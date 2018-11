Phim mới về quỷ Valak tăng hành động, giảm hù dọa

Ba phim Việt cạnh tranh 21 phim ngoại ở rạp tháng 9 / Trailer về 'Vũ trụ kinh dị Conjuring' hot trong tuần

Tác phẩm do Corin Hardy đạo diễn, xoay quanh quá khứ của Valak - ác ma đội lốt bà sơ trong The Conjuring 2. Vào năm 1952, sau vụ tự sát của một sơ ở Romania, tòa thánh Vatican cử linh mục Burke (Demián Bichir đóng) cùng nữ tu trẻ Irene (Taissa Farmiga đóng) đến điều tra. Tại đây, họ được Frenchie (Jonas Bloquet đóng) - một người đàn ông địa phương - dẫn đến nhà thờ. Ở lại qua đêm, hai người phát hiện bí mật khủng khiếp và phải chiến đấu với thế lực hắc ám mang hình hài bà sơ (Bonnie Aarons đóng).

The Nun kể tiếp câu chuyện của Vũ trụ kinh dị Conjuring Trailer phim.

The Nun mào đầu ấn tượng với cảnh tu viện giữa đêm đen, nữ tu bỏ chạy khỏi một thế lực mơ hồ rồi kết thúc bằng diễn biến bất ngờ. Trích đoạn nhanh chóng kéo khán giả vào thế giới phim và gợi nhiều câu hỏi cho phần còn lại. Sau đó, ba nhân vật chính mới xuất hiện, được giới thiệu một ít về xuất thân, tính cách trước khi bước vào mạch truyện chính.

Đạo diễn xây dựng không khí theo kiểu kinh dị Gothic với địa điểm tu viện cổ, những căn phòng tối, hành lang hẹp, sắc xám chủ đạo, nhân vật có những nỗi sợ mơ hồ, đôi khi lẫn lộn giữa mơ và thực. Lối thiết kế bối cảnh tạo ra sức ép trong khung hình với sự trống trải, đường nét nhọn, biểu tượng tôn giáo và những bức tượng thời Trung Cổ. Cũng như các phim khác trong series, nhà làm phim dùng những cú lia máy chậm, đôi khi mô phỏng điểm nhìn nhân vật để gây hiệu ứng căng thẳng. Ở một cảnh khá ấn tượng, chuyển động vòng tròn của máy quay bắt theo bóng quỷ dữ trên tường, minh họa việc nhân vật bị bủa vây trước khi nỗi sợ thành hình rõ ràng. Câu chuyện nặng chất tâm linh, tôn giáo với những bài nguyện và điển tích của đạo Thiên chúa đan cài xuyên suốt.

Bonnie Aarons (phải) tiếp tục thể hiện vai Valak.

Tuy nhiên, các pha hù dọa của Valak trong phim ít gây sợ hãi hơn lần trước. Ở những cảnh ác ma lộ diện, nhà làm phim sử dụng thủ pháp jumpscare (chèn tiếng động, âm thanh bất thình lình) khá trực diện, thiếu sáng tạo so với các phim cùng thể loại. Cảnh Valak thoắt ẩn thoắt hiện đi qua cửa được lặp lại nhiều lần khiến người xem không còn bất ngờ. Nhìn chung, ác quỷ ma sơ đánh mất vẻ bí hiểm mà chỉ còn giống một thực thể siêu nhiên kỳ dị hay nhảy bổ vào nhân vật. Đây là bước lùi trong cách thể hiện so với The Conjuring 2, khi Valak xuất hiện không quá nhiều nhưng đúng lúc để gây giật mình. Lối dựng phim của The Nun cũng thiếu những khoảng lặng đáng giá để người xem đón nhận kịch tính.

Ở một phần ba cuối, The Nun giống tác phẩm hành động phiêu lưu có yếu tố rùng rợn hơn là phim kinh dị điển hình. Lúc này, câu chuyện xoay quanh việc các nhân vật tìm hiểu thân phận Valak và chống lại nó bằng vũ khí lẫn mưu mẹo. Những tình huống rượt đuổi, đối kháng được dàn dựng khá nhiều. Vẻ ngoài rắn rỏi của Burke giống một chiến binh hơn giáo sĩ trừ tà. Còn nhân vật Frenchie gợi nhớ hình ảnh người hùng hành động kiểu Mỹ trong loạt phim The Mummy. Yếu tố hành động này là điểm mới so với các phần trước trong cùng series.

Kịch bản phim đơn giản, dễ nắm bắt nhưng cách kể dài dòng, nhiều chỗ không logic, đôi khi biên kịch tạo thuận lợi quá mức cho các nhân vật con người trong cuộc chiến. Valak có sức mạnh không ổn định trong suốt phim, có lúc đủ mạnh để gây xáo trộn cả không gian, tạo ảo giác hay ra tay mạnh mẽ nhưng có khi lại yếu ớt, bị đẩy lùi bằng vũ khí.

Taissa Farmiga sinh năm 1994, từng gây chú ý trong series "American Horror Story".

Diễn xuất là điểm sáng để cứu lại một phần nội dung phim. Taissa Farmiga lột tả được hình ảnh nữ tu có vẻ ngoài mỏng manh nhưng kiên quyết. Là em gái của Vera Farmiga - nữ chính trong The Conjuring, cô có khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lẽo, ma mị, phù hợp với dòng phim về tâm linh. Demián Bichir hóa thân linh mục gan dạ có quá khứ đau khổ. Còn Jonas Bloquet thủ vai chàng trai sôi nổi, hay đùa cợt nữ tu. Anh mang đến các phân đoạn hài hước để thả lỏng cảm xúc cho người xem giữa các cảnh chiến đấu hay hù dọa.

Vũ trụ Kinh dị Conjuring ra đời từ năm 2013, sau thành công của The Conjuring do James Wan đạo diễn. Mạch phim chính xoay quanh những cuộc điều tra của vợ chồng Warren, còn các phim phụ kể về các thực thể siêu nhiên như Annabelle hay Valak. Series đi theo con đường của Vũ trụ Điện ảnh Marvel với ngôn ngữ điện ảnh gần giống nhau, một người quản lý nội dung xuyên suốt (James Wan - đạo diễn hai phần The Conjuring và sản xuất các phim còn lại) cùng nhiều tình tiết kết nối các câu chuyện. Theo tinh thần này, một cảnh được lồng vào cuối phim để giải thích sự xuất hiện của ác ma trong The Conjuring 2.

Phim khởi chiếu từ ngày 7/9 với nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi).

Ân Nguyễn