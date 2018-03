'Sắc đẹp ngàn cân' - kịch bản tròn trịa, thiếu điểm nhấn cảm xúc

Bốn phim Việt cạnh tranh 22 phim ngoại ở rạp tháng 8 / Trailer Minh Hằng hóa cô gái béo thu hút trong tuần

Tác phẩm do James Ngô đạo diễn là bản Việt hóa của phim Hàn Quốc 200 Pounds Beauty (2006). Hà My (Minh Hằng) có chất giọng tốt nhưng vì thừa cân nên không thể xuất hiện trước khán giả. Thay vào đó, cô phải hát hỗ trợ cho ca sĩ nổi tiếng Jolie (Phương Trinh Jolie) ở cánh gà. Hà My đem lòng yêu Duy Khang (Rocker Nguyễn) - nhà sản xuất điển trai của Jolie, nhưng rồi vỡ mộng vì biết anh không yêu mình.

Cô gái quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để đổi đời. Sau khi đại tu nhan sắc, Hà My trở nên xinh đẹp và được nhận vào làm ca sĩ trong công ty của Jolie. Duy Khang dần có cảm tình với cô - lúc này mang danh ca sĩ Lily - mà không hay biết đó chính là cô gái ngoại cỡ ngày nào.

* Minh Hằng biến hóa trong "Sắc đẹp ngàn cân"

Sắc đẹp ngàn cân

Sắc đẹp ngàn cân phát huy ưu thế của kịch bản Hàn khi hầu hết tình tiết và lời thoại đều giữ nguyên. Ý tưởng chính của phim xoay quanh cái nhìn của xã hội với dung nhan của con người. Khi Hà My xấu xí, người khác dè bỉu hoặc ngoài mặt vuốt ve để lợi dụng nhưng sau lưng coi thường. Khi Hà My trở nên xinh đẹp, mọi người bỗng yêu quý và tán tụng cô.

Mô-típ "thân phận mới" được đặt vào bối cảnh làng giải trí càng làm nổi bật tầm quan trọng của nhan sắc. Duy Khang say mê tiếng hát Hà My nhưng sẵn sàng dùng cô làm bàn đạp cho Jolie tiến thân. Đến lúc Hà My đẹp ra, anh thẳng thừng gạt bỏ Jolie để tôn vinh người mới. Ngoài ra, phim có nhiều tình huống phơi bày mặt tối của showbiz, như cảnh đấu đá hậu trường hay ý định dùng scandal để nổi tiếng.

* MV ca khúc nhạc phim "Ngôi sao cô đơn" do Minh Hằng thể hiện

MV ca khúc nhạc phim "Ngôi sao cô đơn" do Minh Hằng thể hiện So với Scandal 2 cũng lấy đề tài nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Sắc đẹp ngàn cân có lối thể hiện hài hước hơn. Phim của Victor Vũ mang màu sắc nghiêm nghị pha rùng rợn khi mô tả áp lực nhan sắc khiến nhân vật chính phải lên bàn mổ. Trong khi đó, Sắc đẹp ngàn cân dí dỏm và đan cài nhiều tình tiết hài từ chính hình thể của Hà My, như cảnh cô nhảy sập sân khấu hay lúng túng trong căn phòng chật của ông thầy bói đầu phim. Ngay cả trích đoạn nhân vật thập tử nhất sinh cũng được xử lý theo kiểu gây cười.

Sau khi Hà My phẫu thuật, tiếng cười bật lên từ các tình huống thậm xưng khi cô làm quen với cơ thể mới hay việc mọi người - già trẻ lớn bé - đều si mê người đẹp đến đờ đẫn.

Cuộc đời Hà My biến đổi hẳn sau cuộc phẫu thuật.

Phim do James Ngô đạo diễn có phần hình ảnh bắt mắt với nhiều góc quay và màu sắc giống bản gốc. Những trích đoạn hát trên sân khấu được dàn dựng công phu qua các đúp cận, trung và toàn, thể hiện cảnh biểu diễn cũng như hoạt động của khán giả. Trang phục của các diễn viên trong phim cũng được đầu tư kỹ, phô bày được sự diêm dúa, gợi cảm của Jolie, vẻ lịch lãm của Duy Khang hay lối ăn mặc đơn giản của Hà My.

