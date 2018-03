Phim Tom Hanks cứu máy bay ăn khách Bắc Mỹ

Phim của Tom Hanks được chi 4,8 triệu USD để quảng cáo

Sully đạt doanh thu cao gấp đôi When the Bough Breaks - bộ phim cùng ra mắt tuần qua. Phim mở màn chiếm ngôi đầu bảng trước đó của Tom Hanks là Angels & Demons (2009) - đạt 46,2 triệu USD.

Tom Hanks làm người hùng cứu máy bay để rồi đứng trước nguy cơ hầu tòa trong phim mới.

Sully là tác phẩm điện ảnh đầu tiên được ghi hình hoàn toàn bằng máy quay IMAX. Trong câu chuyện, Tom Hanks vào vai cơ trưởng Chesley Sullenberger, phi công của hãng hàng không US Airways, nhận nhiệm vụ lái máy bay mã hiệu 1549. Chỉ 100 giây sau khi cất cánh, máy bay va chạm với một đàn ngỗng trời và bị hỏng hai động cơ chính. 208 giây sau, cả thế giới chứng kiến "phép màu trên sông Hudson" khi cơ trưởng Sully hạ cánh chiếc Airbus A320 thành công, cứu sống 155 hành khách. Thế rồi ông đứng trước nguy cơ bị buộc thôi việc và tổn hại danh tiếng khi các nhà điều tra cho rằng Sully đã có một quyết định sai lầm và quá mạo hiểm.

Do đạo diễn Clint Eastwood thực hiện, Sully được xem là ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành tượng vàng Oscar 2017. Điểm số của bộ phim trên hai chuyên trang điện ảnh IMDb và Rotten Tomatoes lần lượt là 8/10 và 84%. Giới phê bình cũng dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Tom Hanks và dự đoán ông được đề cử Oscar thứ sáu cho vai diễn cơ trưởng Sully.

Phim "When the Bough Breaks" ăn khách khi nhắm vào đối tượng khán giả da màu.

Bộ phim tâm lý có nhiều cảnh nóng - When the Bough Breaks - thu về 15 triệu USD và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Câu chuyện về cặp vợ chồng khao khát có con ăn khách nhờ có đối tượng khán giả riêng là cộng đồng người da màu. Một phim mới ra mắt khác - The Wild Life - thu về 3,4 triệu USD và xếp vị trí thứ năm. Đây là tác phẩm hoạt hình hợp tác giữa Bỉ và Pháp dựa trên câu chuyện Robinson Crusoe nhưng với góc nhìn từ những loài động vật sống trên đảo.

Ba bộ phim đáng chú ý dự kiến ra mắt cuối tuần này là Snowden, Blair Witch và Bridget Jones's Baby.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ qua:

1. Sully - Warner Bros. - 35,5 triệu USD

2. When the Bough Breaks­ - Screen Gems - 15 triệu USD

3. Don't Breathe - Screen Gems - 8,21 triệu USD

4. Suicide Squad - Warner Bros. - 5,65 triệu USD

5. The Wild Life - Illuminata Pictures - 3,4 triệu USD

6. Kubo and the Two Strings - Laika/Focus - 3,2 triệu USD

7. Pete’s Dragon - Disney - 2,9 triệu USD

8. Bad Moms - STX Entertainment - 2,8 triệu USD

9. Hell or High Water - LionsGate - 2,6 triệu USD

10. Sausage Party - Sony/Columbia - 2,3 triệu USD

Thanh Hải