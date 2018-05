Phim Nhật về kẻ trộm vặt nhí được ngợi khen ở Cannes

Khán giả bỏ về vì phim của Lars Von Trier quá ghê rợn / Phim 'Climax' gây xôn xao Cannes với cảnh sex và bạo lực

Phim tranh giải Cành Cọ Vàng, chiếu ở Cannes vào ngày 13 và 14/5. Câu chuyện xoay quanh một gia đình gồm người bố Osamu (Lily Franky đóng), người mẹ Nobuyo (Sakura Andô đóng), cô con gái lớn Aki (Matsuoka Mayu đóng), cậu con trai út Shota (Jyo Kai đóng) và người bà (Kirin Kiki đóng).

* Trailer phim "Shoplifters"

Trailer phim Shoplifters Osamu và Shota trộm vặt ở các cửa hàng để kiếm sống. Người vợ cũng ăn cắp ở cửa hàng giặt ủi, còn Aki làm trong một câu lạc bộ phục vụ tình dục. Một ngày nọ, Osamu gặp một bé gái bị bạo hành tên Juri (Sasaki Miyu đóng) và đưa về nuôi. Gia đình bắt đầu xào xáo vì vợ ông không muốn có thêm một miệng ăn. Trong khi đó, Osamu dần dạy cô bé cách trộm vặt để hành nghề cùng ông.

Guardian chấm điểm 4/5, khen phim cảm động và đánh giá cao góc nhìn mang tính thời đại của đạo diễn về các gia đình trung lưu, giàu tính địa phương của Nhật Bản. Telegraph chấm điểm tuyệt đối 5/5 và nhận định: "Kore-eda trở lại với các câu hỏi về sự sống còn bên lề xã hội, cũng như bản chất và độ bền vững của các gắn kết trong gia đình, giống trong các phim Nobody Knows (2004) và Like Father, Like Son (2013) của ông".

Hirokazu Kore-eda (ngoài cùng bên trái) và dàn diễn viên "Shoplifters" ở Cannes. Năm ngoái, đạo diễn Nhật làm phim hình sự "The Third Murder" và bị chê bai.

Đồng ý kiến, Indiewire cho rằng đạo diễn Nhật thành công khi quay lại sở trưởng là các phim có chất nhân đạo - vốn làm nên tên tuổi của ông trong 25 năm qua. Ở 30 phút cuối phim, kịch tính được đẩy cao với nhiều tình tiết lấy nước mắt khán giả. Hollywood Reporter nhận định: "Còn ai tuyệt hơn Kore-eda - một đạo diễn thì thầm chứ không hét to - trong việc thể hiện các mâu thuẫn và vấn đề xã hội với phong cách kể chuyện điềm đạm, không vội vàng?".

Hirokazu Kore-eda sinh năm 1962, là một trong các đại diện ưu tú nhất của điện ảnh Nhật đương đại. Ông thường xuyên có phim tranh giải ở Cannes và đoạt giải của ban giám khảo (Jury Prize) năm 2013 với Like Father, Like Son. Năm nay, Shoplifters sẽ tranh tài với 20 phim khác cho giải Cành Cọ Vàng, trong đó nhiều đối thủ nặng ký đã lộ diện như Cold War, Happy as Lazzaro và BlacKkKlansman. Lần cuối cùng một phim Nhật thắng giải cao nhất ở Cannes là năm 1997 với tác phẩm The Eel của Shohei Imamura (đồng giải với phim Taste of Cherry của Iran).

Ân Nguyễn