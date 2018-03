Phim về chuyện tình Tổng thống Obama tham gia LHP Quốc tế Hà Nội

Phim kể chuyện Obama 'cưa đổ' vợ gây sốt LHP Sundance

Southside with You được ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần IV (Haniff IV) công bố trong danh sách những phim trình chiếu nhưng không tranh giải hôm 13/10. Tác phẩm xoay quanh buổi chiều hẹn hò đầu tiên nhiều dư vị giữa Tổng thống Mỹ và Đệ nhất Phu nhân khi họ là sinh viên năm 1989.

Đây là phim đầu tay của đạo diễn sinh năm 1985 - Richard Tanner. Đạo diễn kiêm biên kịch cho biết mặc dù phim hư cấu, anh nghiên cứu kỹ thực tế ngày hẹn đầu tiên của vợ chồng Barack Obama qua sách và báo. Chuyện họ đi xem phim của Spike Lee, ăn kem và trao nhau nụ hôn đã thành huyền thoại ở Nhà Trắng.

"Southside with You" chiếu nhưng không tranh giải ở Haniff 2016.

Hồi ra mắt ở Liên hoan phim Sundance đầu năm nay, phim lãng mạn độc lập, Southside With You được người xem và giới chuyên môn đón nhận nồng nhiệt. Tờ Vanity Fair ca ngợi: "Câu chuyện về buổi hẹn hò đầu tiên hay nhất trên màn ảnh". Cây viết Todd McCarthy của The Hollywood Reporter bình luận: "Bộ phim thông minh, dịu dàng và chân thực về ngày hẹn hò đầu tiên của hai sinh viên xuất chúng khoa Luật năm 1989".

Trong khi đó, Daily Beast khẳng định khán giả hãy xem phim để biết Barack Obama "cưa đổ" Đệ nhất phu nhân chỉ trong sau một ngày hẹn hò như thế nào. Tờ MTV nhận xét: "Trong phim, người xem thấy phiên bản thời trai trẻ, quyến rũ và hay nói tục của Tổng thống thứ 44 nước Mỹ".

Ngoài Southside with You, Haniff lần IV cũng trình chiếu nhiều phim đa quốc tịch như Son of Saul (tác phẩm Hungary đoạt giải Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" năm ngoái), I, Daniel Blake (phim giành Cành Cọ Vàng ở Cannes hồi tháng 5), Wolf Totem (Pháp-Trung Quốc), Louder than Bombs (Na Uy), Visaranai (Ấn Độ), Brand New Testament (Bỉ), Lost Daughter (Đài Loan, Trung Quốc), Junction 48 (Israel, Đức, Mỹ) hay 7 Letters (Singapore).

Haniff 2016 diễn ra từ ngày 1 đến 5/11.

Thành Long