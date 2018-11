Quỳnh Búp Bê cân nhắc quay lại nghề mại dâm trong tập mới

Trailer 'Quỳnh Búp Bê' gây chú ý với cảnh nhân vật hóa điên / Kẻ cưỡng hiếp nhân vật chính tái xuất trong 'Quỳnh Búp Bê'

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập phim phát sóng tối 6/11. Sau khi bị tung ảnh nhạy cảm lên mạng, Quỳnh không còn làm ở cửa hàng thời trang mà long đong kiếm việc trước khi được Nghĩa (Duy Hưng đóng) - đàn em của Cảnh - giới thiệu vào một nhà hàng. Chủ nơi này cho cô làm ở bếp để tránh tiếp xúc người khác. Trong một lần gọi điện cho anh trai Lan, Quỳnh phát hiện cô vẫn ở cùng gia đình dưới quê.

Đến nơi, Quỳnh xúc động khi thấy đàn chị thân thiết đã phát điên sau nhiều bi kịch. Tuy nhiên, Quỳnh và gia đình Lan đều không có tiền chữa bệnh. Trên chuyến xe về thành phố, cô đọc các tin nhắn gạ tình và nghĩ chuyện quay lại hành nghề mại dâm để kiếm tiền giúp Lan. Tuy nhiên, cô còn dùng dằng vì sợ đứa con đang thất lạc biết mẹ sa ngã đến hai lần.

Quỳnh Búp Bê tập 24 Một số cảnh trong tập 24 "Quỳnh Búp Bê".

Ở diễn biến khác, My (Thu Quỳnh đóng) phát hiện Đào (Quỳnh Kool đóng) đang hẹn hò bạn trai cô - Kiên (Mạnh Quân đóng). My đến đánh ghen và biết được Đào là em gái của Lan - kẻ thù năm xưa. Cô hành hung Đào nhưng bị Kiên can thiệp và đánh ngã. Đây là lần đầu anh phản kháng mạnh mẽ với người đàn bà bỏ tiền nuôi mình. Nhục nhã, My thề sẽ trả thù cả Đào và Quỳnh.

Diễn xuất của Thu Quỳnh và Phương Oanh khá tốt trong tập này. Thu Quỳnh lột tả được sự hung dữ qua động tác, ánh mắt ở cảnh tấn công tình địch, cũng như nỗi tủi nhục khi bị bạn trai trở mặt. Còn khuôn mặt có nét buồn của Phương Oanh phù hợp các cảnh suy tư.

Những tập gần đây, Quỳnh Kool thể hiện vai Đào chỉ một màu.

Tuy nhiên, lối diễn của Quỳnh Kool là điểm trừ. Sao trẻ thủ vai Đào lạm dụng quát tháo, la hét ở nhiều cảnh, thiếu đa dạng trong biểu cảm. Ở trích đoạn đánh ghen, nhiều khán giả trên fanpage nhận ra lỗi trong trang phục của nhân vật Kiên. Áo anh đang sạch nhưng ngay lập tức dơ ở cảnh sau dù nhân vật không làm gì.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng. Ở nửa sau series, phim gây phản ứng trái chiều với các tình tiết bi kịch, nhân vật rơi vào đường cùng.

Ân Nguyễn