Phim viễn Tây của Chris Pratt và Lee Byung Hun ăn khách Bắc Mỹ

Theo giới quan sát phòng vé Mỹ, 35 triệu USD là con số mở màn không tệ với một phim kinh phí cao ra mắt vào mùa thu. Doanh thu mới cũng đáp ứng kỳ vọng của nhà phát hành. Ông Rory Bruer - giám đốc phát hành hãng Sony - chia sẻ: "Con số này đúng là tuyệt vời. Từ đầu chúng tôi đã cảm thấy rõ phim sẽ thành công và kết quả chứng minh điều đó".

Chris Pratt và Denzel Washington trong "The Magnificent Seven".

Theo Box Office Mojo, hơn 50% khán giả đến xem The Magnificent Seven dưới 30 tuổi. Tác phẩm hút khách nhờ quy tụ dàn sao đình đám khắp thế giới. Ngoài hai ngôi sao da trắng nổi tiếng là Chris Pratt và Ethan Hawke, phim còn có diễn viên chính da màu Denzel Washington và tài tử châu Á Lee Byung Hun. Riêng Chris Pratt được cho là ngôi sao hài hước có khả năng hút khán giả trẻ tuổi nhất.

Phim của đạo diễn Antoine Fuqua làm lại từ tác phẩm cùng tên năm 1960, xoay quanh nhóm bảy tay súng đi bảo vệ một dân làng miền Tây. Phim gốc làm lại từ phim The Seven Samurai của đạo diễn Nhật Bản - Akira Kurosawa. 63% bài phê bình trên Rotten Tomatoes đánh giá phim mới tích cực.

Trong khi đó, hoạt hình Storks thu về 21,8 triệu USD - dưới mức kỳ vọng của giới quan sát (hơn 30 triệu USD). Cốt truyện kể hành trình cô gái mồ côi và chú cò vừa gãy một bên cánh vận chuyển một em bé sơ sinh về nhà. Đây là phim hoạt hình thứ hai của Warner Bros, sau The Lego Movie ăn khách hồi 2014. Tác phẩm có ngân sách 70 triệu USD, thu hút chủ yếu khán giả dưới 25 tuổi.

"Storks" kể về tình bạn giữa chú cò gãy cánh và cô bé mồ côi.

Nhóc tỳ tiểu thư Jones (Bridget Jones’s Baby) mất khách vì nhiều khán giả nữ giới chọn xem Storks cùng con nhỏ. Phim thu về 4,52 triệu USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên 16,5 triệu USD. Ở toàn cầu, phim lãng mạn đạt 83,6 triệu USD. Sully - một tác phẩm khác của Warner Bros. - thu về 13,8 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu. Tới hiện tại, phim của Tom Hanks đạt 92,4 triệu USD doanh thu nội địa.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Magnificent Seven (2016) - Sony - 35 triệu USD

2. Storks - Warner Bros. - 21,8 triệu USD

3. Sully - Warner Bros. - 13,8 triệu USD

4. Bridget Jones's Baby - Universal - 4,5 triệu USD

5. Snowden - Open Road Films - 4,1 triệu USD

6. Blair Witch 2 - LionsGate - 3,9 triệu USD

7. Don't Breathe - SGem - 3,8 triệu USD

8. Suicide Squad - Warner Bros. - 3,1 triệu USD

9. When the Bough Breaks - SGem - 2,5 triệu USD

10. Kubo and the Two Strings - Focus - 1,1 triệu USD

Vũ Văn Việt