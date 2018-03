Nhã Phương: 'Tôi sẵn sàng chịu chỉ trích khi đóng phim Victor Vũ'

Nhà sản xuất vừa tung trailer phim hành động mới của đạo diễn Victor Vũ. Đoạn video dài hai phút giới thiệu hoàn cảnh của nhân vật Tâm (Cường Seven đóng), một họa sĩ bị ung thư. Anh tuyệt vọng dù được Linh (Nhã Phương) - vợ anh hết mực chăm lo. Khi tính mạng anh chỉ còn được đếm từng tháng, Tâm được giáo sư Mã (Hoàng Sơn) đề nghị giữ mạng sống bằng phương pháp đổi đầu người.

Phim siêu anh hùng của Victor Vũ hé lộ ca phẫu thuật ghép đầu

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ anh nảy ra ý tưởng làm phim Lôi Báo từ thông tin về ca phẫu thuật ghép đầu người trên báo. "Tôi nghĩ đến các tình huống xảy ra sau ca ghép, liệu người mới có thừa hưởng ký ức của người cũ? Từ đó, tôi phát triển thành câu chuyện có nhiều lớp, trong đó có cả phần về tình cảm gia đình".

Trailer hé lộ nhiều cảnh hành động. Sau ca phẫu thuật, nhân vật chính sở hữu sức mạnh phi thường. Anh đụng độ với một băng nhóm lạ mặt và có những màn phi thân trên mái nhà, đánh giáp lá cà giữa suối... Anh trở thành người hùng tên Lôi Báo - nhân vật truyện tranh anh vẽ, được dân chúng thị xã hâm mộ mà không nghĩ gia đình mình sẽ gặp nguy hiểm. Anh được giáo sư Mã cảnh báo: "Mày nghĩ mày là siêu anh hùng thật sao?".

Cuối trailer, NSƯT Chánh Tín xuất hiện trong vai ông trùm của phe phản diện. Diễn viên Vũ Ngọc Anh vào vai một cô gái xinh đẹp, bí ẩn, thường trực trong tâm trí nhân vật chính sau ca phẫu thuật.

Poster chính thức của phim vừa được nhà sản xuất giới thiệu.

Ở sự kiện ra mắt phim ngày 14/11 tại TP HCM, Cường Seven kể một tháng trước khi quay, anh tập luyện nghiêm túc cùng êkíp. Anh tự thực hiện hơn 90% cảnh hành động. Sau một cảnh, anh bị trật mắt cá và mẻ xương. Vincent Wang - đạo diễn hành động trong các phim Hollywood như Doctor Strange, Now you see me 2 - chỉ đạo các cảnh đánh nhau. Đạo diễn Victor Vũ cho biết ban đầu lo lắng vì thể loại hành động - khoa học viễn tưởng khó thực hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh vẫn muốn thực hiện vì thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình của bộ phim.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 22/12.

Tam Kỳ