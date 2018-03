Phim tình yêu 16+ ở lò sát sinh thắng giải Gấu Vàng tại LHP Berlin

'On Body and Soul' - chuyện tình thi vị ở lò sát sinh / 15 tác phẩm nổi bật ở Liên hoan phim Berlin 2017

Tối 18/2 (giờ địa phương), Liên hoan phim Berlin 2017 khép lại với chiến thắng thuyết phục của tác phẩm On Body and Soul (nhan đề gốc: Testről és lélekről).

Nhà hát Berlin Palace với hơn 800 khách mời cùng địa điểm phát trực tiếp lễ trao giải dành cho phóng viên đến từ hơn 140 quốc gia trên thế giới vang lên những tiếng hò hét và tràng pháo tay. Các nhà phê bình đến từ Pháp, Canada, Anh, Bỉ, Italy, Nam Phi... đồng thuận On Body and Soul xứng đáng với giải thưởng này.

Phim đồng thời được vinh danh ở ba hạng mục độc lập (ngoài hạng mục tranh giải chính), trong đó có giải FIPRESCI dành cho "Phim hay nhất" của Hiệp hội phê bình quốc tế.

Đạo diễn Ildikó Enyedi nâng cúp Gấu Vàng. Ảnh: Berlinale.

Trưởng ban giám khảo Berlinale 2017 - Paul Verhoeven - tiết lộ rằng toàn bộ bảy giám khảo của liên hoan năm nay "đều ngã lòng trước bộ phim này". Họ ấn tượng bởi cách Ildikó khắc họa nỗi đau, sự sợ hãi, những ức chế trong tâm hồn cũng như cách khiến những con người cô đơn giao tiếp với nhau. On Body and Soul là bộ phim lãng mạn về đôi tình nhân cô đơn làm việc ở một lò sát sinh. Tác phẩm được đánh giá là câu chuyện đời thường nhẹ nhàng nhưng đầy triết lý, đồng thời đóng gói một tình yêu tràn ngập đam mê trong môi trường bạo lực là lò sát sinh. Phim 16+ có những cảnh nude đẹp, buồn và tĩnh lặng.

Trả lời câu hỏi của VnExpress về điều thử thách nhất khi thực hiện bộ phim, đạo diễn Ildikó Enyedi bày tỏ đó là việc bà phải phơi bày tâm hồn mình một cách trần trụi trên màn ảnh. Bà nói: "Tôi thấy nội tâm mình ở trạng thái khoả thân. Một người bình thường luôn có xu hướng che giấu cảm xúc, những suy nghĩ đen tối trong tâm hồn, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng khi làm bộ phim này, tôi đã phải lột trần tất cả, không giấu giếm từ những nỗi sợ cá nhân, thèm khát và cô đơn... Có thế khán giả mới có thể đồng cảm, rung động với On Body and Soul. Ở thời điểm này, tôi tự hào là mình đã vượt qua được chính mình".

Trailer phim 'On Body and Soul'

On Body and Soul là đỉnh cao mới của nữ đạo diễn 62 tuổi người Hungary sau 18 năm vắng bóng màn ảnh. Hồi 1989, bà từng đoạt Caméra D'or ở liên hoan Cannes cho phim đầu tay xuất sắc - My 20th Century. Ildikó Enyedi từng là thành viên giám khảo Berlinale 1992. Bà sở hữu hơn 40 giải thưởng quốc tế, trong đó bộ phim My 20th Century là một trong 12 phim Hungary hay nhất mọi thời đại. 18 năm qua, Enyedi giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh ở Budapest.

"Giải thưởng lớn" (Gấu Bạc) tại Berlinale 2017 dành cho tác phẩm Félicité của đạo diễn người Senegal - Alain Gomis. Phim kể về hành trình quyên tiền cứu sống con trai của một nữ ca sĩ hát quán bar người Congo. Félicité ghi điểm nhờ thể hiện chân thực cuộc sống tại thủ đô Kinshasa, Congo với âm hưởng phim tài liệu. Đây là lần thứ hai đạo diễn 45 tuổi tranh giải ở Berlin. Lần đầu là năm 2012 cùng tác phẩm Tey (Aujourd’hui).

