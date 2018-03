Phim mới của mỹ nhân 'Người hầu gái' tranh giải Gấu Vàng

Phim nhục dục 'Người hầu gái' - cuộc chiến khốc liệt đòi nữ quyền / Phim 19+ 'Người hầu gái' tranh giải tại LHP Toronto / Phim 'Người hầu gái' gây sốt ở Hàn dù cấm khán giả dưới 19 tuổi

Liên hoan phim Berlin lần thứ 67 công bố thêm sáu tác phẩm tranh giải chính (Gấu Vàng). Nổi bật trong số này là On the Beach at Night Alone của nhà làm phim Hong Sang-soo và nữ diễn viên Kim Minhee.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kim Minhee sau phim đồng tính 19+ gây bão châu Á - Người hầu gái. Phim cũng là dịp tái xuất của đạo diễn Hong sang-soo sau tác phẩm Right Now, Wrong Then (đoạt giải thưởng lớn nhất là Golden Leopard ở Liên hoan phim Locarno năm ngoái).

Đạo diễn Hong Sang-soo và nàng thơ kiêm người tình Kim Minhee sẽ mang phim mới tranh giải Gấu Vàng ở Berlinale 2017 sau khi đoạt giải "Con Báo Vàng" ở Liên hoan Locarno cho "Right Now, Wrong Then".

Vẫn mang phong cách kể chuyện hài hước tưng tửng của nhà làm phim hàng đầu Hàn Quốc, On the Beach at Night Alone kể về mối quan hệ giữa một giáo viên trung học bán thời gian và một nhà văn. Ngoài Kim Minhee, tác phẩm kinh phí thấp có sự tham gia của minh tinh Pháp vừa đoạt giải Quả Cầu Vàng "Nữ diễn viên chính xuất sắc" - Isabelle Huppert.

Hong sang-soo là một trong hai nhà làm phim châu Á góp mặt trong hạng mục tranh giải chính ở Berlinale năm nay, cùng đạo diễn Sabu (Nhật Bản) của phim Mr. Long. Bốn nhà làm phim khác có tên trong danh sách mới là Thomas Arslan (Đức) với phim Bright Nights, Marcelo Gomes (Brazil) với Joaquim, Josef Hader (Áo) với Wild Mouse và Volker Schlöndorff (Đức) với Return to Montauk.

Volker Schlöndorff là đạo diễn từng đoạt cả Cành Cọ Vàng lẫn giải Oscar cho phim The Tin Drum (Cái trống thiếc) - chuyển thể từ tiểu thuyết giành Nobel của văn hào Günter Grass.

Đây là lần thứ hai Berlinale công bố danh sách phim tranh giải chính. 10 tác phẩm đầu tiên lộ diện vào giữa tháng 12. Với sự góp mặt của Hong Sang-soo, Volker Schlöndorff, Aki Kaurismäki, Oren Moverman, Agnieszka Holland, Andres Veiel, Sebastián Lelio và Sally Potter, đường đua Gấu Vàng năm nay chứng kiến sự tranh tài của những tên tuổi đạo diễn lừng danh châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Danh sách đầy đủ hơn 20 tác phẩm tranh giải Gấu Vàng dự kiến công bố vào cuối tháng 1. Liên hoan phim năm nay diễn ra từ ngày 9-19/2.

Vũ Văn Việt