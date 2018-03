Phim về thiền sư Thích Nhất Hạnh chiếu ở Việt Nam từ ngày 1/3

Tình yêu và lòng biết ơn trong sách 'Gieo trồng hạnh phúc' / Thiền sư Thích Nhất Hạnh trò chuyện về hạnh phúc

Bước chân an lạc được hai nhà làm phim người Anh - Marc J. Francis và Max Pugh - thực hiện trong ba năm. Trước khi ra mắt ở Việt Nam, tác phẩm được công chiếu ở nhiều nước Âu Mỹ cùng các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á như Thái Lan, Hong Kong... Phim vốn dự kiến chiếu ở Việt Nam từ tháng 11/2017 song vì nhiều lý do, phải dời tới đầu tháng 3 năm nay.

Làng Mai do thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập với mục đích làm nơi tu hành và giảng dạy Phật giáo cho những người muốn tìm hiểu về thiền. Ngôi làng chia thành nhiều xóm với những tên gọi thuần Việt như Xóm Thượng, Xóm Trung, Xóm Hạ, Xóm Đoài... Người ở ngôi làng này không sử dụng xe hơi, không dùng thẻ tín dụng thậm chí không dùng điện thoại di động.

Phim 'Bước chân an lạc' về thiền sư Thích Nhất Hạnh ra mắt ở Việt Nam

Theo bước chân của thiền sư Thích Nhất Hạnh trong nhiều chuyến hoằng pháp, các đạo diễn ghi lại những câu chuyện thường gặp trong cuộc sống và sự dẫn dắt hướng tới chánh niệm của thiền sư, để "học được cách sống đời mình thật sâu sắc, không lãng phí cuộc đời". Ví dụ, khi một bé gái hỏi: "Con có một con chó, con chó đó đã chết. Con không biết làm thế nào để hết buồn", thiền sư trả lời: "Con nhìn lên trời và con thấy một đám mây thật đẹp. Đám mây dần trở thành những hạt mưa. Khi con tĩnh tâm uống ly trà của con, con có thể thấy đám mây trong ly trà". Thiền sư nói quá khứ không còn ở đó, tương lai thì chưa tới, chỉ có duy nhất khoảnh khắc hiện tại.

Đạo diễn Marc J. Francis cho biết lúc đầu chỉ muốn tập trung vào thầy Thích Nhất Hạnh như nhân vật trung tâm. Tuy nhiên, thiền sư nói đừng quá chú tâm vào sự lãnh đạo của ông và gợi ý đạo diễn khắc họa cả cộng đồng tu sĩ. Qua đó, nhịp sống chậm rãi ở Làng Mai hiện lên chân thật qua những thước phim đậm thiền vị, qua giọng dẫn truyện của nam diễn viên người Anh Benedict Cumberbatch.

Tác phẩm nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Alejandro Iñárritu - nhà làm phim hai lần đoạt danh hiệu Đạo diễn xuất sắc tại Oscar - chia sẻ trên Variety: "Phim thinh lặng và trong trẻo, có những hình ảnh và âm thanh truyền tải súc tích. Tôi thích cách nhà làm phim ghi nhận và truyền tải trạng thái giác ngộ vốn đôi khi không thể giải thích được. Nó gợi ra thứ thanh âm tĩnh lặng mà ngày nay con người hay xem thường, nhưng thật ngược đời, điều đó rất cần thiết trong thời đại của sự sợ hãi và ngu muội này".

Độc giả Florence Kong (Hong Kong) chia sẻ trên Hkmovie6: "Cuộc sống của người Làng Mai đơn giản, họ không hưởng thụ nhiều về vật chất song luôn mãn nguyện. Câu giải thích của thiền sư với bé gái mang tính gợi mở cao. Những điều mất đi, cần nhìn từ một góc độ khác. Nụ cười là âm thanh tuyệt vời. Đây là tác phẩm đáng xem".

Thầy Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Huế, là giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và là nhà sư nổi tiếng của Phật giáo thế giới. Năm 1973, thầy đến Pháp định cư. Ông trụ trì ở chùa Làng Mai, phía nam nước Pháp. Thiền sư từng về Việt Nam trong các năm 2005, 2007, 2008 và hồi cuối tháng 8/2017.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người đưa ra khái niệm "Phật giáo dấn thân" (engaged Buddhism) trong cuốn sách Vietnam: Lotus in a Sea of Fire, do ông viết. Với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, thiền sư trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, theo đánh giá của các hãng tin nước ngoài. "Nữ hoàng|" truyền hình Mỹ Oprah Winfrey từng nói "Thích Nhất Hạnh là một trong những lãnh đạo tinh thần có sức ảnh hưởng nhất trong thời đại chúng ta".