Aki Kaurismaki được vinh danh "Đạo diễn xuất sắc".

Danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc" (Gấu Bạc) thuộc về Aki Kaurismaki với câu chuyện về một người tị nạn Syria tìm cách sống sót ở thủ đô Helsinki (Phần Lan). Tác phẩm mới The Other Side of Hope được Kaurismaki kể với chất hài tưng tửng quen thuộc. Ông bóc tách cuộc sống khắc nghiệt của những nạn nhân chiến tranh dưới góc nhìn nhân văn.

Phần thể hiện tinh tế trong On the Beach at Night Alone (đạo diễn Hong Sang Soo) giúp người đẹp Hàn Quốc Kim Minhee thắng giải Gấu Bạc "Nữ diễn viên xuất sắc". Trên sân khấu cô xúc động bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho đạo diễn Hong. "Với tôi, không quan trọng là phim nghệ thuật hay thương mại, miễn là được làm việc với một đạo diễn xuất sắc. Tôi rất trân trọng và muốn tặng giải thưởng này cho ông".

Diễn viên người Áo - Georg Friedrich - giành Gấu Bạc danh hiệu "Nam diễn viên xuất sắc" khi khắc họa chân dung một ông bố tìm cách hàn gắn với con trai sau hàng chục năm bặt vô âm tín trong Bright Night.

Hai nữ đạo diễn Agnieszka Holland và Kasia Adamik được hội đồng giám khảo Berlinale 2017 trao tặng Gấu Bạc Alfred Bauer cho "bộ phim mở ra tầm nhìn mới" Pokot. "Kịch bản xuất sắc" thuộc về A Fantastic Woman của đạo diễn người Chile - Sebastián Lelio. Tác phẩm dài 104 phút xoay quanh hành trình vượt lên số phận của cô gái chuyển giới Marina (Daniela Vega thủ vai) - một nữ ca sĩ hát quán bar bỗng chốc bị tình nghi giết bạn trai.

Gấu Bạc danh hiệu "Outstanding Artistic Contribution" (tôn vinh phần dựng phim xuất sắc) được trao cho Dana Bunescu với bộ phim Ana, Mon Amour - tác phẩm chứa nhiều cảnh nude và cảnh "nóng" trần trụi.

Kim Minhee được trao giải "Nữ diễn viên xuất sắc".

Berlinale 2017 diễn ra từ ngày 9 - 19/2 được giới truyền thông quốc tế đánh giá thành công trên mọi phương diện. Hơn 400 tác phẩm tham dự liên hoan trong đó 18 phim tranh giải Gấu Vàng và nhiều tác phẩm gây chú ý ở cả hạng mục Panorama và Forum. Sự kiện điện ảnh thu hút sự quan tâm của hơn 140 hãng thông tấn và cơ quan truyền thông khắp thế giới. Theo thống kê của ban tổ chức, hơn 260.000 vé xem phim đã được bán ra chỉ sau nửa tuần đầu tiên của liên hoan.

Ngay cả bom tấn Logan về Người Sói ra mắt hôm 17/2 cũng thu hút chú ý của hàng nghìn khán giả và truyền thông trong khi lệ thường, Berlinale không mấy mặn mà với những bộ phim kinh phí lớn.

Nhiều chủ đề thời sự được các nhà làm phim chuyển tải lên màn ảnh như cuộc khủng hoảng người tị nạn và khủng hoảng chính trị (The Other Side of Hope, Insyriated, Devil's Freedom, Maman Colonelle, Viceroy's House, The Party, The Dinner...), bình đẳng giới và nữ quyền (A Fantastic Woman, Close-Knit...), phân biệt chủng tộc, bài ngoại và kỳ thị (I'm not your Negro, Bye bye Germany, Joaquim...), bảo vệ môi trường, thiên nhiên (Pokot).

