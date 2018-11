'Quỳnh Búp Bê', 'Hậu duệ mặt trời' và series gây chú ý ở tháng 9

Phim 18+ 'Quỳnh Búp Bê' trở lại với tình tiết mới / 'Hậu duệ mặt trời' bản Việt công bố những đoạn phim đầu tiên

Quỳnh Búp Bê



Đài: VTV

Ngày phát sóng: 3/9

Trailer tập 7 phim Quỳnh búp bê Một số cảnh trong tập bảy "Quỳnh Búp Bê".

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, quy tụ các diễn viên Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Nguyễn Hải, Minh Tiệp, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân, Quỳnh Kool. Nhân vật chính là Quỳnh (Phương Oanh đóng) - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng. Ngày 10/7, phim bị dừng chiếu sau sáu tập do ý kiến phản ánh không nên chiếu phim vào khung giờ vàng (18h - 21h). Từ ngày 3/9, phim phát sóng trở lại với khung 21h40. Tập mới đẩy nhanh diễn biến với tình tiết Quỳnh sinh con và bắt đầu mối quan hệ với Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) - trưởng nhóm bảo vệ tụ điểm ăn chơi.

Hậu duệ mặt trời (bản Việt)

Trailer Hậu duệ mặt trởi Việt Nam Trailer phim.

Loạt phim do Trần Bửu Lộc đạo diễn, Nguyễn Phan Quang Bình sản xuất. Đây là bản remake của series ăn khách cùng tên của Hàn Quốc năm 2016, có Song Joong Ki và Song Hye Kyo đóng chính. Câu chuyện xoay quanh tình yêu của Hoài Phương (Khả Ngân đóng) - nữ bác sĩ tài giỏi, yêu nghề và đại úy Duy Kiên (Song Luân đóng). Hai nhân vật phụ là thượng sĩ Bảo Huy (Hữu Vi đóng) và nữ trung úy Minh Ngọc (Cao Thái Hà đóng). Nhà sản xuất thông báo phát sóng phim vào tháng 9 nhưng chưa rõ ngày và hệ thống chiếu. Quá trình quay và phát hành sẽ được tiến hành song song, giống mô hình phim dài tập Hàn Quốc.

Iron Fist (mùa 2)

Đài: Netflix

Ngày phát sóng: 7/9

Trailer Iron Fist (mùa 2) Trailer phim.

Dự án nằm trong loạt phim truyền hình thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, kể về dàn người hùng hoạt động ở quy mô nhỏ. Series Iron Fist xoay quanh Danny Rand (Finn Jones đóng) - một tỷ phú suýt mất mạng trong vụ rớt máy bay, được các thầy tu núi Côn Luân cứu mạng và nhận làm đồ đệ. Danny học được võ nghệ phương Đông cùng tư tưởng Phật giáo, đồng thời có nắm đấm siêu sức mạnh. Trở về New York (Mỹ), anh trở thành siêu anh hùng Iron Fist (Thiết Quyền). Nhân vật bước vào cuộc chiến với bọn tội phạm và những kẻ muốn chiếm đoạt công việc kinh doanh của gia đình anh. Jessica Henwick thủ vai Colleen Wing - nữ trợ thủ của Iron Fist.

American Horror Story (mùa 8)

Đài: FX

Ngày phát sóng: 12/9

Trailer American Horror Story 8 Trailer phim.

Ra mắt từ năm 2011, American Horror Story trở thành thương hiệu kinh dị gây chú ý nhiều năm qua. Series được thực hiện theo kiểu hợp tuyển (anthology), với mỗi mùa có câu chuyện hầu như độc lập. Chỉ có hai diễn viên đóng tất cả các mùa là Evan Peters và Sarah Paulson. Mùa tám - American Horror Story: Apocalypse - lấy bối cảnh tương lai và câu chuyện liên quan đến ngày tận thế. Ngoài Peters và Paulson, phim quy tụ các diễn viên Kathy Bates, Joan Collins, Emma Roberts và Jessica Lange. Nhiều khán giả thích thú với sự tái xuất của Lange - ngôi sao gây ấn tượng trong bốn mùa đầu nhưng vắng bóng ba mùa gần đây.

Maniac

Đài: Netflix

Ngày khởi chiếu: 21/9

Emma Stone lọt vào mê cung tâm trí trong series Maniac Trailer phim.

Series do Patrick Somerville sáng tạo thuộc thể loại hài đen (gây cười từ những vấn đề nghiêm trọng). Cô gái Annie Landsberg (Emma Stone đóng) có tâm lý không ổn định do quan hệ với gia đình, còn Owen (Jonah Hill đóng) là con một doanh nhân giàu có nhưng mắc bệnh tâm thần phân liệt. Họ cùng một số người khác tham gia một thử nghiệm thuốc tâm lý kỳ lạ. Hai người rơi vào một mê cung tâm trí, liên tục kết nối đầu óc, gặp nhau ở những hoàn cảnh kỳ lạ, giống như lạc vào đa vũ trụ với vô số khả năng có thể diễn ra.

This Is Us (mùa 3)

Đài: NBC

Ngày phát sóng: 25/9

Trailer This Is Us (mùa 3) Trailer phim.

