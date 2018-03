Phim viễn tưởng của Scarlett Johansson thành 'bom xịt' ở Bắc Mỹ

Scarlett Johansson khoe thân, trổ tài đánh đấm ở bom tấn viễn tưởng / Hậu trường cảnh Scarlett Johansson khoe thân ở phim mới

Với 19 triệu USD doanh thu nội địa so với tổng ngân sách 110 triệu USD, tác phẩm viễn tưởng của đạo diễn Rupert Sanders đang trông chờ được cứu doanh thu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Cùng lúc, phim đã gom 40,1 triệu USD triệu USD ở 50 thị trường ngoài Bắc Mỹ.

Trailer phim Scarlett Johansson khoe thân hot nhất tuần

Ghost in the Shell là phim chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng về một chiến binh người máy. Đây là tác phẩm được hợp tác sản xuất giữa Dreamworks Pictures và Reliance Entertainment. Trước đó, phim gây tranh cãi vì việc tuyển diễn viên da trắng là Scarlett Johansson vào vai một chiến binh mang dòng máu Nhật. Việc này bị gọi là hành vi "tẩy trắng" nhân vật châu Á - lạm dụng thói quen thuê diễn viên hạng A của Hollywood vào vai người da vàng.

Trong khi đó, hoạt hình The Boss Baby ra mắt thu về 49 triệu USD từ 3.773 rạp chiếu đồng thời lật đổ ngôi quán quân bảng xếp hạng ba tuần liên tiếp của Beauty and the Beast. Phim xoay quanh cuộc chiến của hai anh em nhí và một nhóm phản diện là loài chó. Tác phẩm tốn 100 triệu USD ngân sách của hãng Dreamworks và do Fox phát hành. Câu chuyện ban đầu được giới phê bình đón nhận tích cực vừa phải và chỉ được dự đoán thu về 30 triệu USD.

"Phim này hiệu quả bởi có ý tưởng gốc tuyệt vời và có Alec Baldwin lồng tiếng", Chris Aronson, Giám đốc phát hành nội địa của Fox, khẳng định.

Hai bom tấn Power Rangers của Warner Bros. và Kong: Skull Island của Legendary thu về lần lượt 14,5 triệu USD và 8,8 triệu USD. Phim siêu anh hùng làm lại về Năm anh em siêu nhân đã thu về 65,1 triệu USD sau hai tuần ra rạp còn King Kong bản mới nhất thu về 147,8 triệu USD sau bốn tuần chiếu rạp.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Boss Baby – Fox – 49 triệu USD

2. Beauty and the Beast (2017) – Buena Vista – 47,5 triệu USD

3. Ghost in the Shell (2017) – Paramount – 19 triệu USD

4. Power Rangers (2017) – LionsGate – 14,5 triệu USD

5. Kong: Skull Island – Warner Bros. – 8,8 triệu USD

6. Logan – Fox – 6,2 triệu USD

7. Get Out – Universal – 5,8 triệu USD

8. Life (2017) – Sony – 5,6 triệu USD

9. CHiPs – Warner Bros. – 4 triệu USD

10. The Zookeeper's Wife – Focus – 3,3 triệu USD

Thành Long