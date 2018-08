'Quỳnh Búp bê' tăng kịch tính khi nhân vật chính mang thai

Tập mới 'Quỳnh Búp bê' kể chuyện huấn luyện gái làng chơi / Trailer phim Việt về gái mại dâm hot trong tuần

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập mới phát sóng tối 28/6. Sau nhiều lần bị đánh đập và hăm dọa, cô gái quê tên Quỳnh (Phương Oanh đóng) biết không thể trốn khỏi nhà hàng Thiên Thai nên chấp nhận trở thành gái làng chơi. Lúc đầu, ông chủ (Nguyễn Hải đóng) chỉ muốn để cô mời rượu chứ không đi khách. Tuy nhiên, khi một vị khách có vai vế cao yêu cầu Quỳnh, cô phải đến khách sạn tiếp ông ta.

* Một số cảnh trong tập mới của phim

Quỳnh búp bê tập 3 Ông khách nổi giận khi phát hiện Quỳnh không còn trong trắng như ông ta muốn mà đã có thai (do trước đây bị cưỡng hiếp). Sự việc khiến tình thế câu chuyện thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ là cô gái có tiềm năng kiếm nhiều tiền, Quỳnh giờ là "cục nợ" của ông chủ. Sau một trận đòn, cô được đàn chị Lan (Thanh Hương đóng) đưa đi phá thai. Nhưng cái thai lúc này đã quá lớn và Quỳnh có nhóm máu hiếm nên bác sĩ không dám tiến hành.

Lan cố thuyết phục ông chủ nuôi Quỳnh đến khi sinh con rồi để cô hành nghề. Theo cô, lúc đó Quỳnh sẽ cần tiền nuôi con nên dễ dàng bị sai khiến. Tập phim kết thúc lửng lơ với cảnh Quỳnh tự đập chai nước vào bụng để phá thai, còn ông chủ dùng dằng chưa quyết.

Thu Quỳnh trong vai My.

Tập mới có nhiều cảnh nặng nề, dữ dội như khi Quỳnh phá thai, bị đánh, cảnh ông khách suồng sã với nhân vật chính. Tình tiết liên quan đến cuộc đời Quỳnh mở ra bước ngoặt mới, khiến câu chuyện thoát khỏi mô-típ cô bị đánh đập, ép tiếp khách kéo dài trong hai tập qua.

Về diễn xuất, dù xuất hiện ít, Thu Quỳnh lại gây ấn tượng với vai My - cô gái làng chơi xấu tính. Diễn viên thể hiện được sự chua ngoa, hả hê của My trong trích đoạn hay tin nhân vật chính có bầu. Trên fanpage của phim, khán giả có nickname Nguyễn Thanh Duy cho biết ấn tượng với cách diễn viên khắc họa tính cách nhân vật My qua tiếng cười. Thu Quỳnh là diễn viên của Nhà hát kịch Tuổi Trẻ, hay đóng các vai hiền lành. Để vào vai My, cô cắt mái tóc dài để hóa thân gái mại dâm. Nữ diễn viên cho biết không ngại khán giả ghét mình do như thế là vai diễn thành công.

Quỳnh búp bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, phát sóng hai lần mỗi tuần. Nhân vật chính trong phim là Quỳnh - cô gái quê ngây thơ bị bán vào một tụ điểm mại dâm. Theo ê-kíp, kịch bản được dựa trên số phận của một cô gái có thật. Phim quy tụ các diễn viên Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Nguyễn Hải, Minh Tiệp.

Ân Nguyễn