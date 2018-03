Phim ngắn của nữ đạo diễn Việt Nam lọt top 10 đề cử Oscar

10 bộ phim là ứng viên sớm cho mùa Oscar 2016

Viện hàn lâm Mỹ vừa công bố danh sách rút gọn 10 phim hoạt hình ngắn cho đề cử giải Oscar 2016. Trong danh sách này có bộ phim My Home (Chez Moi) của đạo diễn Nguyễn Phương Mai.

"My Home" kể về trải nghiệm kỳ lạ của một cậu bé trước những thay đổi xung quanh.

Dài 12 phút, My Home kể về cậu bé Hugo nhận thấy những điều kỳ lạ xảy ra trong nhà sau khi mẹ cậu đi xa trở về.

Trước khi lọt top 10 Oscar, My Home giành gần 10 giải thưởng ở các liên hoan phim ngắn khác nhau. Tác phẩm hiện cũng nằm trong danh sách rút gọn cho giải César "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc" của Pháp.

Thông cáo báo chí của Liên hoan phim Quốc tế Leeds (Anh) hồi tháng 10 nhận định: "Bộ phim có phần u buồn này kể về một cậu bé phải vật lộn cách làm quen với người mới, vật mới trong nhà. Phim sử dụng gam màu và đan kết hình ảnh xuất sắc. Đạo diễn hứa hẹn là nhà làm phim tiềm năng".

Trailer phim "My Home" Trailer phim ngắn 'My Home'

Nguyễn Phương Mai sinh năm 1988 ở TP HCM. Năm 15 tuổi, cô chuyển sang Paris, theo học nghệ thuật ứng dụng ở trường trung học Estienne. Sau đó, cô học đạo diễn và biên kịch ở Trường điện ảnh La Poudrière. Phương Mai từng làm các phim ngắn như Hors d'usage, Mourir d'aimer, Un vrai petit génie và Point de fuite. Hiện Phương Mai sống ở Paris và làm các series truyền hình, phim ngắn cũng như làm thiết kế.

Danh sách 10 phim rút gọn được thành viên Viện hàn lâm Mỹ bầu chọn từ 60 ứng viên hoạt hình ngắn đại diện cho các quốc gia khác nhau. My Home là phim Pháp. Từ danh sách 10 phim này, thành viên Viện hàn lâm sẽ bầu tiếp ra năm đề cử cho giải Oscar. Các đề cử được công bố ngày 14/1 năm 2016.

Cảnh trong "My Home".

Phương Mai là một trong hai nữ đạo diễn duy nhất có phim lọt top 10 năm nay. Người còn lại là Melissa Johnson, tác giả phim Love in the Time of March Madness. Ngoài ra, bốn trong 10 đạo diễn có phim trong danh sách này từng lọt vào vòng đề cử Oscar trước đây.

Danh sách rút gọn 10 phim cho đề cử "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc" ở Oscar 2016

1. Bear Story (Historia De Un Oso) - đạo diễn Gabriel Osorio

2. Carface (Autos Portraits) - đạo diễn Claude Cloutier

3. If I Was God… - đạo diễn Cordell Barker

4. Love in the Time of March Madness - đạo diễn Melissa Johnson & Robertino

Zambrano

5. My Home - đạo diễn Nguyễn Phương Mai

6. An Object at Rest - đạo diễn Seth Boyden

7. Prologue - đạo diễn Richard Williams

8. Sanjay’s Super Team - đạo diễn Sanjay Patel

9. We Can’t Live without Cosmos - đạo diễn Konstantin Bronzit

10. World of Tomorrow - đạo diễn Don Hertzfeldt

Vũ Văn Việt