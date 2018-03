‘Savages’, hành trình của những kẻ mọi rợ

13 phim nhiều thể loại chiếu rạp VN tháng 9

Nổi tiếng với những tác phẩm như Wall Street, Born on The Fourth of July, Heaven and Earth hay Alexander, đạo diễn Oliver Stone để lại nhiều dấu ấn ở những bộ phim nặng nề, tương đối khó xem nhưng lại có nhiều điểm thú vị. Sau hai năm kể từ Wall Street 2: Money Never Sleeps, ông mới trở lại ghế đạo diễn cùng bộ phim mới – Savages, quy tụ dàn sao đình đám của Hollywood như Blake Lively, Taylor Kitsch, Aaron Johnson, Salma Hayek, John Travolta…

* Hình ảnh trong phim * Trailer "Savages" 75933

Được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên ăn khách của nhà văn Don Winslow, Savages lấy bối cảnh ở Laguna Beach, California, Mỹ. Tại “thiên đường” đầy nắng gió này, hai chàng doanh nhân trẻ Ben (Aaron Johnson) và Chon (Taylor Kitsch) kiếm bộn tiền nhờ trồng cần sa trái phép. Họ sở hữu thứ cần sa chất nhất thế giới và có hàng chục triệu vị khách mỗi năm. Cả hai sống cùng trong một biệt thự và yêu chung một cô gái – Ophelia (Blake Lively). Bộ ba này tận hưởng cuộc sống yên bình, phóng túng dưới một mái nhà cho tới khi một nhóm mafia khét tiếng đến từ Mexico xuất hiện.

Bộ ba nhân vật chính của "Savages" - Chon, Ophelia và Ben. Ảnh: Universal.

Công việc kinh doanh thuận lợi của Ben và Chon đã bị nhóm Baja Cartel mà đứng đầu là “nữ hoàng” Elena (Salma Hayek) để ý. Khi chuẩn bị “cao chạy xa bay” tới một hòn đảo ở Indonesia để ẩn náu một thời gian thì cô bạn gái của cả hai là O (tên thân mật của Ophelia) bị bắt cóc và tra tấn. Ben và Chon buộc phải làm theo mọi yêu cầu của Baja Cartel để cứu lấy người yêu. Những âm mưu xảo quyệt, những màn đấu trí căng thẳng lần lượt diễn ra khiến bộ ba Ben, Chon và O bước vào một chuyến đi đầy man rợ làm thay đổi cuộc đời họ…

Phim mở đầu với cảnh quay một nhóm người bị trói trong một căn phòng, tiếng máy cưa vang lên rồi màn hình tối om gây tò mò cho khán giả. Câu chuyện được kể qua lời của người đẹp Ophelia: “Khi tôi kể cho các bạn nghe chuyện này, không có nghĩa là tôi sẽ sống sót ở cuối câu chuyện. Đây chính là loại truyện như vậy…”. Suốt chiều dài bộ phim, khán giả cũng được dẫn dắt qua từng tuyến chuyện bởi lời kể ngọt ngào của kiều nữ Blake Lively.

Blake Lively quyến rũ ở mọi góc độ. Ảnh: Universal.

Từ “Savages” ám chỉ cả băng mafia Baja Cartel lẫn bộ ba O, Ben và Chon. Baja Cartel là những kẻ man rợ với những trò giết người hoang dã, những phi vụ thanh toán đẫm máu. Trong khi đó, lối sống phóng túng, quan hệ tình yêu tay ba của Ophelia với hai chàng trai Ben và Chon lại bị Baja Cartel coi là “mọi rợ”. Câu chuyện của Savages không mới nhưng cách xây dựng nhân vật và cách kể của đạo diễn Oliver Stone đã làm nên sự độc đáo và hấp dẫn cho bộ phim.

Hai chàng trai Ben và Chon có tính cách hoàn toàn đối lập nhau, một người thích dùng “cương”, một người thích dùng “nhu” nhưng lại thân thiết đến mức có thể chia sẻ chung một cô người yêu. Nếu như diễn xuất của Taylor Kitsch với vai Chon không khác nhiều so với mẫu nhân vật ưa bạo lực kinh điển trong các bộ phim khác thì phần thể hiện của Aaron Johnson trong vai Ben lại rất xuất sắc. Ben là một nhân vật phức tạp và đầy mâu thuẫn. Anh theo đạo Phật và dù kiếm sống với những đồng tiền phi pháp từ cần sa, Ben vẫn dành một khoản thu nhập lớn của mình để đi khắp thế giới làm từ thiện, chữa bệnh cho người nghèo.

Hình tượng Ophelia của Blake Lively vẫn mang bóng dáng “bad girl” của nàng Serena van der Woodsen vốn gắn liền với tên tuổi cô trong loạt phim truyền hình Gossip Girl. Vẻ đẹp đầy mời gọi của Blake hoàn toàn lấn át diễn xuất nhưng ở một nhân vật như Ophelia thì chỉ cần có vậy. Blake đẹp từ những góc quay cận, những đường cong uốn lượn qua mỗi bước di chuyển và ở những cảnh tra tấn đẫm máu, cô vẫn toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng lại được. Và với khán giả, cái đẹp chưa bao giờ là nhàm chán.

Cảnh nóng của Blake Lively và Aaron Johnson trong phim. Ảnh: Universal.

Salma Hayek, “nữ hoàng” Elena của băng đảng Baja Cartel, cũng để lại nhiều dấu ấn trong bộ phim này. Nhân vật của cô cũng có tính cách, cảm xúc rất phức tạp nhưng được xây dựng hợp lý với cả câu chuyện. Benicio Del Toro cũng hoàn thành tốt vai trò một kẻ tay sai láu cá, hung tợn với đôi mắt khiến các nạn nhân trong phim phải khiếp sợ.

Dù thời lượng phim khá dài – 130 phút, đạo diễn Oliver Stone đã rất khéo léo xây dựng các chi tiết hấp dẫn và tạo sự hồi hộp cho người xem về cái kết của các nhân vật. Ở những khoảnh khắc tưởng như căng thẳng nhất, khán giả cũng có thể dễ dàng bật cười bởi phần thoại đầy tinh tế và thông minh. Đoạn kết của bộ phim sẽ là một bất ngờ lớn với nhiều khán giả. So với những phim trước của Oliver Stone thì Savages đã tiết chế đi sự nặng nề, khiến bộ phim trở nên dễ xem và mang tính giải trí cao hơn rất nhiều.

Sự độc đáo của Savages còn thể hiện ở những triết lý khá chân thực mà đạo diễn cài cắm trong câu chuyện. Tình huống đặt ra cho bộ phim là khi những thanh niên phóng túng, vốn sống ngoài vòng pháp luật đột ngột phải trở thành những người có trách nhiệm thì cái mà họ nhận được sau trải nghiệm ấy là gì? Đó là một hành trình tàn khốc, ngập máu nhưng cũng đầy gợi cảm với một đoạn kết mà ngay cả người kể là cô nàng Ophelia cũng không thể biết trước. Từ “Savages” (những kẻ man rợ) ở cuối phim cũng sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Savages (Những kẻ man rợ) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 14/9. Phim được gắn mác NC-16 (Cấm khán giả dưới 16 tuổi) do có khá nhiều cảnh quay và lời thoại nhạy cảm.

Nghe nhạc phim "Savages" * "Here Comes The Sun" - Yuna 76662 * "Psycho Killer" - Bruce Lash 76664 * "Dust Bowl" - Adam Peters 76663

Nguyên Minh