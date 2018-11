Phim mới của Ma Dong Seok gây xúc động nhưng lỏng kịch bản

Hai phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 10 / Tài tử 'Train to Busan' từ chối vai siêu anh hùng của Hollywood

Wonderful Ghost (còn gọi là The Soul-Mate, có tên Việt là Bạn ma phiền toái) kể về mối nhân duyên dở khóc dở cười giữa chàng cảnh sát Tae Jin (Kim Young Kwang đóng) và Jang Su (Ma Dong Seok đóng) - võ sư judo sống cùng con gái sau khi vợ mất. Khi đánh nhau với xã hội đen, Tae Jin bị hôn mê, còn Jang Su là người duy nhất nhìn thấy linh hồn anh. Không chấp nhận bỏ dở vụ việc, Tae Jun ép Jang Su giúp anh điều tra.

Tác phẩm mới tiếp tục phát huy thế mạnh của điện ảnh Hàn ở dòng phim gia đình. Hoàn cảnh "gà trống nuôi con" của Jang Su và cuộc sống của Tae Jin bên vợ sắp cưới được khắc họa giản dị, ấm áp, đôi khi mang đến tiếng cười nhẹ nhàng nhờ những màn đấu khẩu. Khoảnh khắc Tae Jin tạm biệt người yêu ở gần cuối phim dễ gây xúc động. Anh gửi tới cô những lời bày tỏ ngọt ngào thông qua Jang Su, còn cô dần lắng nghe anh bằng cảm giác. Sau đó, họ ôm nhau và anh từ từ tan biến. Trích đoạn này gợi nhớ tới cảnh kết của bộ phim nổi tiếng Ghost (1990) của Hollywood.

Bên cạnh câu chuyện tình thân, tác phẩm còn gây thú vị với cách xây dựng nhân vật đối lập. Tae Jin là hiện thân của tinh thần chính nghĩa tuyệt đối, duy trì xuyên suốt phim. Còn Jang Su giống như một người anh hùng thất thế, bất cần, cố giấu đi bản chất tử tế trong con người. Tính cách này tạo nên màu sắc cho từng vai, cũng như các tình huống tương tác sinh động.

Ở góc độ phim gia đình, Bạn ma phiền toái trong trẻo và gây cảm xúc. Dù vậy, đạo diễn Jo Won Hee và biên kịch Kim Sung Jin mắc điểm yếu ở phần hành động và hình sự. Tác phẩm nhìn chung không đủ sự ly kỳ cần thiết trong câu chuyện phá án.

Ở phần đầu phim, Tae Jin được giới thiệu là cảnh sát quả cảm, ham điều tra, khiến người xem tò mò về vụ án anh đang phụ trách. Nhưng sau đó, cách giải quyết của phim dễ gây hụt hẫng. Bộ đôi chính không quá tốn công điều tra mà nhanh chóng biết rõ thủ phạm thật sự. Chuyện vạch tội băng đảng xã hội đen cũng quá dễ dàng do trong tình huống cấp bách nhất, cảnh sát đột ngột có mặt.

Ma Dong Seok va Choi Yoo Ri - sao nhí đóng vai con gái anh trong phim.

Kim Young Kwang điển trai và tròn vai nhưng không ấn tượng bằng bạn diễn của mình. Diễn viên Ma Dong Seok duyên dáng và tạo ra nhiều màu sắc đa dạng hơn, từ hình tượng người đàn ông bảo thủ, ông bố tình cảm đến cựu quân nhân dũng mãnh. Anh sinh năm 1971, nổi tiếng nhờ phim Train to Busan (2016). Hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, yêu gia đình của tài tử trong tác phẩm về zombie được nhiều khán giả yêu thích. Sau phim này, Ma Dong Seok trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng, chuyên đóng vai ngầu đời nhưng giàu tình cảm. Chỉ trong năm nay, nam diễn viên góp mặt ở bốn phim, gồm Champion, Along with the Gods 2, Wonderful Ghost và The Villagers.

Chiếu ở Hàn Quốc từ ngày 26/9, Wonderful Ghost đứng thứ tư phòng vé vào cuối tuần ra mắt và cuối cùng thu 3,2 triệu USD. Do sự cạnh tranh gay gắt vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 ở thị trường, nhà sản xuất phát hành phim trên mạng Internet chỉ sau 16 ngày công chiếu. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 12/10 với nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Dương Dương