai thời điểm. Từ đó, những vấn nạn học đường như bạo lực, tình dục, nghiện ngập, đạo đức giả… lần lượt được bóc tách, cho người xem thấy được thế giới Hannah phải trải qua dưới góc nhìn của Clay và lời kể của nữ sinh bạc mệnh.

Netflix đã bạo dạn khai thác đề tài học đường ở góc độ đen tối, u ám nhất. Cảm giác cô đơn giữa đám đông, sự lạc lõng giữa những người bạn đồng trang lứa, những mâu thuẫn thế hệ và cả sự nổi loạn, bồng bột của tuổi trẻ được mô tả rõ rệt qua lời kể của cô gái đã chết. 13 Reasons Why cũng xây dựng những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào xung quanh chuyện tình dang dở của Clay và Hannah để làm giãn không khí căng thẳng, u uất.

Clay tìm hiểu bí mật của Hannah

Series nhanh chóng tạo nên cơn sốt bởi nội dung phim đánh trúng tâm lý nhạy cảm, dễ bị tổn thương của giới trẻ hiện đại.

Mang một thông điệp nặng nề về cuộc sống học đường, 13 Reasons Why cho thấy sự táo bạo của các nhà làm phim khi cố gắng đưa ra lời cảnh báo về tội ác tuổi vị thành niên diễn ra hàng ngày không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều nơi trên thế giới. Tập 13 - tập kết và cũng là tập hay nhất - đã thể hiện rõ rệt thông điệp bộ phim.

Qua con mắt của nhân vật Hannah, xã hội học đường là một nơi đầy rẫy sự phức tạp, khiến cô đau đớn về tinh thần, thể xác. Ở tập chín, 12 và 13, Netflix còn có những dòng khuyến cáo người xem về các cảnh quay nhạy cảm và dễ gây kích động. Vì vậy, dù nhận được nhiều lời khen, 13 Reasons Why vẫn tạo nên làn sóng tranh cãi. Nhiều trường học tại Mỹ thậm chí còn gửi công văn tới từng phụ huynh về việc series này có thể gây ảnh hưởng xấu đến con em họ. Những ai từng có ý định tự tử cũng được răn đe không nên xem phim.

Về mức độ gây tò mò, loạt phim thành công khi lôi kéo người xem đi từ cuốn băng cassette này tới cuốn khác. Tuy nhiên, với độ dài 13 tập và trung bình gần 60 phút mỗi tập, cách thể hiện của phim hơi kiểu cách, khó tạo được sức nặng với khán giả đã qua tuổi vị thành niên. Cách kể xen lẫn quá khứ - thực tại và kết nối hai tuyến thời gian bằng một chi tiết nào đó mới đầu còn tạo cảm giác mới lạ, dần dà gây nhàm chán, rập khuôn theo một công thức qua từng tập phim.

Selena Gomez hát nhạc phim Đảm nhận vai diễn "nặng ký" - cô gái tự tử Hannah - là diễn viên mới nổi người Australia, Katherine Langford. Sinh năm 1996, người đẹp mới chỉ tham gia một số phim ở quê nhà và được casting dự án truyền hình Mỹ thông qua Skype. Khi nhận vai, Katherine chỉ có 10 ngày để xin visa tới Mỹ. Với vẻ đẹp thanh tú và hơi kiêu kỳ, Katherine mang tới một Hannah tràn đầy sức sống bên ngoài nhưng bên trong là tâm hồn vụn vỡ. Katherine đang trở thành gương mặt được săn đón thời gian qua, khi 13 Reasons Why tạo cơn sốt.

Mới đây, Selena Gomez tiết lộ 13 Reasons Why sẽ có phần hai và dự kiến ra mắt vào năm 2018.

Nguyên Minh