Tuy nhiên, phim có những điểm đáng tiếc trong quá trình Việt hóa. Êkíp làm chưa tốt khâu hóa trang cho Minh Hằng. Để nhập vai, ca sĩ phải mang lớp silicon nặng 15kg - được thực hiện ở Hàn Quốc, nhưng người xem vẫn dễ nhận ra tạo hình giả. Khuôn mặt của Hà My khi mập căng cứng và chuyển động miệng thiếu tự nhiên. Chính vì vậy, cảnh biến chuyển của Hà My thành một mỹ nhân - lẽ ra là chìa khóa dẫn dắt cảm xúc người xem - chỉ được đón nhận hờ hững.

Bản gốc của Hàn Quốc sử dụng âm nhạc như một người dẫn chuyện trong phim với nhiều ca khúc gây sốt như Beautiful Girl, Maria hay Dance with My Daddy. Ở bản Việt, đây lại là điểm trừ với cách chọn bài quá an toàn, cả về phần lời lẫn giai điệu. Giọng hát của Minh Hằng chưa đủ nổi bật để gây nên phản ứng trầm trồ, mê đắm của các nhà sản xuất và khán giả trong phim. Chính vì vậy, đoạn mọi người tán thưởng cô mang đến cảm giác khiên cưỡng.

Do phần âm nhạc còn yếu, phim không tạo được điểm nhấn cảm xúc, ngay cả trong cao trào khi Hà My thừa nhận thân phận hay những phân đoạn với người bố suy nhược thần kinh (Việt Anh). Nhìn chung, nhạc phim trong Sắc đẹp ngàn cân hụt hơi so với phim remake Em là bà nội của anh hai năm trước - nơi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh lồng ghép và xử lý tinh tế các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tạo hình thừa cân của Minh Hằng còn thiếu sót.

Trong vai chính, Minh Hằng chỉ dừng ở mức tròn trịa chứ không có đột phá. Cô có biểu cảm tốt nhưng lại không gây ấn tượng về giọng hát. Về ngoại hình, nữ diễn viên đủ trẻ trung để sánh đôi cùng Rocker Nguyễn - chàng trai nhỏ hơn cô đến sáu tuổi.

Nhân vật Duy Khang được mô tả là nhà sản xuất quyền lực, yêu cái đẹp nhưng có cả góc khuất và sự liều lĩnh - thể hiện qua sự tranh đấu với ông trùm (Kiến An). Rocker Nguyễn có ngoại hình sáng, lãng tử kiểu Hàn Quốc, thu hút ở nhiều góc quay khác nhau, song phần thoại của anh còn yếu, đôi chỗ không diễn đạt được sức nặng của câu chữ.

Rocker Nguyễn thu hút nhờ vẻ đẹp lãng tử kiểu Hàn Quốc.

Vai ca sĩ do Phương Trinh Jolie đóng là mẫu phản diện quen thuộc trong các phim về giới giải trí - đỏm dáng và ganh ghét vai chính. Nhân vật gây ra bao sóng gió cho Hà My, nhưng đến cuối bỗng biến mất mà không rõ số phận ra sao gây khó hiểu cho khán giả. Trong vai người bạn của Hà My, Âu Bảo Ngân gây ấn tượng bởi diễn xuất tự nhiên. Giọng ca trẻ từng gây chú ý ở The Voice cũng có dịp khoe giọng ở cuối phim, có phần lấn át cả Minh Hằng trong cảnh này.

Do bám sát bản gốc, Sắc đẹp ngàn cân cũng giữ nguyên nhiều tình tiết không hợp lý trong phim Hàn, như việc Hà My được tuyển vào làm ca sĩ chỉ bằng lời giới thiệu qua loa mà không cần kiểm tra kỹ lý lịch. Ngoài ra, khó có chuyện một êkíp làm ngành giải trí lâu năm lại không nhận ra được người phẫu thuật thẩm mỹ, nhất là chỉnh sửa toàn cơ thể như Hà My.

Phim khởi chiếu từ ngày 4/8.

Lam Anh