Phim mới về Doraemon để lại nhiều suy ngẫm cho người lớn

Doraemon: Nobita và Đảo giấu vàng (tên gốc: Doraemon: Nobita no Takarajima) là hoạt hình thứ 38 trong loạt phim điện ảnh về Doraemon. Tác phẩm do Imai Kazuaki đạo diễn, kịch bản của Kawamura Genki - nhà sản xuất các phim Your Name và The Boy and the Beast. Tại Nhật, phim ra mắt đầu tháng 3 và thu hút lượng lớn khán giả đến rạp, hiện thu gần 50 triệu USD.

* Trailer phim

Kịch bản lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Treasure Island (Đảo giấu vàng) của nhà văn Robert Louis Stevenson. Câu chuyện xoay quanh chuyến phiêu lưu tìm hòn đảo kho báu của Doraemon, Nobita và những người bạn cùng lớp gồm Shizuka, Jaian và Suneo. Họ phải đối mặt với những khó khăn như bão biển và lũ hải tặc tấn công. Những Doraemon nhí (Mini Doras) đã giúp sức rất nhiều trong suốt hành trình. Cuối cùng, đoàn thám hiểm đã tìm thấy hòn đảo và nhận ra có những thứ lớn hơn cả kho báu.

Giống hầu hết truyện về Doraemon, phim mở đầu bằng một tình huống rắc rối đến từ Nobita. Lần này, cậu bạo mồm hứa với Jaian sẽ tìm ra đảo giấu vàng, nếu không làm được sẽ phải ăn mỳ bằng mũi. Không ngoài dự đoán, Nobita lại về khóc lóc cầu cứu Doraemon. Vì thương bạn, mèo máy giở các món bảo bối ra để giúp và chuyến phiêu lưu bắt đầu.

Phim mới về Doraemon tràn ngập tinh thần phiêu lưu.

Ngoài nhóm bạn quen thuộc, phim giới thiệu những nhân vật mới, bao gồm anh em Flock và Sarah, chú vẹt robot Quiz cùng thuyền trưởng Silver. Cốt truyện khá dày dặn theo phong cách của phim phiêu lưu kinh điển với các nút thắt mở. Tung tích của hòn đảo giấu vàng cùng hành tung bí ẩn của thuyền trưởng Silver khơi gợi trí tò mò, khiến khán giả phải nhiều lần suy đoán. Phần hình ảnh cũng là điểm cộng cho phim với những chiếc thuyền buồm ngày xưa, gợi tinh thần phiêu lưu nhiều hoài niệm.

Không chỉ là cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu, chuyến đi của các nhân vật trong phim còn mang nhiều ý nghĩa giáo dục, ca ngợi tình bạn và sự trưởng thành, học hỏi của trẻ em. Ngoài ra, các vấn đề về quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được đề cập trong phim thông qua hình ảnh Nobita và cậu bé Flock. Nobita bỏ nhà đi thám hiểm, để lại người cha chưng hửng, buồn bã. Flock rời khỏi con tàu của gia đình và sau này đối đầu trực tiếp với cha. Việc khắc họa rõ nét sự đứt gãy giao tiếp giữa các thế hệ gia đình và cuộc nổi loạn của con cái khiến tác phẩm có chiều sâu.

Flock là nhân vật mang nhiều tâm trạng trong phim mới về Doraemon.

Từ ngày người mẹ mất, cha của Flock bỏ bê con cái, ngày ngày chỉ cắm cúi nghiên cứu cách đưa chiếc thuyền Noah của ông ta vào vũ trụ. Những việc ông làm suy cho cùng đều xuất phát từ tình yêu dành cho con cái, chỉ có điều ông chưa bao giờ quan tâm con mình thật sự cần gì. Khi kết thúc phim, các nhân vật đều nhận ra kho báu thật sự không ở đâu xa xôi và cũng không thể đong đếm bằng tiền hay vàng bạc, mà chính là những người thân ở ngay cạnh mình. Phim để lại cho các bậc phụ huynh nhiều câu hỏi như đã thật sự hiểu con chưa, đã dành đủ thời gian cho con hay chưa. Tại sao lời của người lớn luôn đúng, còn trẻ con thì không?

Nhược điểm của phim là thời lượng hơi dài và có nhiều chi tiết lê thê, đoạn kết chưa gọn gàng. Tại Việt Nam, phim được phát hành dưới dạng lồng tiếng và phụ đề. Giọng nhân vật vẹt Quiz ở bản lồng tiếng tương đối khó nghe, khiến khán giả chưa nắm bắt tốt mạch phim bởi những câu đố của Quiz thường nhằm gợi mở, giúp các nhân vật tháo gỡ khó khăn.

Phim chiếu ở Việt Nam từ ngày 25/5.

Hằng Nga