Loạt phim của Dan Fogelman nổi tiếng gần đây với hai mùa đầu đều nhận đề cử Emmy "Series chính kịch xuất sắc". Câu chuyện kể về cuộc sống của ba người có số phận đặc biệt. Kevin (Justin Hartley đóng) và Kate (Chrissy Metz đóng) là hai đứa trẻ sống sót trong ca mang thai sinh ba. Bố mẹ họ tin rằng định mệnh bắt mình phải có ba người con nên nhận nuôi thêm Randall (Sterling K. Brown đóng) - cậu bé mồ côi da màu sinh cùng ngày với con họ. Câu chuyện đan xen các cảnh hiện tại và hồi tưởng, kể về quá trình lớn lên và chuyển đến nơi khác sống của những người con.

Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương

Đài: Hồ Nam

Ngày phát sóng: 25/9

Trailer Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương Trailer phim.

Loạt phim ngôn tình Hoa ngữ quy tụ dàn diễn viên Chung Hán Lương, Mã Thiên Vũ, Tôn Di. Nội dung xoay quanh tình cảm ngang trái của Lương Sinh (Mã Thiên Vũ đóng) và Khương Sinh (Tôn Di đóng) - hai anh em cùng cha khác mẹ lớn lên cùng nhau. Sau đó, chàng trai Trình Thiên Hữu (Chung Hán Lương đóng) xuất hiện và âm thầm yêu Khương Sinh. Sau một số vấn đề về kiểm duyệt, phim dự kiến phát sóng trong tháng này.

Terius Behind Me

Đài: KBS

Ngày phát sóng: 26/9

Trailer Terius Behind Me Trailer phim.

Sau phim điện ảnh Be With You, So Ji Sub tái xuất trong series mới của đài KBS. Tài tử thủ vai Kim Bon - một đặc vụ kỳ cựu của Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc với mật danh Terius. Anh cùng người phụ nữ hàng xóm tên Go Ae Rin (Jung In Sun đóng) điều tra cuộc mất tích của chồng cô. Họ phát hiện người này có liên quan đến một âm mưu lớn. Diễn viên Son Ho Joon thủ vai phản diện, còn kịch bản do Oh Ji Young - biên kịch phim Shopping King Louis - phụ trách.

How to Get Away with Murder (mùa 5)

Đài: ABC

Ngày phát sóng: 27/9

Trailer How to Get Away with Murder (mùa 5) Trailer phim.

Loạt phim gây chú ý vài năm qua với các tình tiết lôi cuốn về pháp luật. Annalise Keating (Viola Davis đóng) là nữ luật sư kiêm giáo sư luật tại đại học Middleton (Mỹ). Cô có thành tích đáng nể, được nhiều người kính sợ nhưng cũng phải đối mặt với những rắc rối đời tư như chứng nghiện rượu. Annalise luôn bảo vệ học trò mình - những người về sau trở thành đồng minh của cô trong các cuộc chiến pháp đình. Với vai chính, Viola Davis là phụ nữ da đen đầu tiên nhận giải Emmy "Nữ diễn viên chính xuất sắc" vào năm 2015. Sao nữ nhận đề cử ở cùng hạng mục trong hai năm sau đó.

Grey's Anatomy (mùa 15)

Đài: ABC

Ngày phát sóng: 27/9

Một cảnh của nữ diễn viên trong "Grey's Anatomy" Một cảnh trong "Grey's Anatomy".

Phát sóng từ năm 2005, loạt phim chứng tỏ sức sống lâu bền khi duy trì đến mùa 15 với hơn 300 tập. Theo số liệu của đơn vị sản xuất - đài ABC (thuộc Disney), Grey's Anatomy là một trong các chương trình ổn định nhất của họ trong 13 năm qua, thu hút hơn 10 triệu người xem mỗi mùa. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống tại một bệnh viện đa khoa với nhân vật trung tâm là Meredith Grey (Ellen Pompeo đóng) - người từ thực tập sinh trở thành bác sĩ kỳ cựu. Ngoài chuyên môn y khoa, phim xoáy vào cuộc sống riêng và những trăn trở của các bác sĩ. Trong mùa mới, Grey sẽ lần đầu hẹn hò sau khi nhân vật chồng cô qua đời cách đây bốn năm.

Room No. 9

Đài: tvN

Ngày phát sóng: 29/9

Trailer Room No. 9 Kim Hee Sun trong phim.

Kim Hee Sun, Kim Young Kwang và Kim Hae Sook tái xuất trong series theo mô-típ hoán đổi thân xác. Kim Hae Sook thủ vai một phụ nữ bị kết án tử sau vụ giết người hàng loạt, không còn mong muốn gì và chỉ chờ đến ngày thi hành án. Tình cờ, nhân vật được trao cơ hội lần nữa khi hoán đổi thân xác với cô luật sư xinh đẹp, nhiều mưu mẹo (Kim Hee Sun đóng). Kim Young Kwang thủ vai bạn trai của nữ luật sư, thông minh, nhã nhặn nhưng ẩn giấu góc khuất đen tối trong tính cách.

Ân Nguyễn