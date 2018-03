'Power Rangers' - phim siêu anh hùng tuổi vị thành niên

Năm anh em siêu nhân lộ diện trong 'Power Rangers' 2017

Ra mắt từ năm 1993, Power Rangers là series siêu nhân ăn khách, bao gồm 24 phần phim truyền hình và hai phim điện ảnh. Ở Việt Nam, thương hiệu này được biết đến với tên gọi Năm anh em siêu nhân. Năm 2017, nhà sản xuất Haim Sabam thực hiện dự án điện ảnh mới, nhan đề Power Rangers (2017) - kể lại xuất thân của các nhân vật theo hướng hiện đại hơn.

Các siêu nhân (Power Ranger) đời trước vốn là những người ngoài hành tinh, đến Trái đất từ thời cổ đại để ngăn chặn mụ phù thủy Rita Repulsa (Elizabeth Banks) hủy diệt tinh cầu. Khi một thiên thạch đâm vào Trái đất, Rita văng xuống biển và bị giam cầm dưới đáy đại dương. Siêu nhân đỏ Zordon (Bryan Cranston) là người duy nhất trong nhóm siêu nhân còn sống, nhưng ý thức của ông bị mắc kẹt trong hệ thống máy tính của phi thuyền.

* Trailer phim "Power Rangers"

65 triệu năm sau, năm học sinh vô tình tìm được các huy hiệu siêu nhân và hấp thu nguồn sức mạnh bí ẩn. Qua đó, họ sở hữu năng lực vượt trội người thường. Các siêu nhân thế hệ mới tìm thấy Zordon và được ông tiết lộ mụ phù thủy Rita đã tỉnh dậy, chuẩn bị tấn công Trái đất lần nữa. Trọng trách bảo vệ thế giới được đặt lên vai những người hùng bất đắc dĩ.

Như nhiều phim kể về các siêu anh hùng, Power Rangers có cấu trúc hai phần rõ rệt. Phần đầu tập trung vào xuất thân và tính cách của nhân vật. Phần sau phô diễn nhiều cảnh hành động. Chủ đề của phim vẫn là sự đoàn kết, phối hợp chiến đấu giữa các người hùng. Tuy nhiên, so với series gốc có nội dung đơn giản, phim mới khắc họa các nhân vật có chiều sâu hơn. Mỗi người đều có hoàn cảnh và trở ngại riêng.

Siêu nhân đỏ Jason là chàng trai sôi nổi, thích phiêu lưu và không chịu được cuộc sống gò bó. Siêu nhân xanh Billy giỏi khoa học nhưng mắc chứng tự kỷ. Siêu nhân đen Zack phải chăm sóc cho người mẹ bị bệnh nặng. Trong khi đó, siêu nhân vàng Trini là người đồng tính. Siêu nhân hồng Kimberly luôn bị dằn vặt bởi một lỗi lầm trong quá khứ. Những lát cắt trong tâm lý tuổi vị thành niên được đạo diễn Dean Israelite khai thác khá tinh tế.

Những gương mặt hoàn toàn mới như Naomi Scott (siêu nhân hồng), Becky G (siêu nhân vàng), RJ Cyler (siêu nhân xanh), Ludi Lin (siêu nhân đen) và Dacre Montgomery (siêu nhân đỏ) diễn tròn trịa. Họ có biểu cảm chân thật trong cảnh nhóm bạn quây quần bên ngọn lửa và chia sẻ nỗi niềm riêng.

Năm siêu nhân trong phim

Nửa đầu phim phản ánh khát vọng tự do, được sống đúng với bản thân của các nhân vật, phần nào giống mô-típ trong các tiểu thuyết dành cho giới trẻ. Nhiều trích đoạn mang nét phóng khoáng như khi đám thanh niên hứng khởi tung mình nhảy qua vực, hay cảnh cả nhóm lặn sâu xuống nước, hồi hộp chạm tay khám phá thế giới mới. Đều có cái tôi riêng, họ phải học cách thông cảm và hy sinh cho nhau để thật sự khai phá tiềm năng của nguồn năng lượng.

Trong nửa sau, tác phẩm mô tả cảnh các người hùng tập luyện rồi bước vào trận chiến với mụ phù thủy. Cấu trúc các trường đoạn chiến đấu của Power Rangers tương tự series gốc. Ban đầu, các siêu nhân hạ gục lũ quái vật nhỏ, sau đó cưỡi người máy khủng long đọ sức với một quái vật lớn. Cuối cùng, họ kết hợp thành một người máy khổng lồ trong cao trào. Bài hát chủ đề Go Go Power Rangers quen thuộc được khéo léo lồng ghép trong một cảnh phim để tăng sự hào hứng.

* Hậu trường “Power Rangers"

Với kinh phí 100 triệu USD, đạo diễn Dean Israelite nâng cấp phần hình ảnh Power Rangers so với các phim trước. Bộ giáp của các siêu nhân mang phong cách mạnh mẽ, hiện đại, gần giống nhân vật Iron Man của Marvel. Trong khi đó, các robot của họ - được gọi là Zord - có tạo hình góc cạnh, chiến đấu bằng vũ khí hạng nặng tương tự phim Transformers. Con quái vật của phù thủy Rita được tạo ra nhờ công nghệ CGI, có kích thước khổng lồ và cơ thể bằng vàng ròng. Nhiều đại cảnh nhấn mạnh vào sự to lớn của nó so với thị trấn bên dưới.

Elizabeth Banks vào vai phản diện chính.

Điểm trừ của phim là câu chuyện lỏng lẻo, sáo mòn về cuối. Các tình tiết được xây dựng giản đơn và không logic. Trong đó, tình huống then chốt để nhóm bạn nhận ra ý nghĩa của sự đoàn kết khá hời hợt. Đây là điều đáng tiếc sau khi phim đã xây dựng hình tượng nhân vật khá tốt trong nửa đầu. Siêu nhân đỏ là trưởng nhóm, nhưng anh không thể hiện rõ phẩm chất thủ lĩnh và phần nào bị mờ nhạt bởi các thành viên khác.

Mụ phù thủy Rita Repulsa – do Elizabeth Banks thủ vai – có tính cách một chiều, hay tỏ vẻ nguy hiểm nhưng không có âm mưu gì ghê gớm. Dù các nhân vật có tạo hình bắt mắt, những trường đoạn chiến đấu của Power Rangers thô cứng, không mượt mà. Trong thời điểm tràn ngập các phim siêu anh hùng, kỹ xảo của phim chỉ ở mức khá so với các bom tấn khác.

Power Rangers (Năm anh em siêu nhân) ra mắt ở Việt Nam từ ngày 24/3.

